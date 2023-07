Wie Unternehmen mehr kompetente Mitarbeiter finden und an sich binden

Die heutige Arbeitswelt ist von einem starken Wettbewerb geprägt, der es Unternehmen erschwert, hoch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und diese langfristig zu binden. Dabei stellt der Prozess der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern eine große Herausforderung dar, die eine ganzheitliche Strategie erforderlich macht.

Anzeige

Die Macht der Stellenbeschreibung

Wer neue Mitarbeiter finden möchte, die eine Stelle neu besetzen sollen, der muss im ersten Schritt auf sich aufmerksam machen. Dies kann über die Veröffentlichung einer Stellenbeschreibung auf Jobportalen erreicht werden. Im Rahmen einer umfassenden Stellenbeschreibung können Unternehmen potenziellen Bewerbern deutlich zu erkennen geben, welche Aufgaben erledigt werden müssen und welche Qualifikationen und Fähigkeiten ein geeigneter Kandidat mit sich bringen muss. Gleichzeitig können die Vorteile des Jobs in den Vordergrund gestellt und Gründe dafür aufgezeigt werden, warum eine Beschäftigung beim jeweiligen Unternehmen sinnvoll ist. So lässt sich bereits in der Stellenbeschreibung ein Hinweis auf Karrieremöglichkeiten integrieren. Zu den Berufsgruppen, in denen Arbeitgeber aufgrund der vielen offenen Arbeitsstellen besonders intensiv nach neuen Mitarbeitern suchen, zählt unter anderem die Branche Verkehr und Logistik.

Um in diesen Branchen mehr qualifizierte Mitarbeiter anzuziehen, sollte bereits in der Stellenbeschreibung klargemacht werden, dass man gute Konditionen anbietet. Eine genaue Zielgruppenanalyse und die Herausarbeitung der Wünsche potenzieller Bewerber kann dabei helfen, die Stellenbeschreibung so zu formulieren, dass sich mehr qualifizierte Fachkräfte auf die ausgeschriebene Stelle bewerben.

Fokus auf die Unternehmenskultur

Bewerber entscheiden sich nicht nur aufgrund des Gehalts für eine bestimmte Stelle. Auch die Kultur eines Betriebs spielt eine große Rolle. Schließlich möchte niemand seiner Tätigkeit in einem schlechten Arbeitsklima nachgehen. Qualifizierte Fachkräfte achten neben einem guten Lohn auch auf das Arbeitsumfeld, das ihre Werte sowie Interessen widerspiegeln sollte. Als Unternehmen sollte man allerdings keinesfalls auf leere Floskeln setzen, sondern sicherstellen, dass die anvisierte Unternehmenskultur auch im Arbeitsalltag gelebt wird.

Mitarbeiterbindung erhöhen

Wer seine Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen binden kann, der muss sich nicht mit teuren und zeitaufwendigen Neueinstellungen auseinandersetzen. Daher lohnt es sich in der Regel mehr, die Mitarbeiter durch Anerkennung ihrer Leistungen und Beiträge langfristig an das Unternehmen zu binden, statt diese mit niedrigen Löhnen oder einer negativen Arbeitsatmosphäre zu vergraulen. Eine Unternehmenskultur, in der Erfolge gefeiert und die Mitarbeiter Wertschätzung erfahren, kann nicht nur die Arbeitsatmosphäre verbessern, sondern auch die Mitarbeitermotivation erheblich steigern.

Berufliche Weiterentwicklung

Neben Anerkennung sind auch die Karrieremöglichkeiten für Mitarbeiter von großer Relevanz. Wenn Angestellte die Möglichkeit haben, sich im Unternehmen persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, fällt die Wahrscheinlichkeit eines Jobwechsels geringer aus. Die Mitarbeiter können zum Beispiel durch die folgenden Maßnahmen bei ihrem beruflichen Wachstum unterstützt werden:

Workshops

Schulungen

Teilnahme an Konferenzen

Angestellte bleiben einem Unternehmen länger treu, wenn sie das Gefühl haben, dass der Arbeitgeber Interesse an ihrer Entwicklung hat und ihnen langfristige Perspektiven bietet.

Warum das Vorstellungsgespräch so wichtig ist

Wer neue Mitarbeiter gewinnen möchte, der führt oft zahlreiche Vorstellungsgespräche. In diesen geht es darum, die Bewerber von der Stelle zu überzeugen, sodass sich diese für einen Job im eigenen Unternehmen und nicht für die Konkurrenz entscheiden. Da der erste Eindruck so wichtig ist, sollte das Vorstellungsgespräch sorgfältig geplant werden. Weiterhin dient das Vorstellungsgespräch dazu, ungeeignete Bewerber auszusortieren. Schließlich müssen die ausgewählten Kandidaten nicht nur die für die Stelle notwendigen Fähigkeiten mitbringen, sondern auch zur Unternehmenskultur passen. Wenn ein neuer Mitarbeiter für eine Abteilung oder ein bestimmtes Team gesucht wird, sollte dieser zu den anderen Teammitgliedern passen, damit die Arbeitsatmosphäre nicht gefährdet wird.

Eine gesunde Work-Life-Balance ermöglichen

Immer weniger potenzielle Mitarbeiter richten sich ausschließlich nach der Höhe des Gehalts, wenn sie sich nach einem neuen Job umsehen. In der aktuellen Arbeitswelt ist mehr Flexibilität gewünscht. Unternehmen können sich dies zunutze machen, indem sie sich an den Bedürfnissen der Mitarbeiter orientieren und Maßnahmen ergreifen, die zu einer gesunden Work-Life-Balance führen. So lassen sich die Arbeitszeiten oftmals flexibel gestalten. Mitarbeitern kann ermöglicht werden, von zu Hause im Home-Office zu arbeiten. Durch die Ruhe in den eigenen vier Wänden lässt sich mitunter sogar die Produktivität der Angestellten steigern, wodurch das Unternehmen gleich doppelt profitiert. Man wird attraktiver für qualifizierte Fachkräfte und erhöht die Arbeitseffizienz. Damit das Arbeiten aus dem Home-Office funktioniert, sollte die Internetverbindung schnell genug sein.