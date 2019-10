Der Gewinner der Champions League 2019/20 könnte über 80 Millionen Euro Preisgelder erhalten

Die neue Fußballsaison nimmt gerade richtig an Fahrt auf. Während in den europäischen Topligen schon einige Spiele gespielt wurden, ist in der Champions League gerade erst ein Spieltag vergangen. Schon die Auslosung der Gruppen hatte in Deutschland für viel Aufsehen gesorgt, da Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen relativ schwere Gruppengegner zugelost bekamen. Die anderen beiden deutschen Teilnehmer, Bayern München und RB Leipzig haben machbare Gruppen erwischt. Besonders der FC Bayern hat den Anspruch, um den Titel mitzuspielen. Während es natürlich in erster Linie um den prestigeträchtigen Titel geht, kann die spätere Siegermannschaft über 80 Millionen Euro an Preisgeldern einsammeln.

Allen Teams, die die Gruppenphase erreicht haben, sind schon 15 Millionen Euro sicher. Dies ist das Preisgeld, welches die UEFA an jeden Qualifikanten auszahlt. In der Gruppenphase können zusätzliche Gelder eingesammelt werden, da für jedes Unentschieden und jeden Sieg noch mehr Preisgelder ausgezahlt werden. Ein Sieg in der Gruppenphase ist 2,7 Millionen Euro wert, während für ein Unentschieden an beide Mannschaften jeweils 900.000 Euro ausgeschüttet werden.

Das große Geld winkt dann in der K.O.-Phase des Wettbewerbs. Nach sechs Spieltagen werden die erst- und zweitplatzierten Teams aus den acht Gruppen das Achtelfinale austragen. Hierfür wird einem Erstplatzierten immer ein Zweitplatzierter der Gruppen zugelost. Alle sechszehn Teams, die das Achtelfinale erreichen, bekommen weitere 9,5 Millionen Euro. Der neutrale deutsche Fan hofft natürlich, dass sich darunter alle deutsche Teams befinden, allerdings gibt es jedes Jahr einige Favoriten auf den Champions League Sieg, die schon nach der Gruppenphase die Segel streichen müssen.

Im Achtelfinale, das wie alle K.O.-Spiele des Wettbewerbs, ausgenommen das Finale, geht es um weitere 10,5 Millionen Euro. Zwar sind diese Preisgelder für viele der Topteams nur Nebensache, doch können diese hohen Beträge für das ein oder andere Überraschungsteam, das sich für die Ausscheidungsspiele qualifiziert, sehr hilfreich für deren Bilanz sein. Die Gewinner der Viertelfinalspiele können sich über weitere 12 Millionen Euro freuen. In der Runde der letzten Vier geht es dann, neben der Qualifikation fürs Finale, um 15 Millionen Euro. Im Finale, welches dieses Jahr im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ausgetragen wird, geht es dann lediglich um 5 Millionen Euro. Weder Fans, noch Verantwortliche, noch Spieler werden vor dem Spiel an das Geld denken, da der Titel in der Champions League der Prestigeträchtigste ist, den ein Fußballer auf Vereinsebene erringen kann.

Würde der spätere Sieger alle seine Gruppenspiele gewinnen, könnte er neben dem Titel insgesamt 82,2 Millionen Euro einsammeln. Hierzu kommen noch zusätzliche Gelder, die anhand des UEFA Koeffizienten und der TV-Rechte-Verträge berechnet werden und je nach Heimatland des Vereins variieren. All dies spielt wohl in den Köpfen der Spieler, die meist eine Erfolgsprämie vom eigenen Verein ausgeschüttet bekommen, aktuell keine Rolle. Es gilt sich durch den Wettbewerb zu kämpfen und so weit wie möglich zu kommen. Die Bosse hingegen werden hoffen, dass ihr Verein sehr weit kommt, da diese hohen Summen für den Verein mindestens so wichtig sind, wie der Titel des Champions League Siegers.

