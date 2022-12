IT-Security-Trends 2023: Slack, Teams, Elements, WhatsApp & Co. im Aufschwung – und was ist mit der E-Mail?

Schon seit über 50 Jahren gibt es die E-Mail. Seitdem hat sie sich vor allem als praktisches Kommunikationsmittel im Business-Alltag bewährt. »Mal eben« eine Nachricht an Kollegen, Partner oder Kunden schicken – das ist via E-Mail innerhalb kürzester Zeit möglich. Auch wichtige Dokumente lassen sich auf diese Weise einfach übertragen und teilen. Doch wird dies im nächsten Jahr so bleiben? Schließlich gibt es inzwischen zahlreiche andere Kommunikationskanäle wie Slack, Teams, WhatsApp und Co., die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Gilt dies auch für den Alltag im Unternehmen? Eines steht jedenfalls fest: Ob Kommunikation via E-Mails oder Messenger-Dienste – auch 2023 wird es enorm wichtig sein, möglichst die gesamte Kommunikation im Unternehmen umfassend vor Dritten abzusichern.

Dass die häufige E-Mail-Nutzung im Unternehmen Cyberkriminelle vermehrt anlockt, mussten auch in diesem Jahr wieder einige Organisationen am eigenen Leibe erfahren. Ob Ransomware, Phishing oder Spear-Phishing – die Folgen von Hackerangriffen auf E-Mails sind meist gravierend und können zu starken Umsatzeinbußen führen. Dies wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. Die E-Mail-Kommunikation mit professionellen Maßnahmen wie Verschlüsselung und digitalen Signaturen abzusichern, sollte also auch 2023 höchste Priorität für Unternehmen haben.

Anzeige

Moderne Kommunikationskanäle versus E-Mail

Die Kommunikation in Firmen vor Unbefugten zu schützen, wird im nächsten Jahr aber etwas schwieriger werden. Denn andere Kommunikationskanäle wie Slack, Teams oder Elements erhalten immer mehr Einzug in den Unternehmensalltag. Mitarbeiter, Kunden und Partner tauschen sich nicht mehr nur über die traditionelle E-Mail aus, sondern nutzen für kurze Wege auch die modernen Messenger-Dienste. Anders als E-Mails lassen sich diese aber nicht so leicht absichern. Während E-Mail-Clients mit geeigneten Security-Maßnahmen ausgestattet werden können, ist die Möglichkeit der Einflussnahme auf solche Kanäle gering. Hinzu kommt, dass viele dieser Messenger-Dienste der Schatten-IT angehören, Unternehmen also gar nicht über deren Nutzung Bescheid wissen und sie somit auch nicht in ihr Security-Konzept mit einbeziehen können – vor allem sind manche Messenger, wie WhatsApp, nicht DSGVO-konform.

Die E-Mail gewinnt

Inzwischen werden in Unternehmen mehrere verschiedene Kommunikationskanäle genutzt. Doch nur einer eignet sich, um die gesamte Kommunikation zu vereinen: die E-Mail.

Einige Organisationen haben schon in diesem Jahr damit begonnen, ihre IT zu zentralisieren. Dies wird sich 2023 noch verstärken, da es dann für immer mehr Firmen deutlich werden wird, dass diese Zentralisierung nicht nur IT-Fachpersonal spart, sondern auch die Komplexität durch Vereinheitlichung und Konsolidierung der Systeme und Lösungen reduziert. Zudem lassen sich Prozesse auf diese Weise standardisieren, und die Lizenzvergabe wird optimiert.

Die weltweite Konsolidierung der Systeme erfordert aber auch eine Follow-the-Sun-Unterstützung für die Anwender. Das bedeutet, dass ein 24×7-Supportangebot der Hersteller unerlässlich ist. Da das Betreiben von Lösungen in eigenen Rechenzentren bei dieser Größenordnung für viele Unternehmen ineffektiv ist, wird sich der Trend, Anwendungen in die Cloud zu verlagern, 2023 weiter fortsetzen beziehungsweise verschärfen.

Für die E-Mail gilt: Möchten Unternehmen diese Kommunikation in die Cloud verlegen, erhalten sie neben der Praktikabilität häufig auch wichtige Security-Funktionen dazu.

Günter Esch,

Geschäftsführer der

SEPPmail – Deutschland GmbH

IT Security-Trends 2023 auf einen Blick: E-Mail bleibt wichtiges Kommunikationsmittel für Unternehmen.

Moderne Kommunikationskanäle (Slack, Teams, WhatsApp usw.) erhalten weiter Einzug in Unternehmensalltag à neue Herausforderung für Absicherung der Unternehmenskommunikation.

Professionelle E-Mail-Security-Maßnahmen wie Verschlüsselung, digitale Signaturen etc. bleiben weiterhin erforderlich.

Unternehmen verlagern ihre Services vermehrt in die Cloud.

E-Mail-Security einfach gemacht – Auf Wolke sicher mit umfassender Cloud-Lösung