Neue Technologien in Deutschland: Positiver Gesamteffekt von 668 Milliarden bis 2030

Die Studie »Unlocking Europe’s AI Potential in the Digital Decade«, eine unabhängige Untersuchung von Strand Partners im Auftrag von Amazon Web Services (AWS), hat den Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) auf die deutsche Wirtschaft untersucht [1]. Im Jahr 2023 haben bereits 36 % der Unternehmen in Deutschland KI eingesetzt, was einem Anstieg von 29 % seit 2022 entspricht.

Sollte der Einsatz von KI und anderen digitalen Technologien mit gleichem Tempo weiter voranschreiten, dann könnte dies bis 2030 zu einer zusätzlichen Bruttowertschöpfung von 116 Milliarden Euro in Deutschland beitragen, im Vergleich zu den Studienergebnissen aus 2022 [2]. Insgesamt wird durch die Einführung von KI, der Cloud und weiteren digitalen Technologien hierzulande ein positiver Gesamteffekt auf die Wirtschaft von 668 Milliarden Euro bis 2030 erwartet.

Um dieses Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen, gilt es laut den Studienautoren in Deutschland vor allem drei Herausforderungen anzugehen:

ein innovationsförderndes Klima zu schaffen, den digitalen Fachkräftemangel zu bekämpfen und den Unternehmen den Zugang zu den neuesten Technologien zu vereinfachen.

KI-Potenzial ausschöpfen

Die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Einsatz von KI auf deutsche Unternehmen liegen auf der Hand: 9 von 10 Unternehmen, die KI einsetzen, konnten die Effizienz in ihren Geschäftsprozessen verbessern. Typische Anwendungsbeispiele können die Logistik sein, mit einer höheren Automatisierung durch KI-Vorhersagen, oder der Fertigungsbereich, in dem Maschinen mit KI vorausschauend gewartet werden. Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass über die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Investitionen in digitale Technologien in den letzten 12 Monaten bereits erhöht haben und diese Investitionen auch in diesem Jahr fortführen wollen. Insbesondere kleinere Unternehmen (mit weniger als 50 Mitarbeitern) geben an, dass der Einsatz von digitalen Technologien entscheidend zum Erreichen ihrer Wachstumsziele beiträgt.

Constantin Gonzalez, Principal Solutions Architect bei AWS betont: »Wir erleben derzeit dank generativer KI einen Technologiesprung. Die Studie unterstreicht die enormen Wachstumschancen für Deutschland durch die Technologie, wenn dafür gleichzeitig die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Cloud bietet schon heute einfachen Zugang zu KI. Unabhängig vom technischen Hintergrund, kann so jedes Unternehmen mit AWS neue KI-Ideen schnell und sicher umsetzen.«

Während KI und maschinelles Lernen (ML) schon seit Jahren eine wichtige Rolle für viele Unternehmen spielen, hat generative KI, im Zusammenspiel mit der Cloud, die Möglichkeiten nochmal exponentiell erweitert und beispielsweise die Produktentwicklung auf ein neues Niveau gehoben. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Beispielsweise bauen Unternehmen wie Stability AI und AI21 in der AWS Cloud eigene KI-Modelle. Adidas erstellt eigene generative KI-Lösungen mit Amazon Bedrock, und Wunderkind nutzt den KI-Assistent Amazon Q, um unternehmensspezifische Fragestellungen zu lösen.

Wachstumsblocker überwinden

Die Mehrzahl der deutschen Unternehmen hat ein starkes Interesse am Einsatz von KI. Dennoch geben die Unternehmen an, dass die Einführung der Technologie durch den Fachkräftemangel, die Implementierungskosten und unklare rechtliche- und regulatorische Rahmenbedingungen verlangsamt wird.

Insbesondere der Mangel an Fachpersonal wird als ein Haupthindernis für die Einführung von KI genannt. Nur 15 % der deutschen Unternehmen fällt es leicht, qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. Dabei geben sogar 57 % der Unternehmen an, dass es an den grundlegendsten digitalen Fähigkeiten mangele, zum Beispiel das Versenden von E-Mails – mehr als in jedem anderen befragten europäischen Land. Etwa ein Fünftel (21 %) der deutschen Unternehmen setzt daher auf die Anwerbung von Mitarbeitern im Ausland. Gleichzeitig beteiligt sich nur ein kleiner Prozentsatz der Unternehmen (11 %) an Weiterbildungsprogrammen für unqualifizierte Arbeitnehmer oder Arbeitslose. Durch höhere Investitionen in digitale Qualifizierungsmaßnahmen kann Deutschland dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

AWS bietet für verschiedene Zielgruppen eine ganze Reihe von Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen an und arbeitet mit führenden Universitäten zusammen. Viele dieser Programme haben einen KI- und ML-Fokus, damit jeder die Möglichkeit hat, diese Schlüsselkompetenzen für die Zukunft leicht zugänglich zu erlernen. Insgesamt wurden so bereits mehr als 900.000 Menschen in der gesamten EMEA-Region digital geschult. In Deutschland bietet AWS, etwa im Rahmen von AWS re/Start ein kostenloses 12-wöchiges Vollzeitprogramm zur Schulung von Personen mit wenigen oder gar keinen technischen Erfahrungen an und ermöglicht somit ihren Karrierestart im Cloud-Bereich.

Positiver Wandel mit KI

Über 60 % der befragten deutschen Bürger gehen davon aus, dass KI das Gesundheits- und Bildungswesen in den nächsten fünf Jahren grundlegend verändern wird, und mehr als die Hälfte (56 %) glaubt, dass KI bei der Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen wie dem Klimawandel eine wichtige Rolle spielen kann. Dabei setzen viele Unternehmen bereits auf die Innovationskraft der Cloud. Positive Beispiele gibt es auch in Deutschland. So nutzt zum Beispiel das Münchner Unternehmen Marvel Fusion bei der Entwicklung seines Fusionsreaktors AWS Services, da der Reaktor sehr anspruchsvolle wissenschaftliche Modelle für Design, Herstellung und Messungen erfordert. Wenn die Vision des Startups eines Tages erfolgreich umgesetzt werden kann, könnte die Welt im Überfluss mit kostengünstiger Energie versorgt werden.

Fazit

Insgesamt zeigt die Studie, dass deutsche Unternehmen zu den europäischen Vorreitern gehören können, wenn sie einen ganzheitlichen Ansatz bei der Anwendung neuer digitaler Technologien verfolgen. Die Mehrheit der deutschen Unternehmen erkennt die Bedeutung der Cloud-Technologie als Grundlage für die Einführung von KI und ist mit Cloud Computing bereits sehr vertraut (54 %) – signifikant mehr als die europäischen Unternehmen insgesamt (39 %). Mit diesem Wissensvorsprung haben sie eine solide Basis, um die vollen Vorteile der Technologie für ihr Unternehmen auszuspielen und das KI-Potenzial jetzt zu nutzen. Das KI-Wettrennen hat gerade erst begonnen.

[1] Sie möchten mehr darüber erfahren, wie der KI-Boom in Deutschland vorangetrieben werden kann? Hier geht es zur vollständigen Studie »Unlocking Europe’s AI Potential in the Digital Decade« von Strand Partners.