Mobile Device Management – Notwendigkeit für hybride Arbeit

Mobile Geräte wie Smartphones und Tablets sind heutzutage am Arbeitsplatz weit verbreitet, doch die effiziente und sichere Verwaltung und Wartung all dieser Geräte ist längst noch nicht selbstverständlich.

Bei Remote- und Hybrid-Arbeitsmodellen kann dies zu verschiedenen Schwierigkeiten für IT-Teams führen: Das reicht von mangelnder Compliance bis hin dazu, dass technische Probleme auf den betroffenen Geräten nicht behoben werden können.

Anzeige

Diese und andere Probleme führten laut einer Studie von GoTo und Frost & Sullivan dazu, dass Remote-Arbeit eine zunehmende Herausforderung für IT-Mitarbeiter darstellt [1]. Dort geben neun von zehn IT-Mitarbeitern an, dass sie ihre Arbeitslast mithilfe neuer, besserer Anwendungen reduzieren möchten. Dazu zählt eine umfassende MDM-Lösung (Mobile Device Management), mit der sich mobile Geräte problemlos in ein gesamtes System integrieren und darin überwachen lassen.

Mehr Autonomie für flexible Arbeitskräfte. Es kommt immer häufiger vor, dass Mitarbeiter dieselben mobilen Geräte sowohl für die Arbeit als auch für private Zwecke verwenden. Schnell kommt es zu einem Mix von Betriebssystemen, wie Chrome, iOS und Android. Das erhöht die Anforderungen an IT-Dienste sowie deren Komplexität. Gerade beim Konzept von Bring-Your-Own-Device (BYOD), denn die Geräte befinden sich in Privatbesitz und sind nicht unternehmensweit standardisiert. IT-Manager müssen daher in der Lage sein, remote auf die Hardware zuzugreifen, um sie zu verwalten und eventuelle Fehler beheben zu können.

Unabhängig davon, welches Betriebssystem auf den Geräten der Mitarbeiter installiert ist, können Unternehmen mit einer MDM-Lösung sicherstellen, dass sie über die richtigen Programme, Einstellungen und den entsprechenden Support verfügen. Zudem erhöht sich die Flexibilität der Mitarbeiter, ohne die Arbeitsbelastung der IT-Teams zu steigern – denn diese können über eine einzige Plattform die Geräte überwachen und Änderungen vornehmen. Ebenso können Einstellungen für Anwendungen und Netzwerkberechtigungen auf einem Gerät vorkonfiguriert werden, damit neue Mitarbeiter vom ersten Tag an mit der Hardware arbeiten können.

Verbessertes Gerätemanagement und Sicherheitsmanagement. Mobile Geräte stellen für IT-Teams ohne MDM eine Sicherheitslücke dar. Denn die Administratoren haben keine Möglichkeit, die Geräte adäquat zu verwalten: Sie können keine aktuellen Informationen abrufen, keine Patches für Sicherheitslücken bereitstellen und nicht sicherstellen, dass der Umgang mit den Geräten den Unternehmensrichtlinien entspricht. Außerdem nimmt die manuelle Verwaltung von Geräten, Konfigurationen und Upgrades viel Zeit in Anspruch. Gerade für Remote-IT-Mitarbeiter, ist es schwierig, mit der Vielzahl von Geräten und Daten umzugehen.

MDM ermöglicht es IT-Teams diese Komplexität zu minimieren, denn die Aufgaben lassen sich damit in einer Plattform zentralisieren und automatisieren. Dies erleichtert es IT-Administratoren, Änderungen an Tausenden von Geräten gleichzeitig vorzunehmen. Dadurch verringert sich nicht nur die Wahrscheinlichkeit künftiger technischer Probleme, sondern es verbessert auch die Fehlerbehebung und spart wichtige Zeit und Ressourcen. Außerdem lassen sich Sicherheitsanforderungen wie Passwortlänge und Zugriffsberechtigungen gezielt konfigurieren und automatisch geräteübergreifend durchsetzen, um zu garantieren, dass jeder Benutzer im Netzwerk die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens einhält.

Mobile Tickets für das IT-Team. Damit das IT-Team von der gleichen Flexibilität profitieren kann wie die anderen Mitarbeiter des Unternehmens, sollten auch sie die Möglichkeit haben, ein mobiles Gerät zu wählen. Bei der Auswahl einer Mobile-Device-Management-Lösung sollten Unternehmen zudem darauf achten, dass diese auch eine App für Support- und Helpdesk-Anwendungen inklusive Ticketing-Funktion bietet. So können IT-Teams Remote-Sitzungen von unterwegs aus starten und verwalten – ohne dafür einen festen Arbeitsplatz zu benötigen.

Hybrides Arbeiten erfordert MDM. Mobiles Arbeiten ist nicht mehr nur ein Trend, sondern in vielen Branchen Normalität. Aus diesem Grund ist Remote Device Management ein Muss für IT-Teams jeder Größe. Viele der Probleme, die IT-Teams im Zusammenhang mit der Telearbeit haben, lassen sich mit der Verwaltung mobiler Geräte leicht lösen und die Mitarbeiter haben weitestgehend freie Wahl, welche Geräte sie für ihre Arbeit verwenden. Zudem lassen sich mit dem Einsatz solcher MDM-Lösungen die steigenden Wartungsanforderungen und -kosten effizienter bewältigen.

Chris Savio,

Director of Product Marketing

bei GoTo