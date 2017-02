Was schenken am Valentinstag 2017? Männer und Frauen im Vergleich

Männer und Frauen gehen den Valentinstag unterschiedlich an und haben verschiedene Erwartungen. Während fast drei Viertel der Damen ein Geschenk zum Valentinstag erwartet, sind es bei den Herren gerade einmal 41 %. Auch die bevorzugte Geschenkart ist höchst unterschiedlich: Die Damen verschenken gerne ein Dinner-Date und Persönliches, während die Herren klassisch Blumen und Schmuck schenken.

Was treibt uns an, am Valentinstag etwas zu schenken? Sind wir immer glücklich über das Geschenk des Partners/der Partnerin? Welches Geschlecht verschenkt gerne Erotisches? Diese und weitere Fragen beantwortet seit Neuestem die Infografik »Valentinstag – Wie tickt das andere Geschlecht?

Die verwendeten Werte entstammen einer Vielzahl von veröffentlichten Statistiken von Organisationen sowie bekannten Medien. Zusammengestellt von geschenkidee-sofort.de