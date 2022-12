Mega-Cloud-Einführung: Das Geheimnis hinter dem Erfolg des E-Commerce

Die beiden vergangenen Jahre der Pandemie waren für viele Unternehmen herausfordernd. Aber es gab auch einen Sektor, der einen immensen Aufschwung erlebte: der elektronische Handel, auch E-Commerce genannt. Der aktuelle International Trade Administration Report verdeutlicht, dass der E-Commerce besonders in den von den Lockdowns geprägten Zeiten signifikant anstieg. Es wird erwartet, dass die Branche jährlich bis 2024 um acht Prozent wachsen wird, da immer mehr Verbraucher online einkaufen. Die Studie Future of Retail 2021 bestätigt, dass der E-Commerce-Markt bereits im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie um fast 34 Prozent gewachsen ist. Eine besondere Rolle für den Erfolg spielt dabei die zugrundeliegende Technologie: insbesondere das Cloud Computing.

Frühzeitige Cloud-Einführung

Die Pandemie hat uns alle eine Sache gelehrt: Cloud Computing muss zu einem entscheidenden Faktor für Unternehmen werden. Deutschland zählt aktuell zu den 15 führenden Ländern, wenn es um die Einführung von Cloud-Infrastrukturen geht – damit hat es anderen europäischen Ländern gegenüber, die die Technologie nur zögerlich angenommen haben, einen signifikanten Vorsprung und Vorteil. 47 Prozent der Führungskräfte im Einzelhandel sind der Meinung, dass die Pandemie die Einführung der Cloud beschleunigt hat und zahlreiche E-Commerce-Unternehmen dabei unterstützte, die steigende Nachfrage während der Krise zu adressieren. Im Folgenden finden sich einige Vorteile, die die Einführung der Cloud deutschen E-Commerce-Anbietern bietet.

Skalierbarkeit

Unternehmen, die sich ausschließlich auf stationäre Geschäfte verließen, hatten es während der Pandemie besonders schwer. Aufgrund von Lockdowns und diversen Regulierungen kauften immer mehr Verbraucher online ein – zahlreiche Geschäfte überlebten die Krise aus diesem Grund leider nicht und mussten schließen.

Einzelhändler, die über Cloud-basierte E-Commerce-Anwendungen und eine entsprechende Strategie verfügten, waren in der Lage, ihr Geschäft entsprechend den sich ändernden Bedürfnissen ihrer Kunden erfolgreich zu skalieren. So ermöglichte beispielsweise Cloud-Hosting E-Commerce-Firmen, ihre Online-Präsenz zu skalieren, die angebotenen Dienste zu personalisieren, Bedingungen festzulegen, unter denen die Nutzung von Speicherplatz oder Rechenleistung erhöht oder verringert werden konnte.

Verbesserte Security

Einzelhändler mit einer Cloud-basierten E-Commerce-App oder einer Website sparten nicht nur Kosten für physische Einzelhandelsgeschäfte (die während der Pandemie niemand besuchte), sondern hatten auch die Gewissheit, dass deren Security gewährleistet war. Die meisten Hyperscaler, von Amazon über Microsoft bis hin zu Google Cloud, bieten eine sichere Cloud-Umgebung, die strenge Sicherheitsrichtlinien und gesetzliche Vorschriften einhält und über eigene Security-Experten verfügt, die die Cloud-Rechenzentren verwalten. Damit entfällt für ein E-Commerce-Unternehmen die Notwendigkeit, ein eigenes Cloud-Sicherheitsteam zu unterhalten. Darüber hinaus können mehr Ressourcen für die Entwicklung intelligenter Softwareprogramme eingesetzt werden, die das E-Commerce-Erlebnis für den Kunden verbessern.

Kostenoptimierung

Mit allen E-Commerce-Daten in der Cloud an einem Ort und Zugang zu den Analyse-Tools der Cloud-Anbieter ist es einfach, verschiedene Datenpunkte auf einem Dashboard sinnvoll zu nutzen – dies erleichterte vor allem die Bestandsverwaltung. E-Commerce-Unternehmen waren so in der Lage, ihr Angebot besser an die sich ändernde Nachfrage anzupassen – was wiederum zu einer Optimierung von Ressourcen und Angeboten führte.

Cloud Computing macht den Betrieb skalierbar. Unternehmen sind deshalb besser in der Lage, ihren Datenbedarf an die Nachfrage anzupassen – beispielsweise werden während der Weihnachtszeit mehr Datenressourcen benötigt. Viele Cloud Computing-Plattformen bieten etwa ein Pay-as-you-go-Modell an, wodurch Firmen ihre Betriebskosten niedrig halten können.

Weniger Hardware ist eine weitere Kostenersparnis für jedes E-Commerce-Unternehmen, da es diese Kosten auf den Cloud-Anbieter übertragen kann. Im Vergleich zu Rechenzentren verbrauchen Cloud-Technologien nur einen Bruchteil der Energiekosten – und selbst diese müssen vom Anbieter getragen werden.

Die richtigen Tools, um in diesem hart umkämpften Segment erfolgreich zu sein

Die Pandemie hat gezeigt, dass der Erfolg im E-Commerce stark davon abhängt, wie schnell und optimal ein Unternehmen Cloud Computing einsetzt. Der E-Commerce ist ein Verdrängungsmarkt – ist eine Marke nicht flexibel genug, sich an die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden anzupassen, wird es schwierig, in diesem Bereich zu überleben.

Eine solide Cloud-Strategie ermöglicht nicht nur eine bessere Skalierbarkeit und Sicherheit, sondern auch Kosteneinsparungen. Diese Einsparungen können wiederum in das Unternehmen reinvestiert werden, um mehr Funktionen anzubieten – und damit mehr Kunden zu gewinnen.

Die Herausforderung für E-Commerce-Akteure besteht darin, alle Vorteile zu nutzen, die der Hybrid Cloud-Sektor bietet, um skalierte Innovationen zu unterstützen und mehr Unternehmen dabei zu helfen, das volle Potenzial der Cloud auszuschöpfen.

Ambeshwar Nath, SVP & Industry Head CPG, Retail and Logistics, Infosys Limited