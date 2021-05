Internet im Home Office – So schnell sollte die Leitung wirklich sein

Die benötigten Datenmengen werden immer größer – die Internetverbindung sollte sich dem anpassen.

Immer mehr Arbeitgeber schicken ihre Mitarbeitenden ins Home Office, nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie. Damit die Arbeit über das Internet im Home Office effizient ist, braucht man eine stabile und vor allem schnelle Internetverbindung. Welche Geschwindigkeit sollte der Internetanschluss haben, damit vom Surfen für Recherchen über das Chatten mit Kunden bis hin zur Videokonferenz mit der Geschäfts- oder Abteilungsleitung alle Tätigkeiten ausführbar sind?

WLAN im Home Office als Engstelle

Die Erfahrungen vieler, die im Home Office arbeiten zeigt, dass es vor allem das Nadelöhr WLAN ist, das eine effiziente Arbeit verhindert. Denn im Gegensatz zu den meist extrem leistungsfähigen und schnellen Netzwerken im Unternehmen muss man beim Home Office die private und meist sehr viel langsamere Verbindung zum Internet nutzen. Zu Problemen kann es hier vor allem dann kommen, wenn man nicht die einzige Person ist, die das WLAN nutzt.

Es gibt nämlich noch den Ehemann, der vielleicht ebenfalls im Home Office arbeitet. Zudem leben eventuell Kinder im Haushalt, die genau dann das WLAN fürs Gaming nutzen, wenn man selbst in einer Videokonferenz mit seinem Team sitzt oder eine große Datei an einen Kollegen schicken möchte. Da ist die Internetverbindung schnell überfordert und alles verzögert sich. Im schlimmsten Fall bricht die Verbindung ganz zusammen.

Lösung – leistungsfähige Internetverbindungen

Um effizientes Arbeiten im Home Office zu gewährleisten, sollte man sich um eine Internetverbindung mit mindestens 50 Mbit/s bemühen. Grundlegende Faktoren bzw. Komponenten sind hier vor allem:

leistungsstarker Router (eventuell mit WLAN-Repeater für mehr Reichweite und höhere Signalstärke)

hohe Datenrate (evtl. durch Powerline-Adapter, sie nutzen die hauseigenen Stromkabel als Leitung für die Daten)

schnelles Breitband-Internet via DSL

idealerweise Anschluss über Glasfaser oder Kabelnetz (ermöglicht Internetverbindungen mit bis zu 1.000 Mbit/s)

Experten raten zu einer LAN-Verbindung zwischen dem Home-Office-Laptop und dem LAN-Port des Routers. Dadurch ist eine störungsfreie und dauerhaft stabile Internetverbindung gewährleistet, die nicht wie bei einer WLAN-Verbindung durch andere Endgeräte verlangsamt wird.

Über Datenraten von 250 Mbit/s oder mehr lohnt es sich hinsichtlich einer Tätigkeit im Home Office nur dann, wenn man hochkomplexe Arbeiten ausführen muss und einen Großteil der verwendeten Daten ins Internet verlegt. Auch für die Nutzung von Cloud-Speichern oder die Verwendung von UHD-Videos sind 250 Mbit/s notwendig.

Damit durch die schnelle Internetverbindung nicht zu hohe Kosten entstehen, lohnt sich vor Beginn der Tätigkeit im Home Office ein DSL-Vergleich über ein seriöses Vergleichsportal. Wer beispielsweise in der Innenstadt von München lebt und einen solchen Vergleich durchführt, der erhält eine Liste mit Anbietern, die ihm Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten zwischen 16 und 250 Mbit/s anbieten. Für gemeinschaftliche Home Office-Tätigkeiten an Dokumenten von Microsoft 365 oder auch Google Docs in einer Cloud genügen normalerweise einfache DSL-Internetverbindungen. Diese gibt es mit 16 Mbit/s und einer Upload-Rate von 1 Mbit/s.

Wichtiger Hinweis: Hinsichtlich der angegebenen Geschwindigkeiten sollte man als Verbraucher aber ganz besonders darauf achten, ob der Anbieter sie auch sicherstellen kann. Ist dem nicht so, sollte man sich nach einem neuen Anbieter umsehen, der die für ein Home Office notwendigen Mindestgeschwindigkeiten bei Upload und Download zur Verfügung stellen kann.

Diese Geschwindigkeiten sind für Home Office sinnvoll

Um jede zur Tätigkeit gehörende Aufgabe auch im Home Office erledigen zu können, sollte die Internetverbindung der Wohnung oder des Hauses bestimmte Untergrenzen in Sachen Bandbreite bzw. Geschwindigkeit nicht unterschreiten. Im Allgemeinen sind für Videotelefonie die nachfolgend genannten Geschwindigkeiten (jeweils für Down- und Upload) notwendig:

Anrufe via Internet-Telefonie: jeweils ca. 30 Kbt/s Videoanrufe mit Hoher Qualität: jeweils ca. 400 Kbit/s Videoanrufe in HD-Qualität: jeweils ca. 1,2 Mbit/s Videos mit bis zu 3 Personen: ca. 512 Kbit/s bzw. 128 Kbit/s Video mit maximal 5 Personen: ca. 2 Mbit/s bzw. 128 Kbit/s Skype-Anrufe: zwischen 24 und 128 Kbit/s

Sehr häufig müssen Datenpakete zwischen dem Home Office und dem Unternehmen hin- und hergeschickt werden. In diesem Fall ist hinsichtlich der benötigten Internetgeschwindigkeit zu berücksichtigen, dass die Daten bei einem mit 50 Mbit/s arbeitenden DSL-Anschluss nur mit einer Geschwindigkeit von 10 Mbit/s geuploadet werden. In der Tegel muss man davon ausgehen, dass die Upload-Geschwindigkeit etwa ein Fünftel der Download-Geschwindigkeit beträgt.

Nicht ganz einfach ist das Arbeiten im Home Office in eher ländlichen Regionen. Dort gibt es deutlich weniger leistungsstarke und schnelle Internetverbindungen. Muss man dort mit einem 16 Mbit/s-Anschluss arbeiten, bedeutet dies, dass beispielsweise Websites mit lediglich 2 Mbit/s hochgeladen werden. In einem solchen Fall kann eine umfassende Recherche sehr lange dauern. Manche Unternehmen bieten sogenannte Hybrid-Router an. Sie sind in der Lage, eine Internetverbindung parallel via DSL und LTE herzustellen. So kann man die Internetgeschwindigkeit im Bereich Upload-Speed für sein Home Office erhöhen.

Reichweite im Home Office – Ohne Internetsignal nützt Geschwindigkeit nichts

Ein oft unterschätztes Problem bei der Internetverbindung ist das der Reichweite des Internetsignals. Solange sich Home Office und Router im selben Raum befinden, wird es keine Probleme geben. Ist der Router aber räumlich vom Arbeitsplatz getrennt, etwa durch mehrere Wände oder Türen, kommt das Signal nicht mehr am Rechner an. Dann kommt auch die schnellste Internetverbindung nicht zustande. Dieses Problem lässt sich mit moderner Hardware, z. B. den schon genannten WLAN-Repeatern bzw. Powerline-Adaptern aber schnell und effizient lösen.

