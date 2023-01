State of APIs: API-Nutzung steigt 

Rapid hat seinen jährlichen »State of APIs« Report veröffentlicht, der Trends in der Softwareentwicklung und API-Nutzung beleuchtet. Der Report, für den weltweit 850 Entwickler, Ingenieure und Führungskräfte aus der Tech-Community befragt wurden, zeigt, dass die API-Economy in einem Rekordtempo wächst. So gaben 63 Prozent der Entwickler an, 2022 mehr APIs genutzt zu haben als in den vergangenen Jahren. Ungefähr 70 Prozent der Befragten erwarten einen Anstieg der API-Nutzung für 2023.

Dabei reflektiert die Anzahl der APIs die Unternehmensgröße. Bei Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern gaben 40 Prozent an, über mehr als 250 interne APIs zu verfügen. Bei kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern verwenden hingegen 64 Prozent nur bis zu zehn interne APIs. Teilhabe an der API-Economy streben insbesondere die Branchen Telekommunikation (72 Prozent), Finanzdienstleistungen (67 Prozent) und Technologie (64 Prozent) an.

Zu den weiteren Ergebnissen des State of APIs Report zählen:

Beliebtheit von APIs für Partner und Drittanbieter-APIs wächst: Interne APIs werden nach wie vor am häufigsten verwendet (75 Prozent), gefolgt von Drittanbieter-APIs (54 Prozent) und Partner-APIs (49 Prozent), wobei die beiden letztgenannten im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozentpunkte zulegten. Die Nutzung von Partner-APIs in der Technologiebranche hat sogar um zehn Prozent zugelegt.

Mehr Unternehmen profitieren von ihren APIs: Die Zahl der Unternehmen, die ihre APIs monetarisieren, steigt um etwa fünf Prozent im Vergleich zu den Vorjahren, in der Finanzbranche sogar um 16 Prozent.

API-Tests haben oberste Priorität: Mehr als 90 Prozent der befragten Entwickler testen ihre APIs oder planen, sie zu testen. Spitzenreiter hier sind die Finanzdienstleistungs- und die Telekommunikationsbranche.

TypeScript überholt PHP: Bei den beliebtesten Programmiersprachen hat TypeScript (16 Prozent) PHP (14 Prozent) überholt und ist jetzt die viertbeliebteste Programmiersprache nach Javascript (48 Prozent), Python (36 Prozent) und Java (19 Prozent).

»Der diesjährige Report bestätigt, dass sich der Markt dahin gehend verändert, dass Unternehmen, die ihre digitale Transformation vorantreiben wollen, auf APIs setzen«, sagte Iddo Gino, CEO und Gründer von Rapid. »Viele Unternehmen verlassen sich auf ihre Entwickler, wenn es um Technologien geht, die ihnen helfen, in der heutigen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, und diese nutzen vermehrt APIs, um die gewünschte Geschwindigkeit und betriebliche Effizienz zu erzielen.«

https://rapidapi.com/guides/2022-state-of-apis-what-developers-are-saying