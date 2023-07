Die Zukunft der Arbeit: Die wichtigsten Trends

Hybrides Arbeiten, Wohlbefinden, Weiterbildung, vielfältige Teams, agile Führung

Die Dynamik der Arbeitswelt entwickelt sich stetig weiter – angetrieben von technologischen Fortschritten, künstlicher Intelligenz, obigen und hybriden Arbeitskräften, dem demografischen Wandel und sich ändernden Erwartungen. DHR Global hat die fünf Schlüsseltrends identifiziert, die die Art, wie Menschen zusammenarbeiten, neu definieren.

Remote- und Hybridarbeit

Covid-19 hat die Einführung von Remote-Arbeit (Arbeiten von unterwegs oder im Homeoffice) beschleunigt und es zu einer praktikablen, umsetzbaren und bevorzugten Option für viele Arbeitnehmer gemacht. Im Jahr 2023 und in den kommenden Jahren wird die Remote-Arbeit ein dominierender Trend bleiben, wobei Unternehmen hybride Modelle, die Büro-, Hybrid- und Remote-Arbeit kombinieren. Führungskräfte müssen in Technologien und Tools für die Zusammenarbeit investieren und flexible Richtlinien definieren. So begleiten sie diesen Wandel und stellen sicher, dass Teams unabhängig von ihrem physischen Standort verbunden und produktiv bleiben.

Fokus auf das Wohlergehen der Mitarbeiter

Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen. Führungskräfte müssen ein mitfühlendes und empathisches Arbeitsumfeld schaffen, das die Work-Life-Balance, die Widerstandsfähigkeit und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeitenden berücksichtigt und fördert. Denn zufriedene und gesunde Mitarbeitende sind engagierter, kreativer und produktiver. DHR Global orientiert sich bereits erfolgreich am »Wellbeing«-Trend und wurde für seine Unternehmenskultur und das Wohlbefinden seiner Angestellten mit dem Inc. Best Workplaces Award (2022) und Aetna Workplace Well-Being Award (2022) ausgezeichnet.

Weiterbildung und Umschulung

In Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung und Nutzung von künstlichen Intelligenzen wird die Notwendigkeit von Weiter- und Fortbildung immer wichtiger. Wer in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben möchte, sollte proaktiv die Entwicklung der Fähigkeiten der Arbeitnehmer fördern. Die Einführung robuster Lern- und Entwicklungsprogramme, die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen und die Förderung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens sind wesentliche Schritte, um Unternehmen zukunftssicher zu machen. Sie helfen, Mitarbeitenden, sich an veränderte Arbeitsanforderungen anzupassen.

Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration

Die Schaffung von vielfältigen und integrativen Arbeitsplätzen ist nicht mehr nur ein moralisches Gebot, sondern ein strategischer Vorteil. In der künftigen Arbeitswelt werden Unternehmen, die Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration priorisieren, florieren, weil sie sich die Kraft der unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen zunutze machen. Führungskräfte müssen eine integrative Kultur aktiv fördern, Vorurteile bei Einstellungs- und Beförderungsverfahren beseitigen und allen Kollegen gleiche Chancen bieten. Die Förderung von Vielfalt auf allen Ebenen treibt Innovationen voran, verbessert die Entscheidungsfindung und stärkt das Engagement der Mitarbeitenden.

Agile Führung und Zusammenarbeit

Für die Zukunft der Arbeit braucht es Führungskräfte, die mit Ungewissheit umgehen, Veränderungen annehmen und die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen fördern können. Eine agile Führung, die sich durch Anpassungsfähigkeit, Transparenz und Eigenverantwortung auszeichnet, wird entscheidend sein. Führungskräfte sollten sich iterative Ansätze zu eigen machen, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit fördern und eine Kultur schaffen, die das Experimentieren und das Lernen aus Fehlern zulässt.

Die Zukunft der Arbeit bietet ein großes Potenzial und spannende Möglichkeiten. Indem sich Führungskräfte die oben beschriebenen Trends zu eigen machen, können diese ihre Unternehmen so positionieren, dass sie in der ständig wandelnden Arbeitswelt erfolgreich sind.

Das Executive Search Unternehmen rangiert in der Forbes-Liste 2023 der besten Recruiter für Führungskräfte und bietet Managern und Unternehmen wertvolle Einblicke, um in einem sich ständig verändernden digitalen Umfeld erfolgreich zu sein.

Mehr Informationen zu DHR Global finden Sie unter https://www.dhrglobal.com/.

Die Arbeitswelt verändert sich ständig und stellt neue Anforderungen an Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Welche Trends gibt es bei der Arbeit, die in Zukunft bestimmend sein werden? Hier sechs Trends, die die Arbeitswelt von morgen prägen könnten.

1. Flexibilität: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass viele Tätigkeiten auch von zu Hause aus erledigt werden können. Das Homeoffice bietet mehr Flexibilität für die Mitarbeiter, aber auch mehr Eigenverantwortung. Die Arbeitgeber müssen sich auf neue Formen der Führung und Kommunikation einstellen und die technische Infrastruktur bereitstellen.

2. Digitalisierung: Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Treiber für den Wandel der Arbeitswelt. Sie ermöglicht neue Geschäftsmodelle, Prozesse und Produkte, aber erfordert auch neue Kompetenzen und Qualifikationen. Die Arbeitnehmer müssen sich ständig weiterbilden und anpassen, um mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Die Arbeitgeber müssen die digitale Transformation gestalten und fördern.

3. Nachhaltigkeit: Die Klimakrise und die sozialen Herausforderungen erfordern ein Umdenken in der Wirtschaft und der Gesellschaft. Die Arbeitnehmer erwarten von ihren Arbeitgebern, dass sie sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen und ökologische und soziale Verantwortung übernehmen. Die Arbeitgeber müssen ihre Geschäftsstrategien an die globalen Ziele anpassen und ihre Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren und motivieren.

4. Diversität: Die Arbeitswelt wird immer vielfältiger und bunter. Die Arbeitnehmer bringen unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven mit, die zu mehr Kreativität und Innovation führen können. Die Arbeitgeber müssen eine offene und inklusive Unternehmenskultur schaffen, in der alle Mitarbeiter wertgeschätzt und gefördert werden.

5. Vernetzung: Die Arbeit wird immer stärker von der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren geprägt, die über räumliche und organisatorische Grenzen hinweg agieren. Die Arbeitnehmer müssen sich in interdisziplinären und multikulturellen Teams zurechtfinden und über digitale Plattformen kommunizieren und kooperieren. Die Arbeitgeber müssen die Vernetzung ihrer Mitarbeiter unterstützen und geeignete Rahmenbedingungen schaffen.

6. Individualisierung: Die Arbeit wird immer stärker an die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen der Mitarbeiter angepasst. Die Arbeitnehmer suchen nach einer sinnvollen Tätigkeit, die zu ihren Werten, Zielen und Lebensphasen passt. Die Arbeitgeber müssen die individuelle Gestaltung der Arbeitszeit, des Arbeitsortes und des Arbeitsinhalts ermöglichen und fördern.

Diese sechs Trends sind nur einige Beispiele für die Veränderungen, die die Arbeitswelt von morgen beeinflussen werden. Es liegt an uns allen, diese Veränderungen aktiv mitzugestalten und die Chancen zu nutzen, die sich daraus ergeben.