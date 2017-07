Recycling: Elektrogeräte zu Rohstoffen

Samsung will sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 recyclen. Das Smartphone hatte durch fehlerhafte Akkus für jede Menge Negativ-Schlagzeilen und Milliardenkosten gesorgt. Nun will sich das Unternehmen einen Teil davon zurückholen. Gold, Silber und andere Rohstoffe sollen aus den zurückgerufenen Geräten herausgeholt werden. Wie genau das gehen soll, erklärte Samsung nicht. Dass Elektrogeräte professionell recycelt werden ist selbst in den Industriestaaten oft wenig verbreitet, wie Eurostat-Daten zeigen. So lag die Recyclingquote von Elektroschrott in Deutschland zuletzt bei gerade einmal 36 Prozent. Mathias Brandt

