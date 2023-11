Wohin mit all den Dingen?

Wir alle kennen es wohl: Wieder einmal haben wir neue Kleidungsstücke gekauft, doch eigentlich platzt der Schrank schon aus allen Nähten. Es fällt uns doch so schwer, uns von den Dingen zu trennen, die wir einmal erworben haben. Dies kann nicht nur für Kleidung gelten, sondern in vielen verschiedenen Lebensbereichen der Fall sein. Da kann schonmal die Frage aufkommen, wo wir all die Dinge lagern, die unser Zuhause so eng erscheinen lassen. Vor allem dann, wenn wir auch noch Dinge, die wir für den Beruf benötigen, selbst lagern müssen, ist es sinnvoll, hier eine langfristige Lösung anzustreben. Gerade Menschen, die in der Stadt leben, werden das Platzproblem kennen, welches es in den Wohnungen dort gibt.

Anzeige

Warum sich wohl jeder mehr Platz im Leben wünschen würde

Sicherlich ist es schön, einen Platz zum Genießen zu haben, doch gleichzeitig ist es wichtig, auch Platz zu haben und diesen zu genießen. Das ist uns vor allem im eigenen Zuhause ein wichtiger Anspruch, den wir erfüllt sehen wollen. Nicht jede Wohnung oder jedes Haus sind von Natur aus ein echtes Raumwunder. Stattdessen ist es so, dass dies erst entstehen muss und dabei ist unser strukturiertes Denken in puncto Raumnutzung definitiv gefragt. Erarbeitete und sinnvolle Lösungen können dabei sehr individuell sein. Schließlich haben wir alle unterschiedliche Gegenstände und vor allem unterschiedlich viel Raum zur Verfügung. Auch die Aufteilung der Wohnung oder des Hauses ist sehr verschieden, doch über mehr Platz und Raum würde sich dennoch sicher kaum jemand beschweren. Wenn wir einen Lagerraum mieten, dann lagern wir das Problem aus unseren privaten Räumen aus und schaffen so die Möglichkeit, daheim mehr Wert auf Dekoration und Gestaltung von freigewordenen Flächen legen zu können.

Vor allem bei beruflichen Objekten kann es Sinn machen, diese auszulagern

In so manchem Job ist es so, dass wir auch berufliche Gegenstände oftmals mit nach Hause nehmen oder sie sogar dauerhaft dort lagern. Benötigen wir sie für das Homeoffice, so ist es wichtig, auch kurzfristig Zugriff zu haben. Dies kann dann gut gelingen, wenn die Gegenstände nah am Arbeitszimmer liegen, aber vielleicht dennoch für die private Zeit verdeckt sind. Ggf. haben wir dazu die Möglichkeit, sie in einer separaten Kammer gleich daneben zu verstauen. Es gibt also auch gute Strategien, wenn es daheim darum geht, Platz zu sparen und gleichzeitig schnellen Zugriff zu gewährleisten. Manchmal macht es dennoch Sinn, die Dinge auszulagern und hier ist ein Lagerraum die optimale Variante. Auch Gegenstände, die wir vielleicht selten brauchen, weil sie beispielsweise nur im Urlaub eine Rolle spielen, können in einem solchen Lagerraum optimal positioniert sein.

So viele Gegenstände wie heute hatte der Mensch im Schnitt noch nie

Es ist erstaunlich zu beobachten, wie viele Dinge heute bei uns daheim herumfliegen, die wir vielleicht nie wieder brauchen werden. Tatsächlich leben wir ohne Zweifel in einer Überflussgesellschaft. Auch wenn dies nicht für alle Menschen und Familien gilt, ist es dennoch der Fall, dass es im Schnitt mehr Gegenstände daheim gibt als zu jeder anderen Zeit vorher. Da ist es umso wichtiger, dass wir uns auch Gedanken über die Lagerung machen und diese auch in die Tat umsetzen. Möglichkeiten hierfür sind facettenreich vorhanden und bieten optimale Chancen.