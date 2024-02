Wertschöpfung in der digitalen Wirtschaft wandert von CAPEX zu OPEX

Der diesjährige GXI-Bericht zeigt das rasante Wachstum der digitalen Wirtschaft mit einem wachsenden Markt von Verbrauchern und Produzenten und einer Expansion des digitalen Ökosystems in allen Branchen [1].

Laut dem Bericht »Global Interconnection Index (GXI) 2024« werden 80 % der Unternehmen bis 2026 neue digitale Infrastruktur mit abonnementbasierten Diensten entwickeln und betreiben. Frankfurt behält als Deutschlands Digitalhauptstadt führende Position in Schlüsselindustrien.

Der GXI 2024 prognostiziert, dass IT-Entscheider zunehmend von langfristigen Käufen physischer Hardware wie Servern, Routern und Speicher-Arrays abrücken. Stattdessen wählen sie flexible, abonnementbasierte Modelle, um die ständig wachsenden Anforderungen von Technologien mit hoher Datendichte wie KI, 5G und Edge Computing zu erfüllen. Diese Verlagerung von CAPEX zu OPEX begann mit der Einführung von Multi-Cloud, wird aber nun zur Norm für die gesamte Infrastruktur bis hin zur Edge. Dies ermöglicht Unternehmen eine größere Flexibilität bei der Architektur ihrer Infrastruktur und stellt gleichzeitig sicher, dass sie Zugang zu den effizientesten Technologien haben.

»Branchentrends zeigen, dass der traditionelle Beschaffungsprozess, bei dem man seine eigene IT-Hardware kauft, zu einem Wettbewerbsnachteil wird, solange dies nicht der Kern des eigenen Geschäfts ist«, sagte Steve Madden, Vice President of Digital Transformation & Segmentation, Equinix. »Das Tempo der Hardware-Innovation nimmt zu (insbesondere bei GPU-Technologien), was Druck auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Effizienz der Infrastruktur ausübt. Weltweit erfordert die digitale Transformation, dass Unternehmen agiler werden und sich an dynamische Veränderungen anpassen. Mietmodelle können hier eine kontinuierliche Verbesserung und eine einfachere Übernahme von bereits vorhandenen neuen Technologien bieten.«

Weitere Prognosen und Trends aus dem GXI 2024

Die digitale Wirtschaft wächst weiter: Die globale Interconnection-Bandbreite, das Maß für die private Konnektivität zur Datenübertragung zwischen Unternehmen, wird voraussichtlich mit einer fünfjährigen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 34 % wachsen und bis 2026 dann 33.578 Terabit pro Sekunde (Tbps) erreichen.

Frankfurt bleibt branchenübergreifender Schlüsselmarkt: Dem Bericht zufolge ist Frankfurt weltweit der zweitwichtigste Markt in den Bereichen Cloud- und IT-Services und Fertigungsindustrie (nach Washington, DC) sowie Energie- und Versorgungswirtschaft (nach London). An dritter Stelle weltweit liegt Frankfurt auch in den Bereichen Telekommunikation, Business & Professional Services (nach London und Washington, DC) sowie Gesundheitsweisen und Life Sciences (nach Washington, DC und Chicago).

Beschleunigtes Wachstum von Ökosystemen: Unternehmen vernetzen sich mit 30 % mehr Geschäftspartnern an doppelt so vielen Standorten.

Digitale Nähe treibt Unternehmen an die Edge: Edge-Infrastrukturen weisen die höchste Wachstumsrate auf und werden bis 2026 voraussichtlich mehr als doppelt so schnell wachsen wie Kerninfrastrukturen.

Branchenmeinungen:

Jens-Peter Feidner, Managing Director bei Equinix in Deutschland

»Der technologische Fortschritt erfolgt in einem beispiellosen Tempo und wird durch die Digitalisierung vorangetrieben. Dies kann zu Herausforderungen für Unternehmen führen, die auf die neueste Hardware zugreifen müssen, um Schritt zu halten. Da Frankfurt ein so wichtiger globaler Markt für viele Schlüsselbranchen ist, erwarten wir, dass sich der Trend zu abonnementbasierten Diensten hier und deutschlandweit in den nächsten Monaten nochmals verstärken wird. Wir freuen uns darauf, Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, die Digitalisierung voranzutreiben, ohne sich um die Beschaffung geeigneter Hardware kümmern zu müssen.«

Elias Khnaser, Chief of Research, EK Media Group

»In dem aktuellen dynamischen Umfeld ist der abonnementbasierte Zugang zu einem florierenden Ökosystem die einzige Möglichkeit für Unternehmen, eine digitale Infrastruktur aufzubauen und zu skalieren, die den aus KI, Edge und anderen Technologien entstehenden Wandel unterstützt.«

[1] https://www.equinix.de/gxi-report