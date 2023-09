Deutsche Markenwerte auf den Top Plätzen in Europa, Schweizer Marken sind am stärksten

Deutsche Telekom wird wertvollste europäische Marke mit einem Wert von 60,7 Mrd. EUR

Mercedes-Benz diesmal zweitwertvollste europäische Marke mit einem Markenwert von 56,7 Mrd. EUR

Allianz Group überholt Shell und belegt Rang drei

Swisscom ist souverän die stärkste europäische Marke mit einem Brand Strength Index (BSI) von 91,7/100

Porsche überzeugt auch mit Nachhaltigkeit und erreicht den höchsten Sustainability Perceptions Value (SPV)

Lesen Sie den vollständigen Brand Finance Europe 500 2023 Berichte hier: https://brandirectory.com/rankings/europe/

Deutsche Telekom triumphiert als wertvollste europäische Marke mit einem Wert von 60,7 Milliarden Euro

Der deutsche Telekommunikationsanbieter Deutsche Telekom (Markenwert um 17 % auf 60,7 Mrd. EUR gestiegen) überholt damit den bisherigen Spitzenreiter Mercedes-Benz und wird zur wertvollsten europäischen Marke, so ein neuer Bericht der Markenbewertungsberatung Brand Finance.

Jedes Jahr stellt das führende Markenbewertungsunternehmen Brand Finance 5.000 der größten Marken auf den Prüfstand und veröffentlicht über 100 Berichte, in denen Marken aus allen Branchen und Ländern bewertet werden. Die 500 weltweit wertvollsten und stärksten europäischen Marken werden zum Jahresende hin in der Rangliste Brand Finance Europe 500 2023 konsolidiert aufgeführt.

Der jüngste Titel der Deutschen Telekom als wertvollste europäische Marke baut auf ihrem Erfolg als zweitwertvollste Telekommunikationsmarke weltweit auf und ist das Ergebnis eines starken Umsatzwachstums in allen europäischen Märkten und steigender Kundenzahlen. Letzteres hat auch das Wachstum der Marke in den USA erheblich vorangetrieben, wo ein Rekord an neuen Kunden verzeichnet werden konnte. Ein wesentlicher Bestandteil der globalen Markenstrategie der Marke war die Einführung des neuen T-Logos der Gruppe im vergangenen Jahr. Durch den einheitlichen Markenauftritt hat die Deutsche Telekom ihren weltweiten Ruf und Bekanntheitsgrad weiter gestärkt.

David Haigh, Vorsitzender und CEO von Brand Finance, kommentierte:

»Die Deutsche Telekom hat ein bemerkenswertes Jahr hinter sich und hat Mercedes-Benz als Champion der europäischen Marken abgelöst. Dank seiner Rebranding-Bemühungen hat der deutsche Telekommunikationsgigant seine Markenbekanntheit und -stärke in verschiedenen internationalen Märkten und Verbrauchersegmenten erfolgreich gesteigert, was seinem Ziel entspricht, nicht nur in Europa, sondern weltweit Marktführer zu werden.«

Mercedes-Benz wird zweitwertvollste europäischen Marke, Markenwert 56,7 Mrd. EUR

Mercedes-Benz (Anstieg des Markenwerts um 8 % auf 56,7 Mrd. EUR) ist die zweitwertvollste europäische Marke im Bereich der Luxusautomobile. Die Marke erfreut sie weiterhin eines internationalen Wachstums. Dieses Wachstum ist auf innovative neue Produktentwicklungen zurückzuführen, die den branchenweiten Übergang zu Elektrofahrzeugen und einer vollelektrischen Zukunft widerspiegeln.

Mit der Ambition 2039 strebt Mercedes-Benz zudem CO₂-Neutralität in der gesamten Wertschöpfungskette an, einschließlich der CO₂-neutralen Produktion von Batteriezellen unter Verwendung erneuerbarer Energiequellen und verantwortungsvoll beschaffter Rohstoffe.

Andere europäische Automarken verlieren an Schwung und verlieren damit auch an Markenwert und Stärke. Die europäische Automobilindustrie leidet seit der Pandemie unter Problemen in der Lieferkette, einschließlich einer weltweiten Halbleiterknappheit, und steigenden Energiekosten für die Hersteller.

