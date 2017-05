Nachrichten (noch) überwiegend gratis

Nachrichten im Netz sind noch überwiegend gratis. Das geht aus der Studie Pay Models in European News des Reuters Institute for the Study of Journalism hervor, die auf 171 führenden Nachrichten-Quellen in Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und dem Vereinigten Königreich basiert. Demnach sind Fernsehen und reine Online-Medien überwiegend kostenfrei. Dagegen sind nur noch 34 Prozent der Zeitungs-Webseiten kostenfrei, bei Wochenzeitungen sind es sogar nur 29 Prozent. Etwas anders stellt sich die Lage in Deutschland dar. Hier kommen noch fast die Hälfte der 15 wichtigsten überregionalen und regionalen Tageszeitungen ohne Paywall aus. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9503/zugang-zu-medien-in-ausgewaehlten-europaeischen-laendern/