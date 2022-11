Praxis-Guide »ERP-Einführung«: Der Leitfaden für die erfolgreiche ERP-Einführung

Die Einführung eines ERP-Systems gestaltet sich immer dann unproblematisch, wenn sie im Vorfeld strukturiert angegangen und geplant wird. Dabei sind verschiedene Aspekte zu beachten. Der Praxis-Guide von myfactory setzt hier an, indem er diese aufzeigt und die richtigen Strategien für den Umgang damit vorstellt. Er basiert auf einer Vielzahl gelungener ERP-Projekte und sorgt in sieben praxisnah aufgebauten Kapiteln dafür, dass Probleme in der Einführungsphase erst gar nicht entstehen. Folgende Themen werden behandelt:

Anzeige

Die ERP-Einführung als Projekt definieren und sinnvolle Ziele setzen (inklusive Checklisten zum Abhaken)

Wie KMUs die SMART-Formel (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert) anwenden

Standardsoftware oder Individuallösung? Wie man den passenden Anbieter findet und anhand des Pflichtenhefts Seriosität erkennt

Software-Implementierung im Live-Betrieb: Womit zu rechnen ist und wie man sich darauf vorbereitet

Erstellung der Dokumentation ohne böse Überraschungen

Praxistipps zu jedem Projektschritt

Quick Check: Die Erfolgsfaktoren der ERP-Einführung

Ergänzt wird der Guide durch Hinweise zu den zehn häufigsten Stolpersteinen in ERP-Projekten und wie sie vermieden werden. Denn gerade aus Fehlern wird man klug.

Der Link zum Download für Interessenten über die Landingpage: Praxis-Guide ERP-Einführung