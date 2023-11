Cyberangriff legt Kommunen in NRW lahm: Die Bedeutung von Cyberresilienz nach Attacken

Wie verschiedene Medien melden sind nach einem Cyberangriff mehrere Städte und Landkreise im Süden von Nordrhein-Westfalen seit Montag erreichbar. Grund ist Medienberichten zufolge eine Attacke auf den kommunalen Dienstleister »Südwestfalen IT«.

Anzeige

Thomas Lo Coco ist Regional Director Central Europe beim IT-Sicherheitsanbieter Absolute Software. Absolute Software sichert kritische Anwendungen auf Betriebssystemebene vom BIOS aus und verfolgt damit einen individuellen Ansatz für Cyberresilienz zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit selbst nach einer erfolgreichen Cyberattacke. Thomas Lo Coco weist auf die Bedeutung und Vielschichtigkeit von Cyber-Resilienz hin. :

»Angriffe auf IT-Dienstleister sind heutzutage an der Tagesordnung, und diese sind vor allem dann verheerend, wenn es den Angreifern gelingt auf die Systeme deren Kunden zuzugreifen. Dadurch multipliziert sich der potenzielle Schaden im Handumdrehen. Natürlich ist und bleibt es wichtig, es den Angreifern so schwer wie möglich zu machen in die Systeme einzudringen, aber jeder Verantwortliche weiß, dass es keine 100-prozentige Sicherheit gibt. Es gilt daher Vorkehrungen zu treffen, welche die möglichen Folgen einer Attacke so gering wie möglich halten.

Das bedeutet, dass es ebenso wichtig ist, eine Strategie zur Reduzierung der Auswirkungen zu entwickeln, anstatt sich in erster Linie darauf zu konzentrieren, Kriminelle vom Netzwerk fernzuhalten. Im Gegenzug haben viele Unternehmen damit begonnen, eine neue Strategie zur Bewältigung der zunehmenden Cyberbedrohungen einzuführen, die als ›Cyberresilienz‹ bezeichnet wird.

Der aktuelle Fall zeigt einmal mehr, dass die effektive Absicherung der PCs im BIOS beginnt und esseniell ist, wenn es darum geht, wieder sehr schnell einsatzbereit zu sein. Das Security-Konzept von Unternehmen, Ämtern und Behörden ist nur dann wirklich wirksam, wenn man die BIOS-Ebene mit einbezieht.

Laut MITRE und dem National Institute of Standards and Technology (NIST) ist Cyberresilienz ›die Fähigkeit, widrige Bedingungen, Belastungen, Angriffe oder Gefährdungen von Cyberressourcen zu antizipieren, ihnen standzuhalten, sich davon zu erholen und sich an sie anzupassen.‹

Der Bedarf an Cyberresilienz ergibt sich aus der wachsenden Erkenntnis, dass herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr ausreichen, um Systeme, Daten und das Netzwerk vor Kompromittierung zu schützen. Das Ziel der Cyberresilienz besteht darin, sicherzustellen, dass ein unerwünschtes Cyber-Ereignis keine negativen Auswirkungen auf die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit des Geschäftsbetriebs einer Organisation hat.

Cybersicherheit wendet Technologien, Prozesse und Maßnahmen an, die darauf abzielen, Systeme, Netzwerke und Daten vor Cyberangriffen zu schützen. Im Gegensatz dazu konzentriert sich Cyberresilienz auf detektierende und reaktive Kontrollen in der IT-Umgebung eines Unternehmens, um Lücken zu bewerten und Verbesserungen der gesamten Sicherheitslage voranzutreiben. Die meisten Cyberresilienz-Initiativen nutzen oder verbessern eine Vielzahl von Cybersicherheitsmaßnahmen. Beide sind am effektivsten, wenn sie gemeinsam angewendet werden.«

Wenn es um Cyberresilienz geht, glauben viele Unternehmen leider, dass die Datensicherung (Backup) ihre wichtigste beziehungsweise einzige Option zur Etablierung dieses Ansatzes ist.

Cyberresilienz-Strategien umfassen jedoch unter anderem die folgenden Aspekte, die Thomas Lo Coco abschließend ausführt:

»Halten Sie eine vertrauenswürdige Verbindung mit Endpunkten aufrecht, um unsicheres Verhalten oder Bedingungen zu erkennen, die sensible Daten gefährden könnten. Dazu gehören eine detaillierte Transparenz und Kontrolle über Endpunkt-Hardware, Betriebssysteme, Anwendungen und auf dem Gerät gesammelte Daten. Diese ständige Konnektivität kann im Falle eines Ransomware-Angriffs bei der Wiederherstellung des Betriebssystems hilfreich sein.

Zweitens: Überwachen und beheben Sie Fehlkonfigurationen – automatisch, wenn möglich, da Unternehmen nicht davon ausgehen können, dass der Zustand ihrer IT-Kontrollen oder IT-Sicherheit im Laufe der Zeit stabil bleibt.

Überwachen Sie zudem den Status der Netzwerkkonnektivität, den Sicherheitsstatus und die potenzielle Bedrohungslage, um mithilfe dynamischer Webfilterung eine akzeptable Nutzung durchzusetzen.

Und abschließend: Erzwingen Sie dynamische, kontextbezogene Netzwerkzugriffsrichtlinien, um Personen, Geräten oder Anwendungen Zugriff zu gewähren. Dazu gehört die Analyse des Gerätestatus, des Anwendungszustands, der Netzwerkverbindungssicherheit sowie der Benutzeraktivität, um anschließend vordefinierte Richtlinien am Endpunkt und nicht über einen zentralen Proxy durchzusetzen.«

Cyberresilienz stabil und unternehmensindividuell aufbauen – IT-Sicherheit mit Augenmaß