Automatisierung für das Onboarding von Arbeitsplätzen mit nur einem Klick

ADN trägt den Mehrwert von Unicons »uPilot« an MSPs heran.

VDI-Experte ADN und Unicon, der Karlsruher Spezialist für geräteunabhängige VDI- und DaaS-Umgebungen, helfen mittelständischen Unternehmen und Managed Services Providern dabei, ihren Mitarbeitern sicheren, ortsungebundenen und hardwareunabhängigen Datenzugriff auf die Unternehmensstrukturen zu gewähren. Möglich wird dies durch die Erweiterung der bewährten Management-Lösung Scout mit dem neuen uPilot Service. Administratoren können das Onboarding von Endgeräten in das Device-Management automatisieren und so noch einfacher und effizienter durchführen. VDI-Pionier ADN steht dabei mit Rat und Tat sowie Teststellungen zur Seite.

Neuer Bedarf in einer neuen Arbeitswelt

Flexible Arbeitsszenarien eröffnen neue Möglichkeiten und sind daher in vielen Unternehmen mittlerweile Realität. In der Regel handelt es sich um Arbeitsplätze in Büros, im Homeoffice oder wenn Mitarbeitende unterwegs arbeiten. IT-Abteilungen stellt das vor zahlreiche Herausforderungen. Für das Onboarding muss der Mitarbeiter (häufig) in die Firma fahren, wo der Admin den Rechner konfiguriert und einrichtet. Das stellt für beide Seiten unnötigen Aufwand dar.

Mit dem neuen Feature uPilot von Unicon gehört dieser Aufwand der Vergangenheit an, denn egal, wo in der Welt sich der Mitarbeiter befindet, muss er lediglich das Gerät einschalten, auf dem das Betriebssystem eLux vorinstalliert ist, und sich mit seinen Zugangsdaten einloggen. Anschließend richtet sich das Gerät mit den vorkonfigurierten Richtlinien automatisch ein und ist ohne weiteres Zutun der IT-Abteilung startklar. Es müssen lediglich die Seriennummern der Rechner vorliegen, die der IT-Dienstleister ausrollen will. Das Gerät zieht sich dann über eine Internetverbindung alles, was es benötigt, um den Desktop zur Verfügung zu stellen. Der Admin hat die Möglichkeit, aufgrund der Anmeldedaten Images für Einzelpersonen oder Nutzergruppen im Voraus zu konfigurieren. Der Endnutzer muss sich lediglich authentifizieren, schon werden die notwendigen Software-Pakete auf die Geräte ausgerollt. Das Scout Cloud Gateway sorgt dabei für die sichere Anbindung aller externen Endpoints.

»uPilot passt besonders gut ins Portfolio von Managed Services Providern (MSP), da sie mit dem neuen Automatisierungstool ihren Kunden einen zusätzlichen Service zur Erleichterung des Onboarding-Prozesses anbieten können. MSPs, die viele Endkunden verwalten, profitieren zusätzlich, da ein Einsatz vor Ort nicht mehr nötig ist, sondern das Onboarding mit uPilot remote durchgeführt werden kann. Dadurch werden auch die Arbeitsprozesse des MSPs schneller und effizienter«, erklärt Michael Broos, Business Development Manager bei ADN.

Neue Services für MSPs

ADN stellt eine komplette Endpoint-Lösung aus Hardware und der Unicon-Software bereit. Die Einfachheit des neuen Features uPilot im Zusammenspiel mit eLux, dem Linux-basierten, hochsicheren Betriebssystem, das sich für sämtliche x86-Geräte einsetzen lässt, Scout und Scout Cloud Gateway, lässt sich im Rahmen von begleiteten ADN-Teststellungen ausprobieren. ADN bietet in diesem Zusammenhang komplette Hardwarelösungen mit vorinstalliertem eLux an und erleichtert den Onboarding-Prozess auf diese Weise zusätzlich. Partner werden mit den Teststellungen nicht allein gelassen, sondern das erfahrene Team von ADN bietet eine technische Begleitung und stellt sicher, dass die Hardware zu den Anforderungen der Unternehmen passt. Die Endpoint-Lösung ist zudem MSP-ready und kann durch seine einfache Artikelübersicht bequem ins aktuelle Lizenzierungsportfolio übernommen werden. Zusammen mit eLux, Scout und Scout Cloud Gateway verwalten und automatisieren MSPs so eine große Anzahl von Endkunden mit einer zentralen Management-Plattform.

Alte Rechner reaktivieren

Vor allem im Hinblick auf den weltweiten Chipmangel und die damit einhergehenden Probleme bei der Verfügbarkeit von Geräten eröffnet Unicon neue Möglichkeiten. Denn ältere Endgeräte, die nicht mehr benutzt werden oder bereits stillgelegt sind, lassen sich mit uPilot und eLux wieder funktionstüchtig machen und einige Jahre länger produktiv einsetzen. Schnell und unkompliziert sind sie wieder in moderne Heimarbeitsplätze umgewandelt. Das trägt dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung. Das Thema Unified Communication & Collaboration, das heute Pflichtprogramm ist, lässt sich über eLux ebenfalls problemlos abbilden, und das Corporate Design kann entsprechend der Anforderungen des Kunden angepasst werden. »Die Lösung von Unicon eröffnet für Partner im Bereich Modern Workplace große Chancen«, weiß Broos.

Denis Brendelberger, Senior Partner Manager bei Unicon, erläutert: »Die Verwaltung von beliebig vielen Endpunkten kann für Administratoren nie einfach genug sein – uPilot bringt einen deutlichen Fortschritt und ermöglicht eine minimale Benutzerinteraktion für das Onboarding von Clients im Homeoffice. Das erspart Mitarbeitenden und IT-Systemadministratoren in KMUs viel Zeit und Mühe. ADN modelliert daraus neue lukrative Geschäftschancen für MSPs.«