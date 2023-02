SAP Analytics Cloud – aus der Praxis für die Praxis

Kostenfreie Checkliste von Data & Analytics-Spezialist QUNIS unterstützt Anwender mit fachkundigen Empfehlungen für Datenmodellierung, Reportdesign und unternehmensweiten Einsatz der SAP Analytics Cloud [1].

Mit der SAP Analytics Cloud (SAC) stellt SAP insbesondere Anwendern in den Fachbereichen von Unternehmen eine ganzheitliche, leistungsstarke Analytics-Plattform für Reporting, Planung und Analyse mit einer hohen Self-Service-Funktionalität zur Verfügung. Als erfahrener Spezialist für Data & Analytics und SAC hat QUNIS bereits verschiedenste Kunden bei SAC-Projekten begleitet und unterstützt. Der zertifizierte SAP-Partner berät dabei zu allen Fragestellungen von der Zielsetzung und Roadmap über die Implementierung bis hin zu Ausbildung und Schulung. Die wichtigsten wiederkehrenden Themen aus den SAC-Projekten hat QUNIS jetzt in der Checkliste »20 Tipps aus der Praxis im Umgang mit der SAP Analytics Cloud« zum kostenfreien Download zusammengestellt. Sie umfasst in kurzer und übersichtlicher Form sowohl Tipps für die Datenmodellierung in der SAP Analytics Cloud als auch für das Reportdesign und den unternehmensweiten Einsatz der SAC. Anwender erkennen damit schnell und eigenständig, an welchen Stellschrauben sie drehen und wie sie Optimierungen vornehmen können, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.

Mithilfe der nutzerfreundlichen Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung SAP Analytics Cloud sind Unternehmen dazu in der Lage, Daten zusammenzuführen und in Echtzeit auszuwerten, eine bessere Planung in der gesamten Organisation zu etablieren und vorausschauende Analysen zu erstellen. Dadurch lassen sich zum einen fundiertere Entscheidungen treffen, zum anderen wird die Demokratisierung des Datenzugriffs im Unternehmen entscheidend gefördert.

Im Rahmen eines umfassenden Programms an Schulungen und Webinaren bietet QUNIS darüber hinaus das Webinar »So starten Sie mit der SAP Analytics Cloud« an. Darin werden die SAC und die Data Warehouse Cloud (DWC) in das SAP-Produktportfolio eingeordnet und die grundlegenden Funktionen der SAC gezeigt. Darüber hinaus vermittelt das kompakt gehaltene Webinar, wie der Einstieg in die SAC gelingt, hinzu kommen praktische Tipps für den Umgang mit Stories und Modellen.

