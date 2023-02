Künstliche Intelligenz: Wer hat das Zeug zum nächsten ChatGPT?

Die Software ChatGPT führt uns vor Augen, wie weit künstliche Intelligenz ist und wo die Chancen liegen. Illustration: Absmeier – Alexandra Koch

Nach der Veröffentlichung von ChatGPT startet die künstliche Intelligenz auch in Deutschland 2023 so richtig durch. Vor allem im unternehmerischen Umfeld spielen smarte Tools ihre Stärken aus. Die Entwickler dafür stammen häufig aus dem DACH-Raum – vier pfiffige Ideen und die Firmen dahinter im Überblick.

»Wird dieser Mann Ihr Leben verändern?«, fragte vor wenigen Tagen das »Handelsblatt«. Gemeint war Sam Altman, der Kopf hinter dem sagenumwobenen KI-Tool »ChatGPT«. Seit Ende November vergangenen Jahres ist die Software frei zugänglich – und überrascht seitdem Menschen in aller Welt mit der erstaunlich hohen Qualität von Texten und Dialogen, die bei weniger genauem Hinsehen durchaus von Menschen stammen könnten. Der Chatbot des US-Anbieters OpenAI heißt ausgeschrieben »Chatbot Generative Pre-trained Transformer« und ist derzeit omnipräsent.

Doch bei aller Euphorie: ChatGPT ist keine KI-Allzweckwaffe. Gerade für viele spezifische Aspekte des unternehmerischen Alltags ist das Programm weniger geeignet. Aber die Technologie dahinter, die künstliche Intelligenz, sehr wohl. Viele weitere Start-ups, auch und gerade aus dem DACH-Raum, forschen derzeit ebenfalls an bahnbrechenden Entwicklungen oder haben diese bereits zur Marktreife gebracht. An dieser Stelle stellen wir Ihnen exemplarisch vier Unternehmen und ihre KI-Lösungen für den unternehmerischen Alltag genauer vor. Wer weiß, vielleicht schreiben sie bereits bald eine ähnlich rasante Erfolgsstory wie ChatGPT?

CollectAI: Aus dem klassischen Mahnwesen wird eine smarte Sache

Von der Transaktion zur Konversation: collectAI ist ein modernes, digitales Forderungsmanagement basierend auf künstlicher Intelligenz

Deutschland schlittert in die wirtschaftliche Stagnation. Mit der Sorge vor einer längeren Durststrecke schwindet auch die Zahlungsmoral – im B2B- und im B2C-Geschäft. Lieferanten und Kreditgeber müssen länger auf Geldeingänge warten; die Gefahr von Zahlungsausfällen steigt. Damit wird das Mahnwesen, auch Forderungsmanagement genannt, immer wichtiger für die Sicherung der Liquidität von Unternehmen.

Künstliche Intelligenz ist auch in diesem Bereich rasant auf dem Vormarsch. Die KI arbeitet dabei auf Basis selbstoptimierender Algorithmen und analysiert das Kundenverhalten so gut und so genau, dass sie den Unternehmen eine komplette Einsicht über Zahlungsmoral oder das Bewusstsein über Zahlungsaktivitäten bieten kann.

Das Hamburger Fintech collectAI ist in diesem Bereich ohne Zweifel als »Pionier« zu bezeichnen. Das junge Unternehmen aus der Hansestadt hat eine volldigitalisierte Lösung für das Management von Forderungen und die Steuerung des Cashflows entwickelt, bei der KI eine wesentliche Rolle spielt. Auf diese Weise kommen die Unternehmenskunden früher, unbürokratischer und einfach smarter an ihr ausstehendes Geld. Auf die Lösung von collectAI setzen bereits führende Banken und Versicherungen aus Deutschland, aber auch Energieversorger- und Telekommunikationsunternehmen, die häufigen Kundenkontakt haben und bei denen es eine Vielzahl von Geldbewegungen, aber eben auch ausbleibenden oder vergessenen Zahlungen gibt. Das Start-up aus Hamburg wurde 2016 als Teil der Otto Group gegründet und gehört heute zur Aareal Bank.

Vidby: Video-Übersetzung in 70 Sprachen

KI-gestützte Software für schnelle und präzise Videoübersetzung und -vertonung in 70 Sprachen.

In der digitalen Kommunikation und auch im E-Commerce spielen Videos eine immer wichtigere Rolle. Doch die Übersetzung der Inhalte in andere Sprache ist häufig noch ein aufwendiger Prozess. KI-gestützte Software soll das jetzt ändern, haben sich die Macher beim Schweizer Start-up Vidby vorgenommen.

