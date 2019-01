Ausblick 2019: Der Lambda zwischen Mircoservices und Serverless

Dynamische, flexible und individuelle Cloud-Umgebungen sind längst zum klaren Wettbewerbsfaktor für Unternehmen und ihre Services avanciert – und das nicht nur bei Digitalunternehmen aus dem Silicon Valley. Wer schnell und flexibel auf die Anforderungen und Wünsche seiner Kunden reagieren oder Dienste hoch- beziehungsweise runterskalieren will, der nimmt seine Entwickler- und Operation-Teams in die Pflicht.

Nicht jedoch ohne Risiko, entfesseln sie damit doch auch eine nie dagewesene Komplexität der zu verwaltenden Cloud-Infrastruktur. Es entsteht eine neue Cloud-Kultur und das bedeutet im Gegenzug, dass wir es mit neuen Werkzeugen zu tun haben. Nur mit ihnen werden wir die ersehnte Effektivität moderner Technologien heben können, meint Onur Aksoy, Regional Vice President Central Europe bei Datadog, und erklärt, warum beispielsweise auch AWS Lambda in diesem Zuge an Bedeutung gewinnt:

»Microservices treiben die Modularisierung von Applikationen effizient voran und werden auch 2019 eines der bestimmenden Themen sein. Dabei ist eine Anwendung als Service-Set aufgebaut. Und weil Microservices unabhängig voneinander deployed werden können, kann jede Technologie und Infrastruktur hierfür genutzt werden. Ganz flexibel und individuell und im kompletten Gegensatz zu monolithischen Applikationen, in denen alle Komponenten im selben Prozess und in derselben Infrastruktur laufen.

Skaliert ein Monolith, müssen alle Komponenten skaliert werden, ganz gleich, ob eine einzelne, isolierte Komponente vielleicht einen Engpass darstellt. Das frisst Ressourcen, ist ineffizient und 2019 schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Hier bieten sich gewaltige Vorteile in Bezug auf Unabhängigkeit und Vereinfachung der Softwareverteilung.«

»Vorteile, die auch in Bezug auf Serverless Computing in den letzten Monaten viel diskutiert wurden. Anwendungen und Services können erstellt und ausführt werden, ohne sich über Server Gedanken machen zu müssen. Die Infrastrukturverwaltung, wie die Bereitstellung von Servern oder Clustern, Patching, Betriebssystemwartung und Kapazitätsbereitstellung wird obsolet. Allein die Preislage stellte bislang vor allem für Anwendungen, die über einen längeren Zeitraum laufen, noch eine zu große Hürde dar. Noch. Wir müssen uns dieses Jahr auf deutlich mehr serverlose Anwendungen gefasst machen, wie auch das wachsende Interesse deutscher Unternehmen an Plattformen wie AWS Lambda zeigt.

In Lambda-Funktionen wird die Welt von Microservices und Serverless verheiratet. Ein Code wird als automatische Reaktion auf bestimmte Events, wie HTTP-Anforderungen, Änderungen von Objekten, Aktualisierungen von Tabellen oder Zustandsübergänge, ausgeführt und ihm wird automatisch die notwendigen Rechenressourcen zugewiesen. Der Service läuft als Solitär und braucht von Ihnen nicht mal mehr einen Ort (Server) zum Leben. Kein Vergleich zu der Zeit, in der über Server im Keller gewacht wurde.«

»Im Vergleich zum Server im Keller steigt mit der schönen, neuen Cloud-Welt jedoch auch die Komplexität, vor allem, wenn man versucht, alle Anwendungen im Blick zu behalten. Denn wie will man die Performance von etwas monitoren, was aktuell noch als Code ruht und nur bei Bedarf ausgeführt wird? Oder wenn jeder einzelne Service eine eigene Deployment Unit darstellt, samt eigenem Release, Tests und Monitoring? Die rasante Entwicklung im Cloud-Umfeld macht auch und gerade vor administrativen Aufgaben keinen Halt. Mehr noch: je vielschichtiger das Cloud-Ökosystem auf dem Weg zu mehr Agilität und Flexibilität wird, desto entscheidender ist der nachhaltige Monitoring-Dreiklang von Applikation Performance, Infrastruktur und Log-Daten. Die Aufspaltung einzelner Anwendungen in Mircoservices, die Loslösung von gewohnten Server-Umgebungen darf dabei ebenso wenig zu Einbußen auf die Gesamtsicht führen, wie Multi-Cloud oder die Containerisierung von Anwendungen.«