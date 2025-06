Mit Joachim Franz von Microsoft haben wir auf der Hannover Messe 2025 über zwei Teilaspekte des riesigen Usecase-Angebots ausgetauscht. Das betraf zum einen die Frage, wie die generative künstliche Intelligenz und die Industrie zusammenpassen. Zum anderen wollten wir wissen, was ein Flugzeugtriebwerk von Rolls-Royce mit dem Thema generative KI zu tun hat, das in Hannover am Microsoft-Stand die Blicke auf sich zog.