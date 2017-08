Vertrauenswürdige Identitäten schlagen Brücke zwischen Connected Workplaces und Smart Buildings

Eine aktuelle Studie von IFSEC Global zeigt, wie vertrauenswürdige Identitätslösungen das Backbone für Smart Buildings und Connected Workplaces bilden können [1]. Die von HID Global gesponserte Studie zur Zutrittskontrolle in Connected Workplaces beleuchtet Smart-Building-Trends. Als ein zentrales Untersuchungsergebnis kristallisiert sich die generell steigende Nachfrage nach Gebäudesystemen heraus, die Identitätslösungen unterstützen. Damit können ein besserer Komfort, eine höhere Sicherheit und eine gesteigerte Produktivität erzielt werden.

Im Mittelpunkt der Untersuchung von IFSEC Global stehen die Möglichkeiten und Vorteile, die eine Zutrittskontrollinfrastruktur in Kombination mit vertrauenswürdigen Identitäten für die Vernetzung unterschiedlichster Systeme bietet. Gemäß der Studie wissen 85 % der Befragten, dass Identitäten über verschiedene Systeme und Geräte hinweg verwendet werden können, und mehr als 60 % meinen, dass hierbei die Nutzung einer einzigen ID-Karte oder eines mobilen Geräts die betriebliche Effizienz steigert. Zudem haben bereits 60 % der Befragten Zutrittskontrollsysteme mit anderen Gebäudemanagementsystemen verknüpft.

Weitere wichtige Untersuchungsergebnisse im Überblick:

Letztlich deutet die IFSEC-Global-Untersuchung auch darauf hin, dass die Bedeutung des Internet of Things (IoT) zunehmen wird. So bestätigen auch 86 %, dass sie Kenntnisse hinsichtlich des IoT und seiner Vorteile und Risiken besitzen. Im Hinblick auf einen zunehmend vernetzten Arbeitsplatz können vertrauenswürdige Identitäten Unternehmen helfen, die Integration von Gebäudesystemen mit sicheren und optimierten IoT-Applikationen weiter voranzutreiben, mit denen Menschen, Orte und Dinge verbunden werden können.

»Die meisten Befragten wollen eine stärkere, nahtlose Integration von Smart-Building- und Geschäftsanwendungen. Viele Unternehmen realisieren sie mit einem gemeinsamen Management-Framework mit zentralisierten Datenbanken. Dieser Ansatz ist aber im Allgemeinen sehr kostenintensiv«, erklärt Ashish Malpani, Director Product Marketing bei HID Global.

»Die Studie zeigt, dass vertrauenswürdige Identitäten eine machbare Alternative für den Aufbau eines vernetzten Gebäudes sein können, und zwar mit geringeren Kosten, einem besseren ROI und einer optimierten User Experience. Hierzu müssen lediglich alle Systeme für die Identitätsprüfung und Autorisierung ausgelegt sein, so dass mit einer einzigen Identität ein Zugang zu Aufzügen, Parkgaragen, Verkaufsautomaten oder Druckern möglich ist.«

[1] Für den von HID Global gesponserten Report »Access control in the connected workplace: The benefits and barriers to enhancing convenience and compliance in connected buildings« hat IFSEC Global mehrere Hundert Sicherheitsverantwortliche und Facility Manager in mehr als 50 Ländern weltweit befragt.