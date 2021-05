Von der Erpressung zum Datendiebstahl: Ransomware im Wandel der Zeit

Seit vielen Jahren gibt es eine feste Größe im Bereich der Cyberkriminalität, nämlich Angriffe mittels Ransomware. Bei solchen Attacken bringen Kriminelle Unternehmen dazu, Schadcode auf ihren Systemen auszuführen, der dort oder im verbundenen Netzwerk vorhandene Daten verschlüsselt und für den Nutzer unzugänglich macht. Die Ziele, die Kriminelle mit diesen Angriffen verfolgen, haben sich im Laufe der Zeit allerdings verändert.

Anzeige

Früher ging es ausschließlich darum, von Unternehmen ein Lösegeld zu erpressen, das dafür sorgen sollte, die Verschlüsselung wieder aufzuheben. Heute hat die Verschlüsselung neben der Lösegeldforderung meist noch einen weiteren Zweck. Bei Angriffen auf große Unternehmen gelangen Cyberkriminelle häufig an sensible Informationen wie Zugangsdaten oder geheime Produktinformationen. Nachdem die Kriminellen diese Daten für den lukrativen Weiterverkauf dupliziert und gesichert haben, versehen sie diese auf den Systemen der Opfer mit einer Verschlüsselung, um ihre Spuren zu verwischen und Zeit für den Rückzug zu gewinnen. Für die Angreifer besitzt die Beseitigung der Spuren eine hohe Priorität. Je länger sie es den verantwortlichen Security-Experten schwer machen, die eingesetzte Schadsoftware und Methode zu analysieren und daraufhin Gegenmaßnahmen zu bestimmen, desto mehr Profit können sie mit der aktuellen Angriffsvariante generieren.

Anzeige

Effizientere Angriffe durch Automatisierung und gezielte Auswahl der Opfer

Die in den Anfängen meist manuell, von versierten Angreifern, durchgeführten Ransomware-Angriffe sind heutzutage so profitabel geworden, dass bei ihrer Durchführung eine regelrechte Professionalisierung zu beobachten ist.

Automatisierte Angriffsmuster ermöglichen es, in kürzerer Zeit mehr Ziele zu kompromittieren und so höhere Einnahmen zu generieren. Zusätzlich zu den eigenen Attacken stellen Hacker gegen Bezahlung mittlerweile auch Tools und Dienstleistungen zur Durchführung von Ransomware-Angriffen für technisch weniger Versierte bereit und erzielen damit weitere Einkünfte mit geringerem Risiko. Je nach Infrastruktur der Opfer, wird auch sogenannte Targeted-Ransomware eingesetzt, die gezielt Sicherheitslücken und Zero-Day Exploits in den Zielsystemen ausnutzt und durch komplexe Angriffsmuster eine Nachverfolgung erschwert.

Zudem sorgt eine sehr genaue Auswahl der für die Angriffe relevanten Personengruppen und Endgeräte für mehr Effektivität. Immer öfter werden hier besonders die Rechner und Mobilgeräte von hochrangigen Führungskräften zum Ziel, weil die Wahrscheinlichkeit, dort geheime Unternehmensinformationen zu erlangen, ungleich größer ist als bei anderen Mitarbeitern.

Anzeige

Über sehr große Mengen an sensiblen Daten verfügen auch bestimmte Branchen wie Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich oder Finanzwesen. Zwischen beiden Sektoren besteht allerdings ein wesentlicher Unterschied: Einrichtungen im Gesundheitsbereich wie beispielsweise Krankenhäuser verfügen aufgrund von fehlendem Budget und Fokus auf IT-Sicherheit häufig über sehr rudimentäre und lückenhafte IT-Sicherheitsstrategien und sind für Angreifer leichte Beute. Anders sieht es bei Bankhäusern oder sonstigen Finanzeinrichtungen aus. Zwar zählen sie zu den stark angegriffenen Zielen, da bei ihnen viele vertrauliche Informationen abgegriffen und eventuell auch Geldbeträge gestohlen werden können. Hier wurden jedoch meist von Anfang an durchdachte IT-Sicherheitskonzepte entwickelt und umgesetzt, welche den Kriminellen deutlich mehr Einsatz abverlangen.

