Warum nimmt die Flüssigkeitskühlung im Kontext von KI-Lösungen eigentlich eine immer wichtigere Rolle ein, und was hat es in diesem Kontext mit dem Begriff Hybrid-Cooling auf sich? Diese beiden Fragen hat uns Marc Stubert von Vertiv auf der Tech Show 2025 in Frankfurt beantwortet. Herausgekommen ist dieses Video.