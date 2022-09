Wie können Sie Ihren Computer und Ihr Telefon sichern?

Ihr Smartphone, Tablet und Computer sind unglaublich nützliche Geräte. Sie nutzen sie, um Bankgeschäfte zu erledigen und Einkäufe zu tätigen, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben und wichtige Daten wie Fotos, Kontakte und Finanzinformationen zu speichern – und das alles mit nur wenigen Tastenklicks. In der heutigen Welt werden diese Informationen nahtlos (und oft unsichtbar) lokal, in der Cloud und in beiden gespeichert, wo sie dann nahtlos über Anwendungen hinweg gemeinsam genutzt werden. Das sind eine Menge Fehlerquellen. Erschwerend kommt hinzu, dass jetzt, da Sie immer häufiger von zu Hause aus arbeiten, nicht nur die 37 Dollar auf Ihrem Girokonto auf dem Spiel stehen. Das gleiche Netzwerk, über das Ihr 11-jähriger Sohn seltsame und nicht vertrauenswürdige Minecraft-Mods herunterlädt, ist auch das Netzwerk, über das Sie Ihre Steuererklärung abgeben und auf das Lohnbuchhaltungssystem Ihres millionenschweren Unternehmens zugreifen.

Verstehen Sie mich nicht falsch, all diese Bequemlichkeit ist großartig – aber diese Bequemlichkeit macht es auch leicht, dass Ihre persönlichen Daten in die falschen Hände geraten, wodurch Sie anfällig für Hacker und Betrügereien wie Phishing und Malware werden, die Ihnen und anderen ernsthaften Schaden zufügen können. Bequemlichkeit hat ihren Preis, und dieser Preis besteht darin, dass Sie eine gewisse persönliche Verantwortung für den Schutz Ihrer Daten übernehmen.

Sobald ein Hacker Zugang zu Ihrem Computer hat, kann er Informationen wie Passwörter, Finanzdokumente oder andere persönliche Daten abrufen. Wenn Sie Ihren Laptop unbeaufsichtigt lassen, kann ein Krimineller zwar Ihr Gerät stehlen, aber ein Hacker kann sich auch auf andere Weise Zugang zu Ihrem Computer verschaffen, beispielsweise durch Phishing oder MalwarePhishing-Nachrichten können per E-Mail oder über soziale Medien verschickt werden und sollen Sie dazu verleiten, persönliche Daten preiszugeben, indem sie vorgeben, von einer vertrauenswürdigen Quelle zu stammen, beispielsweise von Ihrer Bank. Malware ist bösartige Software, die Ihre Daten, Ihr Gerät oder Ihr Netzwerk schädigen soll. Sie wird verbreitet, wenn Sie einen infizierten Anhang in einer E-Mail öffnen oder auf verdächtige Links klicken.

Verwenden Sie Firewall- und Antiviren-Software

Die Abwehr von Eindringlingen durch Firewall-Software und die Verwendung von Antiviren-Software zur Verhinderung, Erkennung und Löschung von Viren auf Ihrem Computer sind seit langem bewährte Verfahren. Umfassende Antiviren-Software schützt vor Malware und kann weitere Funktionen wie die Sperrung von Websites und Firewalls bieten. Es ist wichtig, diese Software auf all Ihren Computern zu installieren, sie für regelmäßige Überprüfungen einzurichten und sicherzustellen, dass Sie sie regelmäßig aktualisieren. Vergessen sie nicht was alles passieren kann, wenn ihr PC gehackt wird, wenn Sie zögern, dass Windows Defender gut genug ist. Denken Sie bei Firewalls daran, dass andere gemeinsam genutzte Computer in Ihrer Familie diese deaktivieren könnten, wenn sie bei Spielen und anderen Anwendungen stören, und überwachen Sie sie daher genau.

Sichern Sie Ihren Internet-Browser

Sie sollten die Sicherheitseinstellungen Ihres Internetbrowsers anpassen, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Sicherheitsniveau zufrieden sind. Löschen Sie regelmäßig Ihren Cache und Ihren Browserverlauf, damit Sie keine Aufzeichnungen über Ihre Anmelde-IDs, Passwörter, Bankinformationen oder andere sensible Daten hinterlassen. Melden Sie sich von Ihren Konten ab, wenn Sie fertig sind. Ziehen Sie einen Passwort-Manager (mit oder ohne Erweiterung) in Betracht, damit Sie überall, wo Sie surfen, sichere Passwörter verwenden können. Ziehen Sie auch einige Zero-Trust-Tools in Betracht, die Sie verwenden können, um Ihnen visuell anzuzeigen, wenn Sie sich unwissentlich auf ein riskantes Verhalten einlassen. Diese können Ihnen unsichere Websites anzeigen, Sie auf riskante Websites hinweisen und Sie sogar darauf aufmerksam machen, wenn es sich um eine Website handelt, die Sie noch nie besucht haben – was, seien wir ehrlich, nicht allzu oft vorkommt.

Verwenden Sie ein sicheres Passwort

Auch wenn Sie Ihren Computer nur für E-Mails an Freunde oder zum Online-Shopping verwenden, sollten Sie ein sicheres Kennwort wählen, um ihn zu entsperren. Ziehen Sie die Verwendung einer Passphrase in Betracht. Sie könnten sich zum Beispiel im Raum umsehen und sich anhand dessen, was Sie sehen, eine Phrase ausdenken. Wenn Sie sich in Ihrem Esszimmer befinden, können Sie einen Tisch, einen Stuhl, eine Lampe oder eine Vase verwenden. Fügen Sie eine Zahl und ein Sonderzeichen hinzu, um den Satz noch zu verstärken. Sie können auch biometrische Anmeldedaten verwenden. Mit Programmen wie Windows Hello oder macOS Touch ID nutzen Sie die Gesichtserkennung oder einen Fingerabdruck, um auf Ihr Gerät zuzugreifen.

Fazit – drücken Sie sich nicht vor der Verantwortung

Klingt nach viel Arbeit? Das ist es wirklich nicht. Aber als Menschen können wir faul sein, wenn uns ein Problem nicht sofort ins Auge springt. So wie Sie sich vergewissern müssen, dass Ihr Auto gut gewartet ist, um auf der Straße sicher zu sein, müssen Sie leider auch sicherstellen, dass Ihre Technologie sicher ist, um auf der Internet-Autobahn zu fahren. Und anders als auf der Straße haben es einige virtuelle »Fahrer« (alias Hacker) tatsächlich auf Sie abgesehen.

Denken Sie jedes Mal daran, wenn Sie wegen eines Sicherheitsproblems 30 Sekunden brauchen, um etwas neu zu starten, oder ein paar Minuten, um etwas zu installieren – das ist viel besser, als ausgeraubt zu werden. Im besten Fall ist das immer noch besser, als jeden PC und jedes Gerät zu formatieren, jede Bank anzurufen, jede Karte zu ändern, sich an jedes Unternehmen zu wenden, das Ihnen automatisch Rechnungen stellt, und Ihre Kreditwürdigkeit jahrelang zu überwachen.

Wie können Sie Ihren Computer und Ihr Telefon sichern?

