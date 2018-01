Lebenszufriedenheit: Her mit dem schönen Leben!

Was macht für Menschen weltweit ein gutes Leben aus? Das hat die GfK für eine aktuelle Studie 23.000 Onlinenutzer in 17 Ländern gefragt, darunter auch Deutschland. Für die Menschen hierzulande steht Gesundheit an erster Stelle, gefolgt von finanzieller Sicherheit und Freizeit. Auf dem vierten Platz folgt mit 64 Prozent eine glückliche Ehe.

Insgesamt sind den Menschen weltweit dieselben zehn Punkte wichtig, wie den Deutschen. Nur die Reihenfolge variiert. So ist den Menschen hierzulande die Selbstbestimmung über das eigene Leben mit 61 Prozent wichtiger als den Befragten weltweit (53 Prozent).

Selbstverwirklichung vor Kinder: Für 51 Prozent der Deutschen gehören Kinder zu den zehn Faktoren, die ein gutes Leben ausmachen, allerdings hinter Faktoren wie Reisen oder ein Eigenheim besitzen. Weltweit sind Kinder 46 Prozent der Befragten wichtig. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/11939/her-mit-dem-schoenen-leben/