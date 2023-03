Für eine neue Ära der künstlichen Intelligenz: Mozilla investiert 30 Millionen Dollar zum Start von Mozilla.ai

Die gemeinnützige Mozilla Foundation stellt Mittel für den Aufbau eines Startups bereit, das sich der Entwicklung von Apps und Produkten rund um vertrauensvoller KI widmet.

Mozilla, die Non-Profit-Organisation hinter Firefox, die sich dafür einsetzt, dass das Internet offen und für alle zugänglich bleibt, hat heute den Start von Mozilla.ai bekannt gegeben – ein neues Startup und eine Community, die eine vertrauenswürdige Open-Source-KI entwickeln wird.

Anzeige

Mozilla.ai hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Apps und -Produkte zu vereinfachen, und unterstreicht damit Mozillas Engagement für zukünftige Technologien und die Verbesserung des Internets.

Mozilla wird über seine gemeinnützige Mozilla Foundation zunächst 30 Millionen Dollar in das Startup investieren. Das Unternehmen wird als eine von der Mozilla Foundation und der Mozilla Corp. getrennte Einheit geführt.

Mozilla.ai wird von Managing Director Moez Draief geleitet, der über ein Jahrzehnt lang als Wissenschaftler am Imperial College und an der London School of Economics sowie als leitender Wissenschaftler in der Industrie an den praktischen Anwendungen modernster künstlicher Intelligenz gearbeitet hat. Karim Lakhani von Harvard, Navrina Singh von Credo und Mark Surman, Executive President von Mozilla, bilden gemeinsam den ersten Vorstand von Mozilla.ai.

Die Vision von Mozilla.ai ist es, die Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Produkte innerhalb eines unabhängigen Open-Source-KI-Ökosystems zu erleichtern. Mozilla.ai wird eine Gemeinschaft außerhalb von Big Tech und Hochschulen sein, in der sich gleichgesinnte Gründer, Entwickler, Wissenschaftler und Produktmanager zusammenfinden – alle mit dem Ziel, ein unabhängiges, dezentrales und vertrauenswürdiges KI-Ökosystem zu schaffen.

Mark Surman kommentiert zum Start: »Es ist schon jetzt klar, dass KI eine der Geschichten des Jahres 2023 sein wird. Künstliche Intelligenz wird nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir über das Internet denken, sondern auch die Kommunikation, die Kreativität und die Gesellschaft im Allgemeinen beeinflussen. Das hat für Aufregung gesorgt, aber auch für erhebliche Befürchtungen. Die kommende Welle der KI hat ein enormes Potenzial, das Leben der Menschen zu bereichern, aber sie wird dies nur tun, wenn sie die menschliche Handlungsfähigkeit und die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt stellt und Transparenz und Rechenschaftspflicht priorisiert.«

Surman fügt hinzu: »Der KI-Wendepunkt, an dem wir uns gerade befinden, bietet eine echte Chance, Technologie mit anderen Werten, neuen Anreizen und einem besseren Modell von Besitz zu entwickeln. Mozilla.ai zielt darauf ab, genau das zu tun.«

Die Ankündigung von Mozilla.ai erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Mozilla diesen Monat sein 25-jähriges Bestehen feiert und damit ein Vierteljahrhundert an der Spitze technologischer Innovation steht.

Weitere Informationen zu dieser Neuigkeit finden Sie in diesem Blogbeitrag. Weitere Informationen über Mozillas Vision einer vertrauenswürdigen KI finden Sie hier, und über das Engagement für Investitionen in verantwortungsvolle Technologien hier.