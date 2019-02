Auto wichtiger als Rente: Aufholbedarf bei Altersvorsorge

Rund 1.099 Euro investieren die Deutschen durchschnittlich pro Jahr in ihre private Altersvorsorge mit Lebens- und Rentenversicherungen. In anderen europäischen Ländern ist es wesentlich mehr.

Die Vorsorgebereitschaft ist in Deutschland weniger stark ausgeprägt als in vielen anderen europäischen Ländern. Das geht aus der jährlichen Erhebung des europäischen Versicherungsverbands Insurance Europe hervor: Mehr als das Dreifache pro Jahr geben die Dänen mit durchschnittlich 3.830 Euro aus. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen die Finnen mit 3.369 Euro und die Schweizer mit 3.003 Euro. Die Deutschen liegen mit 1.099 Euro dagegen sogar knapp unter dem europäischen Durchschnitt von 1.189 Euro. Praktisch keine private Vorsorge mit Lebens- und Rentenversicherungen gibt es dagegen in der Türkei, in Rumänien und in Bulgarien. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass sich die staatlichen Alterssicherungssysteme von Land zu Land stark unterscheiden. Gleiches gilt für die Rolle der Familie bei der Absicherung eines auskömmlichen Lebensabends.

Deutsche bei Beiträgen für Autoversicherung führend

Den Deutschen ist ihr Auto wichtig. Daher liegt die Pro-Kopf-Prämie der Deutschen bei der Auto-Haftpflicht und Kaskoversicherungen mit 327 Euro pro Jahr deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 230 Euro.

Gleiches gilt für Schaden- und Unfallpolicen insgesamt. Hier lag der europäische Durchschnitt 2017 bei 621 Euro – in Deutschland dagegen bei 828 Euro. Der Blick in die Statistik zeigt aber auch, dass uns viele Länder wie etwa die Schweiz mit 1.723 Euro, Österreich mit 1.045 Euro oder auch Frankreich mit 970 Euro trotzdem voraus sind.

Healthcare in vielen Ländern staatlich organisiert

Deutliche Unterschiede im Gesundheitssystem der Länder werden beim Blick auf die Beiträge zur privaten Krankenversicherung erkennbar. Während die Niederländer jährlich eine durchschnittliche Pro-Kopf-Prämie von 2.568 Euro zahlen, ist der Durchschnittsbeitrag in Ungarn mit einem Euro verschwindend gering. Anders als auch in Deutschland, wo der Pro-Kopf-Beitrag 473 Euro beträgt, gibt es in vielen Ländern keine private Krankenvollversicherung, sondern nur private Zusatzversicherungen in Ergänzung zu einer umfassenden staatlichen Gesundheitsfürsorge.

Insgesamt sind deutsche Verbraucher im europäischen Vergleich überdurchschnittlich gegen Risiken abgesichert. So beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgabe für Versicherungen hier 2.399 Euro, verglichen mit 2.030 Euro im europäischen Schnitt.

