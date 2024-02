Wittur digitalisiert sein Lieferantenmanagement mithilfe von JAGGAER

Die Wittur-Gruppe, einer der weltweit führenden Komponentenlieferanten für die Aufzugsindustrie, treibt die Digitalisierung ihrer globalen Einkaufsprozesse voran. In Sachen Lieferantenmanagement vertraut das Unternehmen mit Hauptsitzen in Dresden und dem bayerischen Sulzemoos-Wiedenzhausen dabei auf die Unterstützung von Source-to-Pay-Anbieter JAGGAER. Denn mit Produktionsstandorten in 11 Ländern weltweit, fast einer Milliarde Euro Umsatz bis 2022, 4.900 Mitarbeitenden, 7 Kompetenzzentren, über 600 Patenten und einem Vertriebsnetz, das über 50 Länder bedient, zählt Wittur zu den großen Playern der Aufzugsindustrie und ist mit seinem umfassenden globalen Lieferantennetzwerk einer hohen Komplexität ausgesetzt. Mithilfe der fortschrittlichen Softwaretools von JAGGAER möchte das Unternehmen die Prozesse fortan vereinheitlichen und hat eine Lösung zur zentralen, digitalen Verwaltung der Lieferantendaten geschaffen.

In die fünfsprachige, internationale Lieferantenmanagement-Plattform sind bereits 4.000 Zulieferer aus der ganzen Welt eingebunden, die insgesamt mehr als 100 verschiedene Produktkategorien abdecken. Dabei unterstützen die JAGGAER-Tools Wittur auch durch dedizierte Scorecards bei der Risikoanalyse, deren Ergebnisse wiederum als wichtige Kriterien in die Lieferantenauswahl einfließen. Nicht zuletzt umfasst das Digitalisierungsprojekt das Management der Lieferantendokumente bis hin zur Verwaltung von Verträgen und Rahmenvereinbarungen.

»Es war für uns dringend notwendig, alle Informationen und bewährten Verfahren aus den verschiedenen Wittur-Niederlassungen weltweit auf einer spezifischen Plattform zusammenzuführen. Alle wichtigen Lieferantendaten werden nun automatisch erfasst, stehen zentral zur Verfügung und können mit nur wenigen Klicks abgerufen werden. Zudem erleichtert es uns der Kategorienbaum enorm, die Lieferflotte für verschiedene Aufgaben einzuplanen. Wir freuen uns sehr über die Fortschritte, die wir im Rahmen des Projekts gemeinsam mit JAGGAER erzielt haben«, sagt Pedrina Lucio, Leiterin des Purchasing Performance Offices bei Wittur.

»Das Projekt konnte schnell und reibungslos umgesetzt werden«, fügt Fabio Moretti, Account Manager bei JAGGAER, hinzu. »Die Ziele und dafür notwendigen Lösungen waren von Anfang an klar. Gemeinsam mit Wittur haben wir einen linearen Prozess entwickelt, der von Beginn an die erwarteten Ergebnisse geliefert und dem Team die Einführung der neuen Plattform maßgeblich erleichtert hat.«

Vor diesem Hintergrund möchte der Aufzugsspezialist den Einsatz der JAGGAER-Software weiter ausdehnen und dabei insbesondere das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. So ist geplant, sämtliche Prozesse, die Wittur derzeit durchführt, um die Einhaltung der ESG-Kriterien (Environmental Social Governance) bei allen wichtigen globalen Lieferanten zu überprüfen und zu bewerten, in die Plattform zu integrieren.

Über Wittur

Wittur wurde 1968 gegründet und ist einer der weltweit führenden unabhängigen Hersteller von Aufzugskomponenten. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches globales Produktions- und Vertriebsnetz und bietet eine breite Produktpalette an. Das Produktangebot umfasst Komponenten für die Herstellung und Beschaffung neuer Aufzüge sowie für die Modernisierung und Nachrüstung. Die von Wittur hergestellten Komponenten reichen von hochentwickelten mechatronischen Komponenten für Aufzugstüren bis hin zu anderen wesentlichen Aufzugskomponenten wie getriebelosen Antrieben, Hebegurten, Fangvorrichtungen und Kabinen. Die Wittur-Gruppe beschäftigt rund 4.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern tätig. Weitere Infos unter wittur.com

