Tipp: Integration von Snom-Telefonen mit Microsoft Teams SIP Gateway

Mit dem Update der Telekommunikationsplattform wurden Snom-Telefone kürzlich in die Liste der von MS Teams unterstützten Drittgeräte via SIP Gateway aufgenommen. Snom erklärt, was das genau für Unternehmen bedeutet, die auf MS Teams setzen.

Die Integration SIP-basierter Telefonie in Microsoft Teams via SIP Gateway hat einen neuen Meilenstein erreicht: Die Snom-Telefone D717 und D735 können ab sofort via Microsoft SIP Gateway nahezu nahtlos mit MS Teams eingesetzt werden. Die Auswahl dieser Modelle für die Teams-Integration wurde nicht zufällig getroffen. Diese Endgeräte der Premiummarke für IP-basierte Kommunikation erfreuen sich aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses größter Akzeptanz auf dem Markt. Beide Endgeräte bieten nicht nur eine hohe Qualität, sondern auch eine Stabilität und Vielseitigkeit, die ihresgleichen sucht. Die Produkte sind entsprechend weit verbreitet.

Die Integration zwischen Snom-Endgeräten und MS Teams bringt den Endnutzern zweifellos Vorteile. Unternehmen, die bereits Snom-Telefone verwenden, können nun nahezu nahtlos von einer herkömmlichen IP-PBX auf die Microsoft-Unified-Communication-Lösung umsteigen, ohne ihre vorhandene Hardware austauschen zu müssen. Dies maximiert den Schutz der Investitionen in bestehende Geräte und erleichtert die Migration zu MS Teams.

Im Umkehrschluss profitieren auch Firmen, die bereits MS Teams nutzen, von der Integration der Snom-Geräte. Die Erweiterung der Plattform um Snom-Telefone verbessert die Benutzererfahrung und vereinfacht die Handhabung der Unternehmenskommunikation erheblich.

Die Aufnahme der Snom-Telefone in die Liste der via Teams SIP-Gateway-kompatiblen Geräte eröffnet also Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre Kommunikation zu verbessern und gleichzeitig die Effizienz zu steigern. Mit einer nahezu nahtlosen Integration von Telefonie und Collaboration-Tools können Firmen ihre Arbeitsweise optimieren und sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: den Geschäftserfolg.

Teams-Funktionen mit Snom-Telefonen nutzen

Die Integration ermöglicht es Endanwendern, eine Vielzahl an Teams-Funktionen direkt von den Snom-Telefonen aus zu nutzen. Dazu gehören selbstverständlich das Tätigen und Empfangen von Anrufen (nach Bedarf sogar mehrere gleichzeitig), die Teilnahme an Teammeetings mittels Anmeldung über die eigene Telefonnummer sowie die Möglichkeit, das Gespräch zu halten oder wiederaufzunehmen, den Anruf weiterzuleiten oder das Mikrofon stummzuschalten bzw. erneut zu aktivieren. Der Zugriff auf die Voicemail erfolgt direkt über die unterstützten Snom-Endgeräte, die im Übrigen in Teams-seitige Anrufwarteschlangen als Agents eingebunden werden können.

Darüber hinaus können sich Anwender über die SIP-Geräte bei Teams an- und abmelden und DTMF-Töne (»Dual-tone multi-frequency«) nutzen. Selbst die Aktivierung des Nicht-stören-Modus (DND) bei SIP-Geräten wird in Teams übernommen. Auch in puncto Telefonie-Sicherheit müssen MS-Teams-Anwender keine Kompromisse eingehen: Sie profitieren von allen gewohnten Merkmalen der Snom-Endgeräte für eine optimale Absicherung der Gespräche.

Die Konfiguration der unterstützten Snom-Telefone kann entweder manuell oder über den »Snom Provisioning und Redirect Server« (SRAPS) erfolgen. Die Verwendung von SRAPS erleichtert die Bereitstellung erheblich, indem automatisch eine Verbindung zum Microsoft-Teams-Provisioning-Server hergestellt wird. Dies ermöglicht eine schnellere Einrichtung und reduziert den administrativen Aufwand.

Eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter folgendem Link im Snom-Service-Hub: How to connect Desktop Phones with MS Teams gateway: https://service.snom.com/display/wiki/How+to+connect+Desktop+Phones+with+MS+Teams+gateway