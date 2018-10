Pro EU: 62 Prozent finden die EU gut

62 Prozent der im Auftrag des Europäischen Parlaments befragten EU-Bürger finden, dass die Mitgliedschaft ihres jeweiligen Heimatlandes in der Europäische Union etwas Gutes ist. In Deutschland finden sogar 81 Prozent der Studienteilnehmer den Staatenverbund gut. Mehr EU-Befürworter finden sich nur noch in Luxemburg (87 Prozent) und Irland (85 Prozent). In Großbritannien sind es dagegen nur 48 Prozent. Am wenigsten ausgeprägt ist die EU-Sympathie in Tschechien (39 Prozent). Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/15828/eu-mitgliedschaft-ist-etwas-gutes/