Ein Zehntel der ITK-Ausgaben fließt in Cloud-Lösungen

Nach aktuellen ITK-Marktanalysen der techconsult wird der Markt für Software-as-a-Service-Lösungen in Deutschland in diesem Jahr um 14 Prozent steigen. Investitionen in Software as a Service machen mit 60 Prozent innerhalb der Cloud-Lösungen den größten Anteil aus. 2018 werden die Investitionen der Anwenderunternehmen über 5 Milliarden Euro liegen. Sicherheitsstandards im Rahmen der Cloud-Computing-Technologie werden seitens der Anbieter von Cloud Services konstant ausgebaut und sind kein großes Hindernis mehr.

Cloud Computing hat sich als standardisierte Technologie im IT Umfeld längst etabliert. Die aufgezeigten Wachstumsraten belegen eine nachhaltige Auseinandersetzung mit Cloud-Lösungen und zeigen, dass die flexible und nutzungsbasierte Bezugsform von internetbasierten Leistungen bei den deutschen Unternehmen immer mehr wahrgenommen wird. Die digitale Transformation, Industrie 4.0 sowie der stetige Kampf der Unternehmen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sind relevante Treiber dieser Entwicklung.

Das Ausgabevolumen für Cloud-Infrastrukturleistungen ist der zweitgrößte Investitionsbereich innerhalb der Cloud-Lösungen und nimmt einen Anteil von 17 Prozent ein. In den Unternehmen steigt der Bedarf an Rechenleistung und Speicherplatz im gleichen Maße wie die Menge der anfallenden Daten, die vor allem durch die voranschreitende Digitalisierung weiterhin stark zunehmen wird. Insbesondere für mittelständische Unternehmen kann dieser Mehraufwand in der IT-Infrastruktur schnell zu einem Flaschenhals werden.

Infrastructure as a Services bietet den Unternehmen passgenaue Lösungen, ein hohes Maß an Flexibilität und einfache Skalierbarkeit bei Bedarf. Dies spiegelt sich auch in den Marktprognosen wider. IaaS ist der Bereich innerhalb der Cloud-Lösungen mit den höchsten Wachstumsraten. Der Markt für IaaS wird sich bis 2019 mehr als verdoppeln.

Auch in allen anderen Bereichen des Cloud-Computing-Portfolios, wie Platform as a Service, Security as a Service oder Network as a Service werden bis 2019 jährlich zweistellige Wachstumsraten seitens der Anwenderunternehmen prognostiziert. Es zeigt sich, dass Cloud Computing eine Lösungstechnologie entstanden ist, die sich ihren Platz in den Unternehmen gesichert hat.

