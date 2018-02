Valentinstag 2018: Happy Valentine

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Am 14. Februar ist Valentinstag. In einer aktuellen Statista-Umfrage geben 32 Prozent der Befragten an, den Tag feiern zu wollen, weitere 27 Prozent waren sich noch nicht sicher.

Bei denen, die etwas verschenken wollen, liegen Blumen und Schokolade auf dem ersten Platz. Dabei liegen die Blumen vor allem bei den Männern vorne, während Frauen lieber Schokolade verschenken. 46 Prozent geben dabei mehr als 30 Euro aus, bei 37 Prozent sind es Bis zu 30 Euro. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/8025/die-beliebtesten-geschenke-zum-valentinstag/