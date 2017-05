Arbeitslosigkeit in Deutschland: Wo die Arbeitslosigkeit am größten ist

Es wird spannend bei den Landtagswahlen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen (NRW). SPD und CDU liegen in aktuellen Umfragen nahezu gleichauf. NRW ist nicht nur das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, sondern hat auch mit einigen wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu kämpfen.

Wie die Statista-Grafik zeigt, liegt die Arbeitslosenquote in Nordrhein-Westfalen mit 7,5 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (5,8 Prozent). Höher ist die Arbeitslosigkeit nur Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie den Stadtstaaten Bremen und Berlin. Trotz der hohen Urbanisierung und trotz vieler großer Firmen in NRW, die potenzielle Erwerbsmöglichkeiten bieten, schaffte es das Bundesland bisher nicht, das Problem der vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit in den Griff zu kriegen. Frauke Suhr

Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen finden am Sonntag, den 14. Mai statt. Sie gelten als wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl.

