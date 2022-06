Arbeitsalltag in Behörden schnell und einfach optimieren – Faxen Sie noch oder versenden Sie sicher?

Öffentliche Einrichtungen arbeiten täglich mit personenbezogenen und sensiblen Daten von Bürgern. Gerade diese Informationen gilt es, vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Jedoch sind die Sicherheits­maßnahmen in vielen Behörden veraltet. Daten intern und extern per Fax zu versenden ist heutzutage nicht mehr DSGVO-konform und sicher. Mit der Implementierung einer digitalen Lösung lassen sich Prozesse einfach absichern und der gesamte Arbeitsalltag kann dadurch optimiert werden.

Um das Vertrauen der Bürger erhalten zu können, ist es unerlässlich, dass öffentliche Einrichtungen die persönlichen Daten der Bürger schützen und somit gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergreifen – insbesondere im Hinblick auf die Dateiübertragung. Wenn private und personenbezogene Daten, wie etwa Lohn- oder Gehaltsinformationen, an unbefugte Personen gelangen, wären die Folgen schwerwiegend. Aus diesem Grund ist es vor allem für Behörden und öffentliche Einrichtungen an der Zeit, zu handeln und die interne IT-Sicherheit zu optimieren. Dazu verpflichtet inzwischen auch das IT-Sicherheitsgesetz.

Während die Digitalisierung in vielen Branchen bereits angekommen ist, sind die Sicherheitsstandards in Behörden längst überholt. So ist beim Dateiversand via Fax nicht gewährleistet, dass die Information ausschließlich den gewünschten Empfänger erreicht. Zudem ist nicht nachvollziehbar, wer wann welche Information erhalten hat.

Anzeige

Arbeitsabläufe optimieren und modernisieren. Damit öffentliche Einrichtungen einen sicheren Dateiaustausch garantieren können, benötigen sie eine geeignete Digital-Workplace-Lösung, die den Dateitransfer einfach, sicher und nachvollziehbar gestaltet. Eine solche Lösung dient als zentrale Austauschplattform, mit der Daten gesendet und empfangen werden können – alles DSGVO-konform. Bei der Nutzung des Desktop-Clients wird lediglich eine E-Mail-Adresse des Empfängers benötigt – damit können Dateien anderen Mitarbeitern schnell und einfach zur Verfügung gestellt werden. Ein spezielles technisches Know-how ist nicht notwendig.

Mit einer professionellen, modernen Lösung wird der gesamte Arbeitsalltag von Behörden optimiert: Der Austausch zwischen den Behörden findet digital statt, Unterlagen müssen nicht mehr per Post versendet werden.

Umfasst die Lösung darüber hinaus einen Team-Transfer-Bereich, in dem Dokumente gemeinsam bearbeitet werden können, ist jeder Zugriffsberechtigte zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellsten Stand. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass eine solche Lösung im eigenen Netzwerk betrieben wird – die öffentliche Einrichtung ist selbst der Betreiber. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die Prozesse nach der Installation automatisch im Hintergrund ablaufen, sodass sich die Mitarbeiter voll und ganz ihren wesentlichen Aufgaben widmen können.

Markus Gringel,

Mitglied der Geschäftsführung

bei SECUDOS