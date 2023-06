Eine Cloud aus Österreich für Europa: A1 und Exoscale eröffnen zweite Public-Cloud-Zone

Das A1 Next Generation Datacenter in Wien Floridsdorf.

A1, Österreichs Marktführer im Bereich IT und Telekommunikation, und Exoscale, eine hundertprozentige Tochter von A1 Digital, haben die Zone II im A1 Next Generation Datacenter in Wien eröffnet. Die Erweiterung markiert einen Meilenstein in der Entwicklung einer zuverlässigen, sicheren und Europa-konformen Cloud für Unternehmen in und außerhalb von Europa.

Mit der innovativen Cloudinfrastruktur von Exoscale bietet A1 eine europäische Cloud-Lösung, die den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) uneingeschränkt entspricht und den Weg ebnet zur EU Richtlinie NIS-2, die in erster Linie den verbesserten Schutz kritischer Infrastruktur sicherstellen soll. Unternehmen erhalten damit volle Souveränität über ihre Daten und eine redundante Public Cloud, die speziell auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Die Exoscale Cloud-Plattform basiert einerseits auf komplett eigen-entwickelter Software (IP) und fußt andererseits auf der neuesten Technologie von Intel. Dies schafft die Basis für Cloudanwendungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen genügen.



»Die Eröffnung der Zone II im A1 Datacenter in Wien ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung einer europäischen Public Cloud«, so Martin Resel, CCO Enterprise bei A1 . »Unsere Investitionen in sichere und zuverlässige Infrastrukturen spiegeln das Engagement von A1 für den Wirtschaftsstandort Österreich wider. Mit Exoscale bieten wir eine innovative Cloudlösung, die Unternehmen Datensouveränität und höchste Sicherheitsstandards garantiert.«

Mathias Nöbauer, CEO von Exoscale und A1 Digital Director Cloud ergänzt: »Mit der Eröffnung der Zone II im Datacenter der A1 bieten wir die erste redundante Public Cloud in Österreich an, die vollständig GDPR-konform und zertifiziert ist. Unsere Inhouse Softwareentwicklung erlaubt es uns, die neueste Technik von Intel im Rahmen des Early-Shipment-Programms zu evaluieren und Services frühzeitig darauf abzustimmen.«

Florian Maislinger, Communications Manager DACH bei Intel : »Die vierte Generation Intel-Xeon-Scalable-Prozessoren bildet die technische Basis für die Zone II von Exoscale. Neben einer bis zu 2,9-fach erhöhten Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration haben wir auch die Energieeffizienz deutlich gesteigert. Eigene Erweiterungen für Confidential Computing sichern die Clouddienste ab, während direkt integrierte Beschleuniger für KI-Anwendungen für Zukunftssicherheit sorgen und es Exoscale erlauben, auch weiterhin fortschrittlichste Clouddienste zu entwickeln und anzubieten.«

Eine hochmoderne Infrastruktur für maximale Performance und Sicherheit

Das A1 Datacenter verfügt über eine Gebäudefläche von 8000 m² und 2550 m² Datacenter Whitespace. Mit einer Anschlussleistung von 2 x 6,0 MW und einer USV-Leistung bis zu 3,9 MW bietet das Datacenter eine herausragende Performance und Ausfallsicherheit. Die State-of-the-Art-Sicherheitstechnik sorgt für den Schutz der Daten. Das Rechenzentrum entspricht mindestens dem Tier-III-Standard und erreicht einen Energieeffizienzfaktor von <= 1,4. Das Wiener Datacenter ist eines von 14 Rechenzentren der A1 in Österreich, die Flächen in jeder Landeshauptstadt bieten und allesamt Tier-III-Design und EN50600-Konformität bieten – mit einer Verfügbarkeit bis zu 99,982 Prozent.

DSGVO-konforme Cloudlösung für Unternehmen weltweit

Exoscale, eine DSGVO-konforme Cloudlösung von A1 Digital, bietet Unternehmen und Organisationen weltweit eine einfache, skalierbare und sichere Cloud-Plattform. Alle Rechenzentren von Exoscale befinden sich ausschließlich in Europa, um die Datenschutzbestimmungen der Schweiz und der EU vollumfänglich zu erfüllen. Zertifizierungen wie ISO27001, ISO 27017, ISO27018, FINMA und TISAX belegen die hohe Qualität und Sicherheit der Cloud-Plattform.

