USU als »Representative Vendor« im Gartner Market Guide 2026 für Software Asset Management Tools gelistet

Zum vierten Mal in Folge wurde USU als »Representative Vendor« im Gartner Market Guide 2026 für Software Asset Management Tools zusammen mit den relevantesten Anbietern im Software Asset Management Markt anerkannt.

Der aktuelle Market Guide für Software Asset Management (SAM) Tools bietet einen detaillierten Überblick über den SAM-Markt, einschließlich zentraler Trends, Herausforderungen und Anbieterfähigkeiten. Gemäß USU unterstützt der Market Guide Verantwortliche aus den Bereichen Sourcing (Beschaffung), Procurement (Einkauf) und Vendor Management (Lieferantenmanagement) (SPVM) bei der Auswahl eines SAM-Tools, das den komplexen Anforderungen moderner Softwareumgebungen gerecht werden soll. Die Studie ist kostenfrei auf der USU-Webseite verfügbar.

KI als zentraler Treiber und Herausforderung für SAM

Gartner erklärt: »Die rasante Entwicklung des Softwaremarktes, getrieben durch neue Lizenzierungsregeln und -metriken, vereinfachte Beschaffungsmodelle, den Wandel hin zu hybriden Infrastrukturen sowie die zunehmende Einführung KI-gestützter Lösungen, erhöht weiterhin die Komplexität des Softwaremanagements.«

Infolgedessen stellt Gartner fest: »Die Notwendigkeit für Unternehmen, den gesamten Software-Lebenszyklus zu managen, bleibt ein zentrales Thema für IT-Verantwortliche. Das Interesse der Kunden an SAM-Tools wird weiterhin eine Priorität sein, was sich darin zeigt, dass die Gartner-Kundenanfragen zu SAM-Tools in den letzten zwölf Monaten um 18 % gestiegen sind.«

In diesem Zusammenhang zeigt Gartner ebenfalls auf, wie KI SAM beeinflusst: »Bis 2028 werden Unternehmen, die die KI-Funktionen von SAM-Tools optimal nutzen, die Produktivität ihrer SAM-Teams deutlich steigern und im Vergleich zu 2025 doppelte Kosteneinsparungen sowie höhere Effizienzen erzielen.«

Was USU als zentrale Gartner-Empfehlungen für SPVM-Verantwortliche sieht

Gartner beschreibt im Market Guide laut USU eine sich schnell wandelnde SAM-Tool-Landschaft. Obwohl Anbieter umfangreiche Funktionen bereitstellen und sich der Markt in Richtung integrierter Plattformen bewegt, empfiehlt Gartner, weiterhin den Fokus auf folgende starke Grundlagen zu legen:

Funktionsübergreifende Stakeholder einbinden, um Softwareanforderungen, Deployment und die Auswirkungen neuer KI-gestützter Metriken im gesamten Unternehmen zu verstehen.

Eine klare Drei- bis Fünfjahresstrategie und Vision für SAM entwickeln, die zukünftige Software- und Infrastrukturanforderungen berücksichtigt – einschließlich der erwarteten Integration und Wertschöpfung durch KI-Funktionen.

Datenqualität, Integration und Governance priorisieren, indem Silos aufgebrochen und in Zusammenarbeit mit FinOps-Teams (oder vergleichbaren Einheiten) Daten über Fachbereiche hinweg zusammengeführt und standardisiert werden.

USUs Sicht auf den SAM-Markt

»Wir sind stolz darauf, erneut im Gartner Market Guide 2026 für Software Asset Management Tools anerkannt zu sein. Aus unserer Sicht spiegeln die in diesem Bericht beschriebenen Marktentwicklungen genau die Richtung wider, die USU mit ihrem Portfolio eingeschlagen hat: SAM entwickelt sich von der reinen Audit-Abwehr hin zu einer zentralen Rolle in der Kostensteuerung, Cloud-Optimierung und KI-Readiness. Deshalb vereinen unsere Lösungen SAM-, FinOps-, SaaS- und Cloud-Daten – zusätzlich gestärkt durch die Integration des SaaS-Management-Spezialisten saasmetrix in das USU-Portfolio.

Darüber hinaus bietet USU ein umfassendes Angebot an Software-Asset-Management-Services, die das Tool sinnvoll ergänzen. Das ist aus unserer Sicht ein entscheidender Differenzierungsfaktor: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, komplexe Lizenzierungs- und operative SAM-Prozesse zu beherrschen. Gemeinsam stellen unsere Software- und Service-Lösungen für IT- und Customer-Service-Management sowie integrierte KI-gestützte Funktionen sicher, dass Unternehmen bestens gerüstet sind, um die im Gartner Market Guide beschriebenen Marktentwicklungen und Empfehlungen umzusetzen«, sagt Dr. Benjamin Strehl, CEO von USU.

