Unternehmen zahlen aufgrund von Ineffizienzen zu hohe Public-Cloud-Gebühren

Neue Untersuchungen offenbaren fünf wichtige Trends der digitalen Transformation. Kostengünstigere Cloud-Nutzung, IT-Modernisierung und effizienteres Data Mining stehen dabei ganz oben auf der Agenda von mittleren und großen Unternehmen.

98 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass sie ihre Cloud ineffizient nutzen und dadurch unbeabsichtigt zu viel Geld für die zugrundeliegende Public-Cloud-Infrastruktur ausgeben. Dies geht aus den Ergebnissen einer aktuellen globalen Umfrage von Micro Focus hervor [1]. Schwerpunkt dieser Erhebung sind vor allem die Komplexität und Herausforderungen der digitalen Transformation. Daraus lässt sich ableiten, was in Unternehmen ausgabentechnisch die höchste Priorität genießt: eine schnellere Wertschöpfung, Cloud als Antreiber für Modernisierung, geringere Kosten und ein effizienterer Betrieb, Umstellung auf eine cyber-resistente Denkweise und die Sicherung unternehmenswichtiger Daten.

»Wir leben in einer Welt, in der sich die Technologie in rasantem Tempo weiterentwickelt, folglich müssen Unternehmen in der Lage sein das Wie und Was der digitalen Transformation für ihre jeweiligen Organisationen zu bewerten«, sagt Derek Britton, Director of Brand Strategy bei Micro Focus. »Nur so können Unternehmen Ineffizienzen in ihrer aktuellen IT-Architektur erkennen und Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung ihrer IT-Ressourcen zu optimieren. Die Studie gibt Aufschluss darüber, was einige dieser Probleme sind und in welche Richtung die Unternehmen gehen, und zwar in verschiedenen Bereichen wie Cybersicherheit, Modernisierung der Kerngeschäftssysteme und Informationstechnologie.«

Die fünf wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

98 Prozent der Befragten schätzen, dass ihr Unternehmen jährlich unbeabsichtigt zu viel Geld für eine Public-Cloud-Infrastruktur ausgibt – der Grund: eine ineffiziente Cloud-Nutzung.

80 Prozent planen, ihre Kernanwendungen zu modernisieren. Dafür wollen sie innerhalb der nächsten zwei Jahre mindestens 41 Prozent ihrer Workloads in die Cloud verlagern.

73 Prozent geben an, dass ihr Unternehmen so viele Daten hat, dass es für sie schwierig ist, die entscheidenden Erkenntnisse daraus gewinnen zu können.

57 Prozent der Befragten haben ihre privaten und sensiblen Daten bisher keiner Prüfung unterzogen.

Weniger als 50 Prozent setzen im Rahmen ihrer Softwarebereitstellung auf einen Value-Stream-Management-Ansatz.

»Digitale Transformation ist keine Entwicklung, die von heute auf morgen passiert. Vielmehr handelt es sich dabei um ein Langzeitprojekt, dem sich Unternehmen verschreiben. Dieser Markt verändert sich kontinuierlich und Cloud-basierte Lösungen gewinnen vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung. Um einen Einblick in die aktuellen Herausforderungen auf dem IT-Markt zu gewinnen und um besser einschätzen zu können, wie viele Unternehmen mittlerweile Cloud-basierte Lösungen nutzen, hat Vanson Bourne im Rahmen dieser Umfrage zahlreiche Daten zusammengetragen und ausgewertet«, so Pippa Thirkettle, Senior Research Manager bei Vanson Bourne.

Die von Vanson Bourne durchgeführte Untersuchung gibt Aufschluss darüber, worauf sich mittlere und große Unternehmen künftig konzentrieren müssen. Mit einem breiten Enterprise-Software- und Professional-Services-Portfolio unterstützt Micro Focus seine Kunden, digitale Herausforderungen zu bewältigen, damit sie ihr Unternehmen gleichzeitig führen und umgestalten können.

[1] Die globale Umfrage wurde von Micro Focus in Auftrag gegeben und vom internationalen Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne durchgeführt. An der Erhebung haben branchenweit insgesamt 750 Beschäftigte aus sieben Ländern teilgenommen. Bei den repräsentierten Unternehmen handelt es sich ausschließlich um mittlere Betriebe und Großkonzerne.