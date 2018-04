FT 1000 – Europas Wachstums-Champions

Am 06.04.2018 veröffentlichte die Financial Times die in Zusammenarbeit mit Statista entstandene FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2018. Für das Ranking haben sich die Analysten das Umsatzwachstum von Unternehmen in 31 europäischen Ländern angesehen. Auf Platz eins steht mit einer Wachstumsrate (2013-2016) von rund 107.000 Prozent Deliveroo aus London. Ungeachtet des Brexit beheimatet die britische Hauptstadt neben dem Online-Lieferdienst noch 73 weitere Wachstums-Champions. Auf Platz zwei liegt mit dem Heizungsbauer Thermondo ein deutsches Unternehmen. Insgesamt sind 266 Unternehmen mit Hauptsitz in der Bundesrepublik im Ranking vertreten, 197 aus Frankreich und 157 aus dem Vereinigten Königreich.

Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/13441/unternehmen-mit-dem-groessten-umsatzwachstum-in-europa/