Wallix als einer der weltweit führenden PAM-Anbieter eingestuft 

WALLIX wird in der SPARK Matrix, der jährlichen Marktforschungsstudie des Analystenunternehmens Quadrant Knowledge Solutions, direkt als einer der weltweit führenden Anbieter von Privileged Access Management (PAM) eingestuft.

Quadrant Knowledge Solutions würdigt die Robustheit der WALLIX PAM4ALL-Lösung und ihre Fähigkeit, Unternehmen mit modernsten Zugriffs-, Identitätssicherheitsfunktionen sowie Technologien zu schützen.

Quadrant Knowledge Solutions hebt das Universal Tunneling zum Schutz von Zugangs- und Steuerungssitzungen von Industrieanlagen in WALLIX PAM4OT von OT.security by WALLIX hervor.

WALLIX, der europäische Anbieter von Cybersicherheitssoftware und Experte für Zugangs- und Identitätssicherung, wurde direkt als weltweit führend in die SPARK Matrix für Privileged Access Management (PAM) eingestuft, einer Marktforschungsstudie, die jährlich vom Analystenunternehmen Quadrant Knowledge Solutions durchgeführt wird. Diese Auszeichnung, die auf jene von Frost & Sullivan und dann Gartner folgt, ist das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung der WALLIX Entwicklungsstrategie von »PAM for all« sowie der Einführung der Marke OT.security by WALLIX, mit der das Unternehmen seiner Expertise im industriellen Sektor einbringt.

Die SPARK Matrix ist eine detaillierte Analyse des globalen PAM-Marktes (kurz- und langfristige Wachstumschancen, aufkommende Technologietrends, Marktrichtungen und Zukunftsaussichten). Die Studie gibt Aufschluss über die allgemeine Markt-Akzeptanzrate und Prognosen.

Sie ermöglicht es auf der einen Seite den Anbietern, den bestehenden Markt besser zu verstehen und ihre Wachstumsstrategien anzupassen, und auf der anderen Seite den Nutzern, die Fähigkeiten der Anbieter, deren Wettbewerbsunterschiede und Marktpositionen zu beurteilen.

WALLIX PAM4ALL: eine hochmoderne Lösung …

Um den neuen Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu begegnen (weit verbreitete Remote-Arbeit, massive Einführung von Cloud-Diensten, Entwicklung von Smart Cities, Automatisierung in der Industrie und bei Finanzdienstleistungen, vernetzte Objekte usw.), hat WALLIX die Vision »PAM for all« entwickelt, die es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Kunden das Versprechen einer sicheren digitalen Transformation für alle anzubieten. Um diese Vision zu verwirklichen, bietet das Unternehmen jetzt WALLIX PAM4ALL an, eine einheitliche Lösung, die über die Absicherung privilegierter Konten hinausgeht und nach dem Prinzip der geringsten Privilegien alle Arten von Zugriffen, ob von Menschen oder Maschinen, absichert.

Quadrant Knowledge Solutions würdigt die Robustheit der WALLIX PAM4ALL-Lösung und die Fähigkeit, Unternehmen mit modernsten Zugriffs- und Identitätssicherheitsfunktionen und Technologien vor internen und externen Cyber-Bedrohungen und Datenverletzungen zu schützen:

Verwaltung des Fernzugriffs

Sitzungsverwaltung

Passwortverwaltung (Mensch, Maschine oder Anwendung)

Verwaltung von Berechtigungserweiterung und -delegation (PEDM)

Sitzungsmanagement für Industrieanlagen (Universal Tunneling)

… für alle Branchen, mit einer starken Expertise in der Industrie

Quadrant Knowledge Solutions hebt die Funktion Universal Tunneling hervor, die den Zugang zu Industrieanlagen schützt und deren Sitzungen kontrolliert. Sie ist Teil des WALLIX PAM4OT-Angebots der Marke OT.security by WALLIX.

WALLIX PAM4OT ist ein Lösungspaket für Industrieunternehmen, in dem WALLIX PAM4ALL für industrielle Umgebungen konfiguriert ist und an alle Anwendungsfälle angepasst werden kann. Es beinhaltet eine vereinfachte Preisliste, um alle Funktionalitäten zu gewährleisten, die für die Sicherung von Zugang und digitalen Identitäten in der Industrie erforderlich sind, sowie Schulungen für die Partner des WALLIX-Vertriebsnetzes.

»WALLIX ist in der Lage, mit der umfassenden Funktionalität von WALLIX PAM4ALL und den skalierbaren Technologien, den überzeugenden Kundenreferenzen, der starken Roadmap, der strategischen Vision und der Cloud-nativen Plattform alle Cybersecurity-Anforderungen der Hersteller zu erfüllen«, sagt Hardik Jain, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions.

»Die Anerkennung durch Quadrant Knowledge Solutions, zusätzlich zu Frost & Sullivan und Gartner, beweist die Relevanz und Effektivität unserer Strategie sowohl aus organisatorischer als auch aus technologischer Sicht. Sie spiegelt auch unsere Rolle als zuverlässiger globaler Partner für alle Sektoren, einschließlich der Industrie, wider. Unser einzigartiger Ansatz kombiniert erstklassige Softwarelösungen mit umfassender Funktionalität, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist, und einem unübertroffenen Kundenerlebnis«, so Edwige Brossard, Product and Marketing Director bei WALLIX.