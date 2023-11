Onlinecasino-Bonus ohne Einzahlung erklärt

Wer sich ein wenig mit dem Thema Onlinecasinos beschäftigt, der stößt unweigerlich auch auf Formulierungen wie »Bonus ohne Einzahlung«. Das klingt gut, doch was genau ist damit überhaupt gemeint? Das und worauf es beim Thema Casino-Bonus noch zu achten gilt, erläutern wir in diesem Artikel.

Onlinecasinos liegen im Trend

Onlinecasinos sind schon seit einigen Jahren schwer angesagt. Schon ein Blick auf die weltweiten Umsatzzahlen pro Jahr spricht Bände: Lagen die Umsätze im Jahr 2017 noch bei knapp über 11 Milliarden EUR pro Jahr, waren es 2022 bereits mehr als 27 Milliarden EUR. Optimistischen Prognosen zufolge wird der jährliche Umsatz bis zum Jahr 2027 auf über 44 Millionen EUR angestiegen sein.

In Deutschland dürfte dieser Trend sich spätestens mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags durchgesetzt haben. Denn mit ihm wurde das Spielen im Onlinecasino endgültig und deutschlandweit legal. Das war vorher keine Selbstverständlichkeit, denn das Online-Glücksspiel galt als rechtliche Grauzone. Lediglich Schleswig-Holstein stellte eine Ausnahme dar, hier war das Spielen in Onlinecasinos bereits vorher schon gestattet.

Der Charme der Onlinecasinos liegt auf der Hand: ein riesiges Spielangebot, Nervenkitzel, die Aussicht auf echte Gewinne und all das bequem von zu Hause aus. Für ein besonders authentisches Feeling bei traditionellen Casino-Spielen wie Roulette oder Poker sorgen Live-Events, bei dem sich beispielsweise Croupier und Spieler per Videoschalte gegenseitig sehen und miteinander interagieren können. Auch beim Poker steigert das den Spielspaß enorm. In diesem Bereich ist die allgemein erforderliche Akzeptanz neuer, moderner und digitaler Technologien also eindrucksvoll gelungen.

Wieso vergeben Casinos einen Bonus?

Mit dem Trend zum Onlinecasino verbunden ist auch, dass immer mehr Unternehmen von dieser Entwicklung profitieren wollen – immer neue Casinos kommen auf den Markt. Für die Spieler ist das zunächst einmal gut – schließlich sorgt das für eine große Auswahl, und Konkurrenz belebt bekanntermaßen das Geschäft.

Casinobetreiber müssen sich also etwas einfallen lassen, um auf dem Markt überleben zu können. Neue Casinos müssen besonders gute Argumente haben, damit Kunden auch kleinen Casinos eine Chance geben. Doch auch etablierte Casinos tun gut daran, sich nicht auf ihrem guten Ruf auszuruhen – denn andere Casinos stehen bereits in den Startlöchern und könnten aufholen und sie aus dem Rennen werfen.

Aus diesem Gründen vergibt so gut wie jedes Onlinecasino – ob neu auf dem Markt oder bereits etabliert – verschiedene Boni. Und davon gibt es wiederum etliche Varianten, sodass man schnell einmal den Überblick verliert. Wer explizit Casinos mit Bonus ohne Einzahlung sucht, nutzt dafür am besten eine Übersichtsseite.

Was ist ein Bonus ohne Einzahlung und wo liegen die Vorteile?

Casino-Bonus ist nicht gleich Casino-Bonus. Es gibt dabei zahlreiche Varianten. Ein Bonus ohne Einzahlung ist ein Bonus, den Sie auch dann erhalten, wenn Sie noch keinen Cent echtes Geld von Ihrem Konto auf das Spielerkonto im Casino eingezahlt haben. Sie erhalten den Bonus also gratis und das noch, bevor Sie dem Casino auch nur einen Cent Umsatz eingebracht haben.

Für den Spieler ergeben sich daraus gleich mehrere Vorteile. Zum einen können Sie meist sofort nach der Registrierung mit dem Spielen beginnen. Der Bonus steht dafür zur Verfügung, ohne dass Sie erst noch eine Einzahlung tätigen und auf deren Gutschrift warten müssen.

