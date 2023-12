Wie nutzen die Deutschen künstliche Intelligenz und Heimautomatisierung?

Panda Security, ein Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, hat die Ergebnisse einer Umfrage zur Nutzung von Heimautomatisierung und künstlicher Intelligenz (KI) in Europa veröffentlicht.

Die von IO Research durchgeführte Studie befragte mehr als 4.000 Personen in Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Akzeptanz der Heimautomatisierung in Europa noch gering ist und dass Datenschutz für die Nutzer ein heikles Thema ist.

37 % der befragten Deutschen nutzen einen Sprachassistenten wie Alexa oder Siri. Von diesen gaben 93 % an, sie zu nutzen, allerdings nur 25 % häufig.

Die Nutzung von Sprachassistenten und die Sorge um Datenschutz

Panda Security hat eine Studie durchgeführt, in der verschiedene Aspekte der Cybersicherheit analysiert wurden. Ziel dabei war, die Haltungen der Nutzer in unterschiedlichen Ländern, zu untersuchen.

Von Privatsphäre, Datensicherheit und insbesondere der Sicherheit von Minderjährigen im Internet über soziale Netzwerke, Influencer, Cybermobbing und geschlechtsspezifische Onlinegewalt bis hin zu Heimautomatisierung und künstlicher Intelligenz. In diesem Fall konzentrieren wir uns auf die Umfrageergebnisse zu Heimautomatisierung und KI in Deutschland.

Verglichen mit anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Spanien und Italien ist Deutschland das Land mit dem höchsten Prozentsatz an Menschen, die keine intelligenten Geräte in ihrem Haushalt haben. Von der Gesamtzahl der Befragten gaben 37 % an, dass sie zu Hause ein mit dem Internet verbundenes intelligentes Gerät haben. Sprachassistenten waren dabei das beliebteste Gerät in deutschen Haushalten.

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes

Die Umfrage zeigt, dass die Europäer sich im Zusammenhang mit der Heimautomatisierung Sorgen um ihre Privatsphäre machen. Mehr als 6 von 10 Europäern sind besorgt darüber, dass diese Geräte Informationen und Audiodaten über ihre Gewohnheiten sammeln (62 %). Deutschland ist das Land, dessen Bürger sich am wenigsten über dieses Problem sorgen.

Diese geringe Besorgnis geht mit der Tatsache einher, dass Deutschland auch das Land ist, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger am wenigsten über die Menge an Daten bewusst sind, die durch diese Geräte weitergegeben werden, auch dann, wenn sie sie nicht benutzen.

Einige Sicherheitstipps

Zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit bei der Verwendung von Heimautomatisierungsgeräten gibt Panda Security die folgenden Tipps:

Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen und lesen Sie die Datenschutzrichtlinien der Dienste, die Sie nutzen möchten.

Schützen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk mit einem fortschrittlichen Sicherheitsprotokoll, einem komplexen Passwort und deaktivieren Sie die Übertragung von Netzwerknamen.

Aktualisieren Sie Ihre Geräte und insbesondere die Firmware regelmäßig, um alle Sicherheitspatches zu nutzen.

Verwenden Sie komplexe Passwörter und eine 2-Faktor-Authentifizierung.

Überwachen Sie die Geräteaktivität.

Informieren Sie sich regelmäßig über neue Sicherheitslücken in IoT-Systemen.

Laden Sie nur Apps und Plugins von offiziellen und vertrauenswürdigen Quellen herunter.

https://www.pandasecurity.com/