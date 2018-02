Microsoft-Sicherheitslücken seit 2013 mehr als verdoppelt

Hier können Sie sich zu einem Webinar von Avecto (in englischer Sprache) zum Thema »Hackcess Denied: Remove Admin Rights, Remove the Keys« am 15. März 2018 anmelden, das von Sami Laiho, Microsoft MVP und White-Hat-Hacker, präsentiert wird.

https://engage.avecto.com/hackcess-denied-webinar-live?utm_medium=PR&utm_content=Ext-HackcessLive-PR