Gerade für Neukunden ist der Bonus ohne Einzahlung auch so interessant, weil sie sich dadurch ohne Risiko das Casino näher ansehen und testen können. Sie laufen nicht Gefahr, Echtgeld zu investieren und dann erst festzustellen, dass das Casino-Angebot Ihnen nicht zusagt, die Plattform zu viele Bugs hat oder Ähnliches. Auch einzelne Spiele können erst einmal ausgiebig getestet werden, bevor Sie echtes Geld investieren.

Ein weiterer Vorteil: Der Bonus ohne Einzahlung bietet bereits eine erste Gewinnchance. Es handelt sich also nicht um eine Art Demo-Version, bei der Sie das Casino und die angebotenen Spiele einfach ausprobieren können, ohne aber mehr davon zu haben als den Spielspaß selbst. Mit diesem Bonus können Sie bereits echte Gewinne absahnen. Oftmals ist der Höchstgewinn jedoch limitiert.

Erhalte ich den Casino-Bonus wirklich ohne eine Einzahlung?

In seriösen Casinos mit Lizenzierung und guten Bewertungen ist die Sorge, dass es sich um ein reines Lockangebot handelt, meist unbegründet. Anbietende Casinos schreiben den versprochenen Bonus ohne Einzahlung erfahrungsgemäß zuverlässig dem Spielerkonto gut. Sobald das geschehen ist, kann er auch sofort eingesetzt werden.

In manchen Fällen wird der Bonus ohne Einzahlung automatisch gutgeschrieben, in anderen Fällen müssen Sie in den Kontoeinstellungen einen erhaltenen Bonus-Code eingeben. Dies sollte zunächst geprüft werden für den Fall, dass Sie den versprochenen Casino-Bonus nicht erhalten haben. Es ist außerdem üblich, dass der Bonus ohne Einzahlung nur eine zeitlich begrenzte Gültigkeit hat – sollte Ihre Anmeldung schon eine Weile her sein, kann es sein, dass der Bonus bereits verfallen ist.

Es gibt jedoch oft ein »Aber« – Auszahlungen sind bei den meisten Casinos mit bestimmten Bedingungen verbunden.

Die Bonusbedingungen sind entscheidend

Mal ehrlich: Das Kleingedruckte am Ende von Verträgen oder in Registrierungsprozessen lesen wir im Alltag meistens nicht sonderlich gründlich. Beim Casino-Bonus ohne Einzahlung ist das jedoch ratsam. Denn in den Bonusbedingungen finden Sie die entscheidenden Angaben darüber, wann Sie eine Auszahlung vornehmen können – und somit voll über Ihre Gewinne verfügen können.

In der Regel knüpfen Casinos die Auszahlung von Gewinnen an eine vorherige Einzahlung und einen bestimmten Mindestumsatz im Casino. So soll vermieden werden, dass Spieler sich stets neu registrieren, Gewinne mit nach Hause nehmen und dafür nicht einmal Geld auf ihr Spielerkonto einzahlen. Das wäre natürlich sehr zulasten des Casinos und würde in absehbarer Zeit dazu führen, dass das Casino nicht wirtschaftlich am Laufen gehalten werden kann.

Sie können mit einem Bonus ohne Einzahlung also das Casino schon vor einer Einzahlung vollumfänglich nutzen und auch bereits echte Gewinne erzielen – doch die bestehen vorerst nur auf Ihrem Spielerkonto. Wirklich nutzbar werden diese erst, wenn Sie sie sich auszahlen lassen, beispielsweise per Überweisung.

Diese alternativen Bonusarten gibt es

Der Bonus ohne Einzahlung ist nur eine von vielen Bonusarten, die Casinos zur Kundengewinnung und -bindung vergeben. Um Kunden zur Einzahlung zu bewegen, wird oftmals auch eine Erhöhung angeboten, zum Beispiel um einen bestimmten Betrag oder um 100 Prozent. Das würde bedeuten, dass bei einer Einzahlung von 100 Euro letztlich 200 Euro auf dem Spielerkonto zur Verfügung stehen. Doch auch hiervon muss ein bestimmter Betrag zunächst einmal in Spielen eingesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist.