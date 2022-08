Die Zukunft der Arbeit – Anpassen oder Zurückbleiben

Um mit dem aktuellen Tempo des Wandels Schritt zu halten, müssen Menschen und Unternehmen Agilität und Anpassungsfähigkeit an den Tag legen, sich auf die wichtigsten strategischen Ziele konzentrieren und Teams befähigen, ihr Bestes zu geben. Was die Unternehmen und die Mitarbeiter bei der zukünftigen Arbeit noch erwartet, erklärt Razat Gaurav, CEO von Planview in einem Expertengespräch.



Herr Gaurav, was werden Ihrer Meinung nach in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Faktoren sein, mit denen Unternehmen und Arbeitgeber am meisten zu kämpfen haben?

Anzeige

Es ist schwer, genau vorherzusagen, mit welchen spezifischen Störungen Unternehmen in Zukunft konfrontiert sein werden. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es Lehren aus der aktuellen Pandemie gibt, die sich nachhaltig auf unsere Arbeitswelt auswirken werden. Wenn es etwas gibt, das die Pandemie offengelegt hat, dann dass Unternehmen agiler und flexibler als je zuvor arbeiten und bereit sein müssen, jederzeit den Kurs zu ändern, um im aktuellen Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein. Voraussetzung hierfür ist eine starke Vernetzung zwischen der sorgfältig ausgearbeiteten Strategie eines Unternehmens und den Produkten und Dienstleistungen, die das Unternehmen bereitstellen möchte. Geschäftliche Agilität ist für Unternehmen zu einer Frage von »Anpassen oder Zurückbleiben« geworden, und diejenigen Unternehmen, die sich nicht an flexiblere Arbeitsweisen anpassen, werden in den kommenden Jahren mit erheblichen geschäftlichen Herausforderungen zu kämpfen haben.

Razat Gaurav, CEO von Planview



Und was können Unternehmen konkret tun?

Sie müssen in der Lage sein, sich auf die wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und Teams zu befähigen, ihr Bestes zu geben, unabhängig davon, wie oder wo sie arbeiten. Wenn Sie dies tun, haben Unternehmen die Möglichkeit, kooperativer, organisierter und flexibler zu sein und zur Neugestaltung des zugrunde liegenden Geschäftsmodells beizutragen.



Inwiefern müssen Arbeitssuchende Ihrer Meinung nach ihre Herangehensweise ändern, um nicht nur eine Beschäftigung zu finden, sondern eine Stelle, die ihren Talenten und Interessen entspricht?

Die wichtigste Variable auf dem Arbeitsmarkt war in letzter Zeit das Tempo des Wandels. Vor allem im Technologiebereich herrscht derzeit ein chronischer Mitarbeitermangel. Daher ist es für Unternehmen wichtig, weiterhin für Arbeitskräfte attraktiv zu bleiben und Talente weiterzuentwickeln und zu binden.

Der derzeit stattfindende Generationswechsel hat große Auswirkungen auf die Belegschaft von Unternehmen. Die kommende Generation ist so gut informiert wie nie zuvor und wird oft von dem höheren Ziel und der Mission eines Unternehmens angezogen. Jüngere Mitarbeiter übernehmen wichtige Rollen in den Unternehmen und fühlen sich befähigt, ihre neuen Fertigkeiten und Ideen zum Vorteil des Unternehmens einzusetzen. Sie glauben auch nicht an einen hierarchischen Ansatz. Daher ist es entscheidend, diese talentierten Mitarbeiter zu motivieren und ihre Bottom-up-Ansätze mit den strategischen Zielen des Unternehmens zu vernetzen. Da diese jüngeren Teammitglieder eine agilere Denkweise haben, helfen sie auch älteren Teammitgliedern, sich schneller an neue Arbeitsweisen anzupassen und mitzuhalten.

Für Arbeitssuchende ist es wichtig, eine Karriere zu verfolgen, die sie interessiert und die zu ihren Talenten passt. Wenn sie etwas tun, das ihnen keinen Spaß macht, ist es schwer, motiviert zu bleiben. Insbesondere im heutigen Arbeitsumfeld, in dem Belegschaften verteilt arbeiten, müssen die Mitarbeiter bereit sein, innovativ zu sein und neue Ideen auszuprobieren.