Intelligente, hochleistungsfähige Schadsoftware mit Eigenschutz

Als weitere Faktoren des Wandels sind die immer höhere Leistungsfähigkeit der eingesetzten Schadprogrammvarianten sowie die Verfügbarkeit extrem starker Verschlüsselungsalgorithmen zu nennen. Auch die Funktionen zum Eigenschutz der Schadsoftware werden immer ausgefeilter. Neben der Auslieferung in gepackter Form kann diese auch über gültige digitale Signaturen verfügen oder sogar die Systemumgebung überwachen und sich bei verdächtigen Ereignissen vorübergehend selbst beenden, um nicht entdeckt zu werden. Die automatische Prüfung von Länderkennungen oder Tastaturlayouts kann helfen, sicherzustellen, dass die Schadsoftware auf einem System läuft, welches sich nicht innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der lokalen Strafverfolgung befindet. Natürlich ist es für aktuelle Ransomware-Varianten wie beispielsweise CLOP auch kein Problem, vor der eigentlichen Verschlüsselung auf dem Zielsystem vorhandene Sicherheitssoftware zu deaktivieren und zu entfernen. Teilweise werden durch die Schadsoftware gesamte Systemimages nachgeladen und dann auf dem Zielsystem als virtuelle Maschinen ausgeführt.

Kryptowährungen erleichtern Anonymität

Schon in den frühen Zeiten des Internets war es oft nicht einfach, Cyberkriminellen auf die Spur zu kommen. In der heutigen Zeit, in der durch extrem starke Verschlüsselungsalgorithmen und hohe Rechenleistungen Kryptowährungen ihren Siegeszug angetreten haben, wird dies noch weiter erschwert. Kryptowährungen erlauben eine vollkommen anonyme Zahlungsabwicklung und nehmen so den Ermittlern den letzten persönlichen Hinweis, der früher durch Bankkonten oder andere herkömmliche Zahlungsmittel möglicherweise noch über mehrere Ecken zu den Tätern führen konnte.

Regionale Rechtslücken machen Ransomware zum kriminellen Dauerbrenner

Ransomware-Angriffe sind ein echtes Erfolgsmodell und brachten Cyberkriminellen allein im Jahr 2020 rund 350 Millionen an Lösegeld ein. Diese Zahl konnte durch Transaktionen über Blockchain-Adressen ermittelt werden, die entsprechenden Gruppen zugeordnet werden. Einer der großen Erfolgsfaktoren von Ransomware-Angriffen liegt in der Rechtsstruktur einiger Länder, aus denen Cyberkriminelle besonders häufig agieren. Als Musterbeispiel gilt hier Russland. Solange Angreifer sicherstellen, dass sich die zu kompromittierenden Systeme außerhalb der russischen Grenzen befinden, haben sie von russischen Behörden kaum eine Strafverfolgung zu befürchten. Dies kann, wie zuvor bereits erwähnt, durch Abfragen von Länderkennungen und Tastaturlayouts durch die Schadsoftware realisiert werden. Legen die Abfragen den Verdacht nahe, dass es sich um ein in Russland befindliches System handelt, deaktiviert sich die Software selbstständig und schützt somit den Angreifer vor einer lokalen Strafverfolgung.

Fazit

Cyberangriffe sind fester Bestandteil der heutigen IT-Landschaft und halten IT-Security-Spezialisten seit Jahrzehnten auf Trab. Ransomware-Angriffe nehmen in diesem Bereich eine Sonderstellung ein, denn sie eignen sich perfekt, um gleich mehrere Ziele auf einmal zu erreichen. Zum einen natürlich, um Lösegeld zu erpressen, aber auch um einen vorhergehenden Datendiebstahl effektiv zu verschleiern. Zudem lässt sich über Ransomware ein komplettes Unternehmen stilllegen und so nachhaltig schädigen, dass es schließlich vom Markt verschwindet. Die Kombination aus der erwähnten Rechtsprechung in Ländern wie Russland oder China und der automatischen Abfrage von Länderkennungen sorgt zudem noch für ein relativ geringes Risiko, strafrechtlich belangt zu werden. Solange diese Bedingungen sich nicht drastisch verändern, werden Ransomware-Angriffe noch viele Jahre eine lukrative Einnahmequelle für Kriminelle bleiben und sich technisch stetig weiterentwickeln.