Videos gehören längst zum medialen Mainstream unserer Tage. Wäre da nicht ein kleines, aber sehr feines Problem: das teils babylonische Sprachwirrwarr auf der Welt. Das Übersetzen von selbst kurzen Videos ist wegen der sich teils überlagernden Tonspuren kein Selbstläufer, sondern ein aufwendiger und damit kostspieliger technischer Prozess. Und angesichts der stark steigenden Bedeutung und der Nachfrage nach Videos kommen die bisherigen Abläufe hier an ihre Grenzen.

Wer es schneller, häufiger und vor allem wesentlich preisgünstiger wünscht, dem stehen seit Neuestem auch zahlreiche Softwareangebote auf Basis künstlicher Intelligenz zur Verfügung. Der große Vorteil der KI-Software: Sie kommt komplett ohne menschliches Eingreifen aus und bietet insofern unschlagbare Konditionen.

Die Software von Vidby bietet eine Übersetzung und Überspielung der Videos mit einer Genauigkeit von 85 bis 99 Prozent an.

Slected.me: Dank KI bei Karriere und Gehalt transparent durchstarten

Mit dem smarten Karriereratgeber Slected.me den exakten Gehaltswert mittels künstlicher Intelligenz berechnen und mit anderen Nutzern auf der Plattform vergleichen.

Hinter Slected.me verbirgt sich ein völlig neuartiger KI-basierter Gehalts- und Karriereratgeber, der neben dem reinen »Arbeitswert« noch andere Skills des Jobsuchenden berücksichtigt.

Die Vision, die die drei Gründer dazu trieb, 2021 mit ihrem Geschäftskonzept zu starten, beschreiben sie folgendermaßen: »Wir wollen Menschen dabei helfen, Gehalt nicht länger als Tabuthema zu sehen. Unser Team ist davon überzeugt, dass jeder Mensch die gleichen Lebenschancen verdient, unabhängig von sozialem Alter, Geschlecht, Religion und sozialem Hintergrund.«

Um aus dieser Vision ein konkretes Konzept zu machen, musste ein Weg gesucht werden, der es ermöglichte, den individuellen Marktwert für eine bestimmte Tätigkeit zu ermitteln. Dafür nutzten die drei Gründer künstliche Intelligenz in Verbindung mit den Möglichkeiten, die eine digitale Plattform bietet. Ihr Fokus lag und liegt einerseits auf mittelständischen Unternehmen, die einen hohen Personalbedarf haben oder bisher mit hohen Personalgewinnungskosten konfrontiert sind. Auch Organisationen mit hohem Bedarf an IT Professionals sind eine Zielgruppe, die angesprochen werden soll. Die zweite Säule stellt dann der Bereich B2C dar, bei dem das Unternehmen diejenigen in den Blick nehmen, die nach neuen Arbeitsstellen suchen.

Im Bereich B2C wird die Marktwertevaluation als ein kostenfreies Kernprodukt zur Verfügung gestellt. Diese Funktion lässt sich durch einen kostenpflichtigen AI-Coach beziehungsweise digitalen Karriereratgeber ergänzen.

IK Invest: Besser anlegen mit der richtigen KI-Strategie

IK Investment Group: Immobilien und Asset Management für private und institutionelle Investoren.

Die IK Investment Group bietet Anlegern einen vielversprechenden Mix aus Immobilieninvestments und algorithmisches Trading auf KI-Basis. Die Düsseldorfer vereinen dabei die Performance eines Top-Asset-Managements mit der Agilität und der Innovationskraft eines FinTech-Start-ups.

Die eingesetzte KI besteht aus einem Hybridmodell basierend auf White-Box- und Black-Box-AI. Das bedeutet konkret, dass die Systeme in der Erstellung unter der Vorgabe gewisser Daten, Einflussgrößen und Kriterien aufgesetzt wurden, um messbar, reproduzierbar und vorhersehbar zu sein. Auf Basis der bestehenden Daten und nach zahlreichen Rentabilitätstests wurde dann ein Black-Box-Ansatz implementiert. Damit ist die Software fortlaufend im Stande, Prozesse zu reproduzieren, Erkenntnisse und Rückschlüsse aus Handelsentscheidungen zu ziehen, diese zu bewerten und bei Bedarf in einer Folgesituation eigenständig differenziert zu handhaben. Dadurch ist die Leistungsfähigkeit der Software auch in schwierigen und stark volatilen Marktphasen gewährleistet.

Die künstliche Intelligenz der IK Investment Group bietet somit zukunftsweisende als auch smarte Strategien gegen den größten Feind von Geldanlegern: die Inflation.