Eine weitere deutsche Marke schafft es diesmal in Europa unter die ersten drei: Allianz Group überholt dabei Shell

Die Marke Allianz des Versicherungsunternehmen Allianz Group (Markenwert steigt um 20 % auf 46,6 Milliarden Euro) ist in diesem Jahr die drittwertvollste europäische Marke. Der Markenwert der Allianz ist auch aufgrund von Rekordergebnissen bei Umsatz und operativem Ergebnis im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit mit der Marke erreichte ein Allzeithoch und festigte ihre Position als eines der größten und vertrauenswürdigsten Finanzinstitute der Welt.

Die Schweizer Swisscom ist die stärkste europäische Marke mit einem Brand Strength Index von 91,7/100

Neben der Berechnung des Markenwerts ermittelt Brand Finance auch die relative Stärke von Marken anhand einer ausgewogenen Score Card von Kennzahlen zur Bewertung von Marketinginvestitionen, Stakeholder-Equity und Unternehmensleistung. Die Bewertung des Stakeholder-Equity durch Brand Finance entspricht der ISO 20671 und basiert auf Original-Marktforschungsdaten von über 100.000 Befragten in 38 Ländern und 31 Branchen.

Swisscom (Markenwert um 18 % auf 6,1 Mrd. EUR gestiegen) hat dabei den italienischen Luxusautohersteller Ferrari (Markenwert um 3 % auf 7,2 Mrd. EUR gestiegen) überholt und ist nun die stärkste europäische Marke. Der Schweizer Telekommunikationsanbieter hat seine Markenstärke durch bahnbrechenden Initiativen auf dem europäischen 5g-Markt untermauert und Ende letzten Jahres seinen neuen Fixed Wireless Access 5G-Dienst für Geschäftskunden angekündigt. Swisscom ist bestrebt, ihre globale Markensichtbarkeit durch die Einrichtung von mehr physischen Geschäften auf der ganzen Welt sowie durch die Überarbeitung ihres Markenauftritts sowohl in den Geschäften als auch online zu erhöhen.

Die deutsche Premium Sportscar Marke Porsche erzielte mit 7,8 Mrd. EUR den höchsten Sustainability Perceptions Value (SPV)

Porsche (Anstieg des Markenwerts um 22 % auf 35,4 Mrd. EUR) hat mit 7,8 Milliarden EUR den höchsten Sustainability Perceptions Value (SPV) aller in der Europe 500-Rangliste aufgeführten Marken. Porsche setzt sich für die Förderung von Nachhaltigkeitsinitiativen in der Automobilindustrie ein. Die Marke hat sich verpflichtet, mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge anzubieten, sauberere Energiequellen zu fördern und innovative Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen einzusetzen.

Es ist anzumerken, dass die Position von Porsche an der Spitze der SPV-Tabelle keine Bewertung der gesamten Nachhaltigkeitsleistung der Marke ist, sondern vielmehr angibt, wie viel Markenwert in der Wahrnehmung der Nachhaltigkeit gebunden ist. Dennoch zeigt die Brand Finance-Studie, dass Nachhaltigkeit für die Verbraucher in der Luxusautomobilbranche eine wichtige Rolle spielt, was sich in einer durchschnittlichen Bewertung von 22,9 % widerspiegelt. Trotz der bekannten negativen Umweltauswirkungen, die mit der Automobilindustrie verbunden sind, integrieren diese Marken aktiv ESG-Prinzipien (Environmental, Social and Governance) in ihre Kommunikationsstrategien und stärken damit die positive Wahrnehmung der Verbraucher.

Unter Markenwert versteht man den wirtschaftlichen Nettonutzen, den ein Markeninhaber durch die Lizenzierung der Marke auf dem freien Markt erzielen würde. Die Markenstärke ist die Wirksamkeit der Leistung einer Marke in Bezug auf immaterielle Messgrößen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern.

Die vollständige Rangliste, zusätzliche Einblicke, Diagramme, weitere Informationen über die Methodik und Definitionen der Schlüsselbegriffe finden Sie in der Rangliste Brand Finance Europe 500 2023: https://brandirectory.com/rankings/europe/table