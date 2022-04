Vector Consulting liefert wichtige Industrietrends 2022

Der Ausdruck »New Normal« bedeutet, dass das Neue jetzt normal ist. Dies gilt vor allem für Software- und IT-Unternehmen, und alle jene, die diese Transformation noch vor sich haben. Lesen Sie in diesem Whitepaper die Zusammenfassung einer Branchenumfrage zu Trends, die uns 2022 und darüber hinaus beeinflussen werden. Die Studie enthält Best Practices und Beispiele aus agiler Softwareentwicklung, Green Software, AI, Cybersecurity, und Systems Engineering. Eine Fallstudie von Volkswagen zur Transformation zu CARIAD rundet das White Paper ab.

Seit Jahrzehnten wissen wir, dass ein magisches Dreieck drei Eckpunkte hat, nämlich Qualität, Kosten und Zeit. Mit der neuen Normalität sehen wir ein neues Dreieck mit den Dimensionen: Innovation, Kompetenzen und Komplexität.

Anzeige

Innovation wird von den Teilnehmern der Studie weiterhin als die größte Herausforderung angesehen. Die vier ACES (Autonomy, Convergence, Ecology und Services) bereiten technologisch den Weg zu innovativen Geschäftsmodellen. Das braucht Softwarekompetenzen, die weltweit quantitativ als auch qualitativ knapp sind. Der Kampf um Talente wird allerdings nicht durch Gehälter entschieden, sondern durch attraktive Umgebung und spannende abwechslungsreiche Aufgaben, an denen die Entwickler, Ingenieure und Führungskräfte wachsen können. Innovation werden durch die wachsende Komplexität aus Altlasten, traditionellen Prozessen und zu vielen Overheads stark behindert. Beispielsweise kritisiert der Großteil der Studienteilnehmer, dass agiles Arbeiten in der Regel frühere Bürokratie durch neue Overheads aufgrund fehlender Struktur ersetzt hat.

Die Herausforderung ist, diese Risiken des neuen magischen Dreiecks nachhaltig abzuschwächen. In Gesprächen mit Branchenführern hat Vector Consulting fünf Erfolgsfaktoren für innovative Unternehmen herausgearbeitet. Unterstrichen wurden diese Erfolgsfaktoren mit einer Fallstudie zur Transformation eines Teils des Volkswagen Konzerns zum CARIAD Softwareunternehmen.

Anzeige

Die aktuelle Studie »Industry Trends 2022: The Magic Triangle of the New Normal” mit Ergebnissen und Industriepraxis kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden: www.vector.com/trends.

Weitere Informationen über Vector Consulting Services sowie aktuelle technologische Fortschritte finden Sie unter: www.vector.com/consulting und auf unserem Twitter-Account @VectorVCS.