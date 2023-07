44 Prozent der Führungskräfte beschleunigen Prozesse der digitalen Transformation, um die Qualität zu optimieren

Eine Umfrage gibt Auskunft über die größten Herausforderungen und Chancen neuer Technologien für die globale Konsumgüterindustrie, darunter Inflation, Unterbrechungen der Lieferkette und mehr.

Rockwell Automation hat die Ergebnisse des 8. Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung in der Konsumgüterindustrie bekanntgegeben. Die globale Studie umfasst die Befragung von 216 Führungskräften der Konsumgüterindustrie aus den global 13 führenden Produktionsländern.

Der diesjährige Bericht befasst sich ausführlich mit der Entwicklung der Konsumgüterindustrie, einschließlich der Hersteller im Bereich Haushalt und Körperpflege sowie Lebensmittel und Getränke. Ein besonderer Fokus der Befragung liegt auf dem Gleichgewicht zwischen Qualität und profitablem Wachstum, den Auswirkungen der Prozessautomatisierung, der Einführung intelligenter Fertigung sowie der wesentlichen Rolle von Technologie bei der Risikominderung, der Qualitätsverbesserung, der Wettbewerbsfähigkeit und der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität.

Wichtige Ergebnisse:

52 Prozent der Hersteller in der Konsumgüterindustrie sehen die Inflation 2023 als größtes externes Hindernis.

42 Prozent der Unternehmen beschleunigen ihre digitale Transformation, um wettbewerbsfähig zu bleiben, während 44 Prozent sich dadurch Qualitätssteigerungen erhoffen.

Im Durchschnitt investieren Unternehmen der Konsumgüterindustrie etwas mehr als ein Fünftel ihres Betriebsbudgets in Technologie, wobei die drei wichtigsten Investitionen in Cloud-Technologie (45 Prozent), Lieferkettenplanung (42 Prozent) und Cybersecurity (41 Prozent) fließen.

57 Prozent der Unternehmen nutzen Software, um Prozesse zu automatisieren, 63 Prozent nutzen sie, um Unternehmensdaten besser im Blick zu behalten. Auffallend ist, dass 48 Prozent der Führungskräfte den Arbeitskräftemangel durch mehr Prozessautomatisierung ausgleichen möchten.

Dennoch gaben 90 Prozent der Hersteller in der Konsumgüterindustrie an, dass sie die Zahl ihrer Mitarbeiter als Folge der Technologie beibehalten oder erhöhen werden. 38 Prozent gehen davon aus, dass sie ihr bestehendes Personal anderweitig einsetzen werden, und 29 Prozent glauben, dass sie infolge der Technologieeinführung tatsächlich mehr Mitarbeiter einstellen werden.

In der Praxis geben 31 Prozent der Hersteller in der Konsumgüterindustrie an, dass Initiativen zur intelligenten Produktion dazu beigetragen haben, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen und mit den Veränderungen auf dem Markt Schritt zu halten. Darüber hinaus geben 28 Prozent an, dass die intelligente Fertigung ihnen dabei hilft, Risiken im Bereich der Cybersecurity zu verringern.

95 Prozent der Hersteller von Konsumgütern haben ESG-Initiativen eingeführt, wobei 44 Prozent Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen als Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb nutzen.

»Die Konsumgüterindustrie war im letzten Jahr von zahlreichen Herausforderungen betroffen«, erklärt Lee Coffey, Strategic Marketing Manager – Consumer Packaged Goods bei Rockwell Automation. »Unterbrechungen in der Lieferkette, ein Mangel an Arbeitskräften sowie die vorherrschende Inflation haben sich dramatisch auf die Unternehmen ausgewirkt, Die Anpassung an diese Veränderungen erfordert Agilität, Innovation und die Bereitschaft, neue Arbeitsweisen zu übernehmen, um in diesen unsicheren Zeiten zu überleben und zu wachsen.«

Technologie wird zunehmend als Antwort auf viele der Herausforderungen gesehen, mit denen sich Führungskräfte der Konsumgüterindustrie konfrontiert sehen. Die mit Abstand häufigste Methode, mit der Führungskräfte der Konsumgüterindustrie Risiken entgegenwirken – ob intern oder extern – ist die Einführung neuer Technologien.

»Rockwell Automation weiß, dass sich die Konsumgüterindustrie ständig weiterentwickelt, und wir möchten Unternehmen auf der ganzen Welt das Fachwissen und die Lösungen bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen«, führt Lee Coffey weiter aus. »Mit unserem dynamischen Portfolio an Industrielösungen und unserem umfangreichen Partnernetzwerk positionieren wir uns in einer einzigartigen Art und Weise, um als zuverlässiger Berater in diesem Bereich zu fungieren. Unabhängig davon, ob Unternehmen gerade erst am Anfang ihrer digitalen Transformation stehen oder sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der intelligenten Fertigung befinden, kann eine externe Firma ihnen dabei helfen, innovatives Wachstum zu fördern, das beständige Ergebnisse liefert.«

Den kompletten Bericht finden Sie hier. https://www.rockwellautomation.com/de-de/industries/food-beverage/state-of-smart-manufacturing-cpg-edition.html

Methodik

Dieser Bericht basiert auf den Antworten von 216 Führungskräften der Konsumgüterindustrie in 13 Ländern. Laut Definition für diesen Bericht zählen zur Konsumgüterindustrie Hersteller in den Bereichen Haushalt und Körperpflege (Gesundheit und Kosmetik, Haushaltsartikel) sowie Lebensmittel und Getränke. Der Bericht ist Teil des 8. Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung, in dem das Feedback von über 1.353 Führungskräften der Fertigungsindustrie aus verschiedenen Branchen analysiert wird. Er wurde in Zusammenarbeit mit Sapio Research und Rockwell Automation erstellt.

Foto: freepik