Statistiken, die besagen, dass künstliche Intelligenz und Automatisierung Millionen von Arbeitsplätzen kosten werden, sind für einige erschreckend. Wie sollte man seine Karriere planen, wenn man sich davor schützen möchte, im Zuge der Automatisierung ersetzt zu werden?

Menschen müssen sich Technologien zunutze machen. Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen. Wenn wir in die Zukunft der Arbeit blicken, ist es wichtig, zu überlegen, wie Menschen arbeiten und wie Technologien unsere Arbeitsweise weiter verbessern können. Wer also seine Karriere in unserem technologischen Zeitalter plant, muss daher lernen, mit der Technologie zu koexistieren und sie bei der Umsetzung von Unternehmensstrategien zu seinem Vorteil zu nutzen. Dazu müssen einem Großteil der Belegschaft neue Tools an die Hand gegeben werden, damit sie ihre Fähigkeiten besser auf die Anforderungen von daten- und automatisierungsgestützten Arbeitsweisen ausrichten können oder dort arbeiten können, wo eine hohe Abhängigkeit von verschiedenen Technologien besteht. Menschen werden auch in Zukunft immer noch gebraucht, aber die benötigten Fähigkeiten unterscheiden sich von denen der Vergangenheit.

Wir bei Planview glauben, dass Technologien wie künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle in der Zukunft der vernetzten Arbeitswelt spielen werden, da sie Unternehmen dabei helfen können, vorherzusagen, wie, wann und wo sie Ressourcen umverteilen müssen, um die bestmögliche Leistung zu erreichen. Wir nutzen Daten und fortschrittliche Algorithmen für die Umsetzung von Strategien, die Bewertung von Portfoliorisiken und der finanziellen Rentabilität, die Untersuchung von Investitionsabhängigkeitsrisiken, die Analyse der ROI-Sensitivität, die Planung und Prognose integrierter Roadmaps.



Technologische Fortschritte und Einschränkungen aufgrund der Pandemie haben die Akzeptanz des Remote-Arbeitens beschleunigt. Glauben Sie, dass sich dieser Trend fortsetzen wird?

Ich gehe davon aus, dass sich das Arbeiten vor Ort in den Büros weiterentwickeln und verändern wird. Ich glaube, dass in den wissensbasierten Branchen künftig nicht mehr alle Mitarbeiter fünf Tage die Woche ins Büro gehen werden. Natürlich gibt es einige Branchen, in denen die Mitarbeiter für einen reibungslosen Betrieb weiterhin vor Ort sein müssen, zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe. Viele Unternehmen haben jedoch gelernt, »virtuell« effektiv zu sein, und überdenken zu Recht, wie sie bei einem persönlichen Treffen einen Mehrwert aus dem bereits virtuell Erarbeiteten ziehen können. Nichts kann persönliche Gespräche ersetzen. Der Aufbau von Beziehungen und Vertrauen ist sinnvoll und essenziell für ein gut funktionierendes Team. Das bedeutet aber nicht, dass die Mitarbeiter an jedem Tag der Woche ins Büro kommen müssen. Ein Hybridmodell wird bei den neuen Fachkräften, die auf den Markt strömen, sehr gefragt und heiß begehrt sein. Da Unternehmen ihre globale Präsenz weiter ausbauen, ist die Fähigkeit, Talente zu motivieren und zu binden – unabhängig vom Büro-Standort – von entscheidender Bedeutung.

Dank der Fortschritte, die Unternehmen bei der Einführung agiler Arbeitsweisen erzielt haben, sehe ich diesen Trend fortgesetzt, sofern die Mitarbeiter weiterhin im gesamten Unternehmen – und mit dem Unternehmenszweck – verbunden bleiben und mit der richtigen Technologie ausgestattet sind.



Welche gesellschaftlichen Veränderungen sehen Sie als notwendig an, um die grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt zu bewältigen?

