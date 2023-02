Das ist die Technologie der Zugangssysteme für Münchner Sicherheitskonferenz

Veridos liefert auch in diesem Jahr die technologische Lösung für die Zugangskontrollen der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), die vom 17. bis 19. Februar 2023 im Hotel Bayerischer Hof stattfindet. Neben dem eAccess-System des Unternehmens, das Besucher direkt an den Eingangsportalen schnell und sicher identifiziert, umfasst das Konzept auch die von Giesecke+Devrient (G+D) entwickelten Zugangskarten.

Auch für 2023 hat sich eine Vielzahl an hochrangigen Staats- und Regierungsvertretern sowie wichtigen Entscheidern aus Wirtschaft und der globalen Security-Branche für die Konferenz angekündigt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die aktuellen sicherheitsrelevanten Themen der Weltpolitik und ihre Herausforderungen.

Zur Identifikation der Teilnehmer an den Einlasskontrollen setzt Veridos, ein Joint Venture der Bundesdruckerei und G+D, auf eine robuste und aktualisierte Version seines eAccess-Systems. Das Unternehmen liefert der Münchner Sicherheitskonferenz eine hochmoderne Software, die dank laufender Updates und umfangreicher Tests aktuellste Anforderungen an Systemstabilität und -sicherheit erfüllt. Das Veridos-eAccess-System verifiziert die Identität der Teilnehmer durch die Fernauslesung der in den Zugangskarten integrierten Sicherheitschips in Kombination mit ihren Gesichtsbildern.

Die Zugangskarten für das hochkarätige Event liefert wie schon in den vorherigen Jahren G+D. Ausgestattet sind die Badges mit diversen Sicherheitsmerkmalen wie Optic Variable Ink und Mikrosymbolen. Die Sicherheits- und Kommunikationschips liefert das Unternehmen NXP Semiconductors, ein Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen für integrierte Anwendungen.

Die im Thermotransfer-Druckverfahren personalisierten Zugangsberechtigungen ermöglichen eine Verifizierung auch aus mehreren Metern Entfernung und sind bei Bedarf ebenfalls mit RFID-Lesegeräten und Smartphones überprüfbar.

»Mit unserer fortschrittlichen Technologie und Expertise im Bereich Identifikationslösungen erfüllen wir die hohen Anforderungen der Münchner Sicherheitskonferenz«, erklärt Marc-Julian Siewert, CEO bei Veridos. »Die Kombination der Technologien von G+D, NXP Semiconductors und Veridos bietet eine robuste und sichere Identifizierungs- und Zugangslösung , die es den Konferenzteilnehmern ermöglicht, bequem und sicher einzuchecken.«