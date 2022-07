Sachliche Vorteile, was ist das?

Sachleistungen sind Waren und Dienstleistungen, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern des Unternehmens kostenlos oder zu einem Preis, der unter ihrem tatsächlichen Wert liegt, zur Verfügung stellt. Dadurch erspart sich der Arbeitnehmer Kosten, die er normalerweise hätte tragen müssen. Folglich sind die gewährten Vorteile beitragspflichtig. Lesen Sie weiter, um alles über geldwerte Vorteile zu erfahren.

Was sind Sachbezüge?

Anzeige

Sachleistungen umfassen Waren und Dienstleistungen, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zur Verfügung stellen. Sie können kostenlos oder dem Arbeitnehmer zu Kosten bereitgestellt werden, die unter ihrem tatsächlichen Wert liegen. Dadurch können die Arbeitnehmer Kosten einsparen, die sie ansonsten tragen müssten. Sachleistungen werden bei der Überprüfung der Einhaltung des Mindestlohns berücksichtigt. Die Werte der Sachbezugswerte 2022 können mit ihrem tatsächlichen Wert oder mit einem Pauschalbetrag bewertet werden. Die pauschale Bewertungsmethode kann verwendet werden für:

Die Verpflegung ;

Die Unterkunft oder Unterbringung ;

Die Fahrzeuge und

Kommunikationsmittel (z. B. Mobiltelefone, Computer, Internetzugang).

Sachleistungen müssen in die Lohnsumme einbezogen werden. Sie werden auf der Ebene des Bruttolohns angegeben, um die Beiträge zu erhalten. Sobald die steuerpflichtige Nettolohnsumme ermittelt wurde, wird sie von der an den Arbeitnehmer gezahlten Nettolohnsumme abgezogen. Wenn der Arbeitnehmer verpflichtet ist, Abzüge von seinem Gehalt vorzunehmen oder einen finanziellen Beitrag zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen zu leisten, um in den Genuss der Konzession zu kommen, wird der Betrag der Konzession um diesen Betrag gekürzt.

Was sind die wichtigsten geldwerten Vorteile?

SACHLEISTUNGEN IN FORM VON NAHRUNGSMITTELN

Wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Waren oder Dienstleistungen kostenlos oder zu einem Preis, der unter dem tatsächlichen Wert liegt, für den ein Beitrag erhoben wird, liefert oder verschafft, handelt es sich um einen Sachvorteil. Mahlzeiten in einem Betriebsrestaurant oder einer Kantine, die vom Arbeitgeber als Gegenleistung für den Beitrag des Arbeitnehmers betrieben oder bezuschusst werden, stellen einen geldwerten Vorteil dar. Mahlzeiten, die aufgrund beruflicher Verpflichtungen oder aus Notwendigkeit bereitgestellt werden (z. B. für pädagogisches Personal in Schulen), gelten hingegen nicht als Sachleistungen. Ebenso müssen Arbeitnehmer, die Geschäftsreisen unternehmen und die Kosten vollständig erstattet bekommen, keine geldwerten Vorteile in Höhe der Kosten für Mahlzeiten einbeziehen, die sie normalerweise zu Hause einsparen würden.

VORTEILE VON SACHLEISTUNGEN

Wenn ein Arbeitgeber, Vermieter oder Mieter einem Arbeitnehmer kostenlos eine Wohnung zur Verfügung stellt, muss der geldwerte Vorteil der Wohnung bewertet werden und der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen unterliegen. Wenn der Arbeitgeber hingegen die Miete des Arbeitnehmers direkt bezahlt (Miete auf den Namen des Arbeitnehmers), muss diese Zahlung als geldwerter Vorteil und nicht als Sachbezug analysiert werden. In diesem Fall müssen alle Zahlungen im Namen des Arbeitnehmers, einschließlich Rückerstattungen und direkte Zahlungen der Miete, als Sozialversicherungsbeiträge ausgewiesen werden. Die Art der Bewertung des geldwerten Vorteils Wohnen hängt von der vom Arbeitgeber ausgeübten Option ab: entweder eine pauschale Bewertung oder eine Bewertung auf der Grundlage des Mietwerts, der zur Bestimmung der Wohnsteuer dient. Diese Option liegt in der alleinigen Verantwortung des Arbeitgebers, der am Ende des Jahres von Fall zu Fall den gesamten Betrag des Vorjahres ändern kann. Unabhängig von der gewählten Option (Pauschalbetrag oder Miete) stellen andere Kostenarten (wie Wohnungssteuer und Versicherungsprämien), die vom Arbeitgeber gezahlt werden können und in der Regel vom Bewohner selbst zu tragen sind, in jedem Fall zahlbare Geldleistungen dar.