Unternehmen jeder Größe sollten deshalb umdenken, entsprechende Budgets für IT-Sicherheit einplanen und gemeinsam mit spezialisierten Dienstleistern eine umfangreiche IT-Sicherheitsstrategie erarbeiten und fortlaufend optimieren.

Stefan Brenner

Stefan Brenner ist IT-Security Professional / SIEM Content Engineer bei magellan netzwerke, einem Tochterunternehmen der FERNAO Networks Holding

1306 Artikel zu „Ransomware „

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Ransomware: Maßnahmen gegen den hochentwickelten Erpressungstrojaner Ryuk Die Ryuk Ransomware hat unter Cyberkriminellen massiv an Popularität gewonnen. Die Zahl der entdeckten Angriffe stieg von nur 5.123 im 3. Quartal 2019 auf über 67 Millionen im 3. Quartal 2020, so das Ergebnis einer Sicherheitsstudie von SonicWall. Dies entspricht etwa einem Drittel aller Ransomware-Angriffe, die in diesem Quartal durchgeführt wurden. Die explosionsartige Zunahme von… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | ONLINE-ARTIKEL Schutz vor Ransomware neu gedacht Im März konnten wir erleben, wie fast über Nacht die Anzahl von Homeoffice-Nutzern von knapp 20 Prozent in vielen Branchen und Unternehmen (sogar solchen, von denen man es am wenigsten vermutet hätte) auf nahezu 100 Prozent anstieg. Ehemals langfristige ausgelegte Strategien für die Cloud-Einführung wurden auf wenige Wochen komprimiert. Die verbreitete Aussage, Covid-19 hätte die… Weiterlesen →

