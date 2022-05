Die Unternehmen mit dem meisten Umsatz weltweit

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart ist das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Das zeigt die Statista-Infografik auf Basis von Daten der Statista-Unternehmensdatenbank Company DB. Walmart hat im letzten Geschäftsbericht vom Januar 2022 einen Gesamtnettoumsatz von über einer halben Billion Euro ausgewiesen. Der Abstand zum Zweitplatzierten E-Commerce-Riesen Amazon liegt damit bei 93 Milliarden Euro. Unter die Top-10 hat es auch ein deutsches Unternehmen geschafft: Volkswagen liegt mit 261 Milliarden Euro Umsatz auf Platz acht.

Außerdem sind zwei chinesische Unternehmen in der Liste vertreten. Zum einen die State Grid Cooporation of China, deren Geschäftsgebiet die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung ist. Zum anderen die All China Federation Of Supply And Marketing Cooperatives (ACFSMC), die im Bereich Versorgung und Verwaltung aktiv ist. Mit Saudi Arabian Oil und Exxon Mobil sind zudem zwei Ölkonzerne unter den umsatzstärksten Unternehmen.

Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/27486/unternehmen-mit-dem-groessten-weltweiten-gesamtnettoumsatz/