Die Pandemie hat kritische und operative Veränderungen beschleunigt, die sich bereits vor 2020 abgezeichnet haben. Um mit dem aktuellen Tempo des Wandels Schritt zu halten, müssen Menschen und Unternehmen Agilität und Anpassungsfähigkeit an den Tag legen, damit sie schneller auf Marktveränderungen reagieren können. Dies erfordert Transparenz, Überblick über Ressourcen und Initiativen, eine wohlfundierte Ausrichtung der Mission, Ziele und Anreize sowie die Fähigkeit, fortwährendes Feedback und kontinuierliche Lernzyklen in Bezug auf die Art und Weise der Umsetzung von Initiativen zu ermöglichen. Die gängige Wendung »Zukunft der Arbeit« bezieht sich nicht nur darauf, wie Mitarbeiter in einem Büro oder von einem virtuellen Schreibtisch aus kommunizieren, sondern auch, wie die Arbeit im gesamten Unternehmen ausgeführt wird und wie diese Arbeit mit den wichtigsten strategischen Ergebnissen des Unternehmens verbunden ist.

Die Implementierung agilerer und flexiblerer Arbeitsweisen in diesen Zeiten des Wandels kann Unternehmen helfen, die Produktivität zu steigern und sicherzustellen, dass sich das Unternehmen auf den Kundennutzen konzentriert – zwei wichtige Faktoren, die für die Zukunft der Arbeit weiterhin von grundlegender Bedeutung sein werden.



Welche Veränderungen werden Ihrer Meinung nach für die Arbeitgeber am schwersten zu akzeptieren sein?

Für Unternehmen scheint es eine der schwierigsten Herausforderungen zu sein, sich für eine Transformation zu öffnen. Aber die Verantwortung dafür obliegt nicht allein den Führungskräften. Sie liegt auch bei denen, deren Aufgabe es ist, Geschäftsziele zu erarbeiten und sicherzustellen, dass alle übrigen Mitarbeiter bereit sind, den Weg der Transformation gemeinsam mit dem Unternehmen zu gehen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die nicht bereit sind, ihre herkömmliche Arbeitsweise zu überdenken oder sich über neue Technologietrends für das effiziente Arbeiten von verteilten Teams zu informieren, können nicht mehr mithalten. Und wie die vergangenen anderthalb Jahre gezeigt haben, bleiben diejenigen, die nicht bereit waren, sich anzupassen, auf der Strecke. Eine Transformation erfordert auch einen kulturellen Wandel hin zu einer stärkeren Ausrichtung von Zweck, Vision, Grundwerten, Zielen und Anreizen. Um dies zu erreichen, braucht es unermüdlichen Elan und Führungsstärke.



Wie schaffen Sie es der Zukunft der Arbeit angesichts des zuvor Gesagten optimistisch entgegenzublicken?

Ich sehe der Zukunft der Arbeit optimistisch entgegen, weil sie sich auf die Gestaltung eines Geschäftsumfelds konzentriert, in dem alle Mitarbeiter in der Lage sind, ihr Bestes zu geben und sehen können, wie ihr täglicher Beitrag die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Kundenergebnisse beeinflussen. Diese neue Zukunft hat das Potenzial, jedem die Berechtigung für Innovationen zu erteilen und datengesteuerte Entscheidungen im Unternehmen zu demokratisieren.

Wir sind in den letzten anderthalb Jahren so weit gekommen – wir haben den Wandel von der Vor-Ort-Arbeit hin zu einer hybriden Arbeitswelt erlebt und die Vorteile von Technologien erkannt, die zu effizienteren Arbeitsweisen beitragen. Wenn wir diesen Weg weitergehen und die Zukunft weiter gestalten, werden wir in diesem Bereich noch mehr Entwicklungen sehen, die dazu beitragen, ein positiveres Arbeitsumfeld zu schaffen und Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern.

Vielen Dank für dieses Gespräch.

Razat Gaurav ist Chief Executive Officer von Planview, einem Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen. Razat Gaurav trat 2021 in das Unternehmen ein und nutzt seine mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Förderung von innovationsbasiertem Wachstum und der Skalierung von Technologieunternehmen ist er ein zuverlässiger Berater namhafter Führungskräfte, Vorstände und Investoren zu Themen rund um Initiativen zur digitalen Transformation. Vor Planview war Razat Gaurav CEO bei LLamasoft und hatte Führungspositionen bei Blue Yonder, i2 Technologies und der Unternehmensberatung Ernst & Young inne. Er war zudem im Vorstand von Sparta Systems und LLamasoft tätig und wurde von Goldman Sachs als einer der 100 faszinierendsten Unternehmer (100 Most Intriguing Entrepreneurs) des Jahres 2020 ausgezeichnet. Razat Gaurav hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften vom Illinois Institute of Technology in Chicago.