TRENDS 2020 | NEWS | TRENDS SECURITY Starke Zunahme von Ransomware und IoT-Angriffen Ransomware Ryuk verantwortlich für ein Drittel aller Ransomware-Angriffe im Jahr 2020. Das SonicWall Capture Labs Team, das auf das Aufspüren von Cyberbedrohungen spezialisiert ist, stellte die Auswertung der Bedrohungsdaten aus dem dritten Quartal 2020 vor. Die Daten wurden mit Hilfe von über einer Million Sicherheitssensoren des Unternehmens weltweit erfasst. Die Ergebnisse aus dem bisherigen Jahresverlauf… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN | TIPPS Die fünf hartnäckigsten Mythen zu Ransomware Wie Unternehmen sich von Lösegeldforderungen befreien können. Angriffe mit Ransomware sind weltweit auf dem Vormarsch und werden auch künftig nicht nachlassen. Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge ist die Zahl der Lösegeld-Angriffe weltweit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent gestiegen. Immer noch halten sich jedoch Mythen, die Unternehmen bei Lösegeldforderungen falsche Entscheidungen treffen lassen. Ransomware… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KOMMENTAR Ransomware: Umfangreiche und verheerende Bedrohung für Krankenhäuser In den USA kämpfen Krankenhäuser aktuell mit einer Welle von Ransomware-Angriffen. Dazu ein Kommentar von Sandra Joyce, Executive VP und Head of Mandiant Threat Intelligence (eine Einheit von FireEye. »Ransomware ist eine Bedrohung, die wir nicht länger ignorieren dürfen, sie gerät zunehmend außer Kontrolle. Die Hacker, die hinter Ransomware-Kampagnen stehen, schalten mittlerweile die kritischsten… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KOMMENTAR Ransomware: Zahlen oder nicht zahlen? In jüngster Zeit sind wieder etliche Ransomware-Vorfälle, gerade bei den Krankenhäusern, publik geworden. Aber wie werden sich die Angriffe weiterentwickeln und welche Risiken bergen sie für Unternehmen? Wie gehen CISOs und Vorstände das Dilemma »zahlen oder nicht zahlen« im Vorfeld eines Angriffs an? Dazu haben wir mit Boris Cipot, Senior Sales Engineer Synopsys, gesprochen. Wie werden… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN | TIPPS Vier entscheidende Strategien für den Ransomware-Schutz Zentralisierte Sicherheitstechnologie 3-2-1 Backup-Strategie Aktualisierte Betriebssysteme und Software-Versionen Sensibilisierung aller Mitarbeiter für das Sicherheitsthema Arcserve warnt vor der gestiegenen Bedrohung durch Ransomware und stellt einen Strategiefahrplan zum Schutz vor Cyberattacken vor. Ransomware ist seit der Corona-Krise zu einer noch größeren Bedrohung für die Cybersicherheit von Unternehmen geworden. Der Schaden, der durch diese Art… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Ransomware: Gestern, heute und morgen Gezielte Ransomware-Angriffe nehmen weiter zu und sie werden noch schlimmer. Ein einziger Ransomware-Angriff kann ein Unternehmen komplett lahmlegen. Bei Ransomware ist nach wie vor der menschliche Faktor das größte Problem. Fortinet brachte drei Mitglieder seines FortiGuard Labs-Teams – Derek Manky, Aamir Lakhani und Douglas Santos – zu einem digitalen Interview über Ransomware zusammen. Zu dritt diskutierten… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Erhöhte Gefahr durch Ransomware-Angriffe gegen Windows 7 Ab dem 14. Januar beendet Microsoft den Support für Windows 7. Aber auch nach dem Stichtag wird das Betriebssystem noch auf rund 26 Prozent der PCs weltweit laufen, wie zahlreiche Analysen zeigen. Ohne Patches und Bugfixes wächst aber das Risiko, Opfer einer Ransomware-Attacke zu werden. Ein drastischer Beleg hierfür ist der WannaCry-Virus aus dem Jahr… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | SERVICES | TIPPS Doppelte (Ver)Sicherung gegen Ransomware Ransomware-Attacken bedrohen unter anderem durch Verschlüsselung den Zugriff von Informationen, Systemen und Unternehmensabläufen. Gerade bei einem solchen Angriff auf deren Verfügbarkeit schützen Backup und IT-Sicherheit nur in der Kombination. Ransomware scheint die Bedrohung »der Stunde« zu sein. Nicht nur die Schlagzeilen deuten darauf hin. Auch Entscheider sehen die Gefahr: Laut einer Arcserve-Umfrage rechnen 80 %… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | IT-SECURITY | ONLINE-ARTIKEL Der unaufhaltsame Aufstieg der Ransomware Angriffe mit Ransomware haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Jüngste Opfer sind die Verlagsgruppe Heise und die Stadtverwaltung Baltimore. Die Methode hat sich aus Sicht der Cyberkriminellen bewährt, genügend Firmen geben der Erpressung nach und zahlen das geforderte Lösegeld. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Unternehmen können allerdings mit Hilfe von Applikations-Isolation… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | TRENDS 2019 | IT-SECURITY | WHITEPAPER Gefahr durch Ransomware Medienberichten zufolge wurde der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro Opfer einer Cyberattacke mit Ransomware, die gravierende Auswirkungen auf die Produktion des Unternehmens hat. Wie akut die Bedrohung für Unternehmen durch Ransomware ist, belegt auch eine Befragung des Technologieunternehmens Datto unter 300 IT-Dienstleistern aus ganz Europa. Einige der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung: 92 % der… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sicherheit vor Ransomware: Prävention statt Reaktion Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ändert sich auch die Arbeitsweise in Unternehmen. Mobile Geräte wie Smartphones und Tablets gehören längst zum beruflichen Alltag. Hacker passen ihre Vorgehensweise an diese moderne Arbeitsweise an. Mit gezielten Cyberattacken sind sie zunehmend in der Lage, herkömmliche Schutzsysteme zu umgehen. Der französische Cybersecurity-Experte Stormshield informiert auf seinem Unternehmensblog über die perfiden… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Mehrheit hat noch nie etwas von Ransomware gehört ■ Nur 4 von 10 Internetnutzern wissen von Erpressung durch Schadprogramme. ■ Bitkom: Bei digitaler Erpressung sollte man nicht zahlen. Der Computer startet, doch statt der gewohnten Oberfläche erscheint ein roter Bildschirm mit dem Hinweis, die Daten auf dem Gerät seien verschlüsselt worden und würden nur gegen Zahlung von 300 US-Dollar wieder freigegeben. Im… Weiterlesen →